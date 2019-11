JA Solar stellt hocheffiziente PERC-Module für ein 32MW-Solar- und Speicherprojekt auf Hokkaido bereit

PEKING, 11. November 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar, ein weltweit führender Hersteller von hoch leistungsfähigen Photovoltaikprodukten, gab bekannt, dass es alle PERC-Module für eine 32MW-Solar- und Speicheranlage geliefert hat. Die Anlage ist einer der größten Photovoltaikbetriebe auf Hokkaido und wurde mit Erfolg ans Netz angeschlossen. Das Projekt ist Zeugnis einer innovativen, umfassenden Anwendung von Photovoltaik- und Energiespeichertechnologien und setzt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklungsförderung für erneuerbare Energien in der Region.

Das Projekt befindet sich in Shibetsu an der Küste von Hokkaido. Das kalte, windige Klima und die extremen Wetterbedingungen dieser Region stellen sehr hohe Anforderungen an die Solarmodule. Die von JA Solar für das Projekt bereitgestellten Mono-PERC-Module haben eine exzellente mechanische Ladekapazität und sorgen im Temperaturbereich von -40 °C und +85 °C und unter extremen Umweltbedingungen wie starkem Winddruck, niedriger Temperatur und Schnee für hohe und stabile Leistungsausgaben. Dank ihrer hervorragenden Salz- und Alkalibeständigkeit können die Solarmodule in der Solaranlage im Küstenbereich eine stabile Leistung und hohe Erträge in der Energieerzeugung garantieren. Erwartungsgemäß wird die Anlage einen jährlichen Energieertrag von 30.000.000 kWh erbringen und damit die Kohlendioxidemission um 24.180 Tonnen pro Jahr reduzieren.

Die Solar- und Speicheranlage ist mit einem selbstregulierenden Speicherakku von 10.445 kWh ausgestattet, der den kontinuierlichen Betrieb des Kraftwerks sowohl in Spitzen- als auch in Nebenbetriebszeiten gewährleistet. Inzwischen können Energiespeichersysteme die Stromausgabe über ein intelligentes Steuerungssystem anpassen, das auf dem lokalen Energiebedarf basiert. Damit werden der Energieverbrauch weiter optimiert und die Kapitalrendite maximiert.

Herr Jin Baofang, Vorstandsvorsitzender von JA Solar, erläuterte: „Die Speicherung von Energie ist für die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien von extrem hoher Bedeutung. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden neue Betriebsmodelle entwickeln, in denen Photovoltaik- und Energiespeichertechnologien vereint werden, und damit effizientere Anwendungen in der Branche fördern. Als wichtigster Anbieter von Solarprodukten auf dem japanischen Markt ist JA Solar aufgrund seiner qualitativ hochwertigen Photovoltaikprodukte und der starken Marktpräsenz bei seinen Kunden höchst beliebt. Wir freuen uns, dass wir mit weiteren Kunden in der Region zusammenarbeiten können."

