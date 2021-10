JA Solar reconhecida como 100% confiável na BloombergNEF 2021 Module Bankability Survey

PEQUIM, 21 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Os resultados da pesquisa sobre O módulo PV BloombergNEF(BNEF) de 2021 foram divulgados recentemente mostrando que a JA Solar está no topo dos fabricantes de módulos fotovoltaicos em termos de estabilidade financeira e reputação, com sua capacidade de bancabilidade reconhecida pelo índice de recomendação 100% da BNEF.

A avaliação da BNEF sobre a credibilidade dos fabricantes de módulos baseia-se em uma análise de registros de pistas, estabilidade financeira e tecnologias de módulos após sua pesquisa sobre bancos, fundos, prestadores de serviços de engenharia solar, produtores de energia independentes e consultores técnicos, com cobertura global.

De acordo com os dados da BNEF sobre projetos financiados por termos globais, desde agosto de 2019, o fornecimento de módulos da JA Solar tem representado a maior proporção, o que mostra que a imensa credibilidade da JA Solar foi reconhecida por todo o mercado fotovoltaico.

Os resultados da pesquisa também integram dados de teste de módulo provenientes de Laboratórios de Evolução Fotovoltaica (PVEL), um laboratório de testes terceirizado independente e um Centro de Testes de Energia Renovável (RETC), uma agência de testes confiável dos Estados Unidos.

De acordo com o 2021 PV Module Reliability Scorecard da PVEL, a JA Solar foi reconhecida pela sexta vez como uma "Top Performer". O Scorecard de 2021 é um resumo detalhado dos resultados dos testes com duração superior a um período de 18 meses. O Programa de Qualificação de Produtos (PQP) do módulo fotovoltaico inclui testes e análises de ciclagem térmica (TC600), calor úmido (DH2000), degradação induzida em potencial (PID192), degradação induzida por luz (LID), degradação induzida por temperatura leve e elevada (LeTID) e muito mais. Em comparação com os testes mais padronizados, o PQP é mais rigoroso em termos de condições e sequências, e consequentemente os resultados obtidos são mais detalhados e significativos para cenários de aplicação de módulos práticos. A indicação "Top Performer" da PVEL é um reconhecimento precioso da qualidade e excelente desempenho dos produtos fotovoltaicos da JA Solar.

No 2021 PV Module Index Report (PVMI) de 2021 da RETC, a JA Solar é reconhecida como "High Achiever", com o excelente desempenho de seus módulos em qualidade, confiabilidade e desempenho. O relatório PVMI de 2021 resume os resultados de mais de 12 meses de testes em calor úmido (DH2000), carga mecânica dinâmica (DML), eficiência do módulo solar, proporção PTC-STC, teste de arquivo PAN, degradação induzida por luz (LID), degradação induzida por temperatura leve e elevada (LeTID), teste de limitação, entre outros. Cada teste tem forte importância de referência para a confiabilidade dos módulos em cenários de aplicação prática. Conquistar consecutivamente a honra "All High Achiever" confirma ainda mais as vantagens de desempenho dos módulos JA Solar em eficiência, confiabilidade e capacidade de geração de energia, e reflete perfeitamente a mentalidade de projeto de módulo "orientada para o cliente, para alcançar o ideal LCOE".

A JA Solar sempre se comprometeu a promover o desenvolvimento e a aplicação de tecnologia fotovoltaica de alta eficiência e oferecer produtos e serviços de alta qualidade aos clientes em todo o mundo e obteve alto reconhecimento no mercado global. Com seu volume global de remessa classificado entre os três primeiros por vários anos consecutivos, a JA Solar foi premiada com o selo Top Brand PV nos mercados da Europa, Oriente Médio, Norte da África, Austrália e Vietnan.

