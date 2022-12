JA Solar va fournir des modules PV à la première centrale photovoltaïque et de transformation des déchets en énergie en République du Congo

PÉKIN, 20 novembre 2022 /PRNewswire/ -- JA Solar a récemment annoncé qu'elle fournira des modules pour IGNIE 2021-2046, la première centrale hybride renouvelable et la première centrale photovoltaïque (PV) et de transformation des déchets en énergie, dans la zone économique spéciale d'IGNIE en République du Congo. Ce projet comprend une centrale de stockage d'énergie photovoltaïque de plus de 55 MWp et une usine de transformation des déchets en énergie d'une capacité quotidienne de traitement des déchets de 500 tonnes dans un premier temps. La centrale PV sera installée avec des modules JA Solar DeepBlue 3.0. Une fois achevé, le projet, conçu par TINDA CASH CONGO S.A Producteur IPP, jouera un rôle important dans le renforcement des capacités de production d'énergie de la société nationale d'électricité E2C, et contribuera à la durabilité économique, sociale et environnementale de la ZES d'IGNIE.

Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes, Ministre du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Privé du Congo, a assisté à la cérémonie de signature. Il a adressé ses félicitations et ses encouragements aux deux parties signataires de l'accord, espérant que le projet sera achevé dès que possible et qu'il jouera un rôle positif dans la promotion du développement vert à faible émission de carbone dans la région.

DeepBlue 3.0, les modules photovoltaïques avancés fabriqués par JA Solar, ont été mis sur le marché par la société en mai 2020. Les expéditions cumulées des produits dans le monde entier entre 2020 et juin 2022 ont totalisé 24 GW. Afin de répondre à l'évolution des demandes du marché, JA Solar s'efforce continuellement d'améliorer les performances de production d'énergie des modules PV en renforçant ses propres recherches et innovations techniques. En mai 2022, JA Solar a introduit son premier produit sur le marché des modules photovoltaïques de type n, DeepBlue 4.0 X. En plus des avantages de DeepBlue 3.0, DeepBlue 4.0 X présente un meilleur rendement, une plus grande puissance, une plus grande capacité de production d'énergie et une excellente fiabilité. Le DeepBlue 3.0 et le DeepBlue 4.0 X illustrent parfaitement la philosophie de JA Solar en matière de conception de produits, qui consiste à être « conçu pour améliorer la valeur du client ».

