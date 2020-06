JA Solar signe un accord de coopération avec le distributeur mexicain Exel Solar

BEIJING, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar (« l'Entreprise »), fabricant de produits photovoltaïques (PV) haute performance, a récemment signé un accord de partenariat avec Exel Solar, leader mondial dans la distribution de produits photovoltaïques au Mexique. Dans le cadre de l'accord, les deux parties sont prêtes à renforcer leur coopération pour fournir aux consommateurs mexicains davantage de modules solaires de haute qualité, afin de faire avancer le développement du marché de l'énergie solaire dans le pays.

JA Solar a renforcé ses rapports avec Exel Solar en 2016, lorsque la société est entrée sur le marché mexicain. Le gouvernement mexicain ayant commencé à accélérer le développement de l'énergie renouvelable, le secteur de l'énergie solaire au Mexique connaît une croissance importante. JA Solar, en tant que partenaire d'Exel Solar, l'un des principaux distributeurs solaires au Mexique, tire profit de cette dynamique et se réjouit d'apporter de nouvelles possibilités au secteur solaire local et de transformer le paysage du marché photovoltaïque local.

Très efficaces et rentables, les produits photovoltaïques JA Solar ont été bien accueillis par la clientèle mexicaine et ont été couronnés de succès dans le secteur de l'énergie solaire tant à l'échelle des services publics que dans le segment de la production décentralisée en 2019.

Exel Solar possède plus de douze années d'expérience sur le marché solaire mexicain et s'est spécialisé dans la distribution des principales marques de produits solaires aux intégrateurs de systèmes qui, à leur tour, fournissent des solutions à leurs clients résidentiels, commerciaux et industriels, au Mexique. « Nous sommes très heureux de continuer à être le principal distributeur de JA Solar au Mexique », a déclaré Horacio Duhart, PDG d'Exel Solar ; « JA Solar est un partenaire exceptionnel qui fournit non seulement des modules solaires de qualité supérieure, mais dont l'excellent soutien commercial et opérationnel a permis à Exel Solar de devenir le premier distributeur au Mexique. »

« Nous sommes ravis que les produits photovoltaïques aient reçu une forte reconnaissance sur le marché mexicain », a dit Jin Baofang, président du conseil d'administration et PDG de JA Solar ; « l'accord de partenariat constitue une nouvelle étape pour le développement et la fourniture de produits photovoltaïques de haute performance et de technologies de pointe pour notre clientèle au Mexique. JA Solar est heureux de travailler aux côtés d'Exel Solar afin de présenter davantage de modules solaires de haute qualité et de fournir des projets solaires de classe mondiale dans le pays, grâce à ce partenariat. »

« À l'avenir, nous renforcerons encore notre coopération avec des distributeurs du monde entier, afin de fournir des services de meilleure qualité à nos clients mondiaux et de contribuer au développement du secteur photovoltaïque », a ajouté Jin Baofang.

À propos d'Exel Solar

Exel Solar, le principal distributeur solaire au Mexique, possède des bureaux d'entreprise à Mérida, dans le Yucatán et assure une couverture nationale avec des entrepôts situés à Mexico, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Tijuana et Mérida. Exel Solar est une filiale d'Exel del Norte, distributeur depuis 32 années dans le secteur de l'information et des technologies.

À propos de JA Solar

Fondé en 2005, JA Solar est un fabricant de produits photovoltaïques haute performance. Avec 12 bases de fabrication et plus de 20 succursales dans le monde, les activités de la société couvrent les plaquettes de silicium, les cellules, les modules et les centrales photovoltaïques. Les produits de JA Solar sont commercialisés dans plus de 120 pays et régions du monde et sont largement utilisés dans les centrales électriques au sol, les systèmes photovoltaïques de toit à usage industriel et les systèmes photovoltaïques de toit pour particuliers. La société figure au classement Fortune China 500 et au Top 500 mondial des entreprises de nouvelles énergies depuis plusieurs années consécutives.

