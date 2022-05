JA Solar wprowadza DeepBlue 4.0 X, moduł fotowoltaiczny ze złączem typu n

W skład serii DeepBlue 4.0 X, opartej na 182 płytkach krzemowych, najważniejszym produkcie w łańcuchu dostaw cieszącym się ogólnym uznaniem branży, wchodzą trzy typy modułów oferujące możliwość eksploatacji w każdych warunkach: moduł z 54 ogniwami do przydomowych układów fotowoltaicznych oraz moduły z 72 i 78 ogniwami do komercyjnych i przemysłowych układów fotowoltaicznych. Produkt DeepBlue 4.0 X pomyślnie przeszedł testy wymagane w kontekście uzyskania aprobaty względem normy IEC 61215 oraz IEC 61730, przyznano mu atest TÜV SÜD, powodzeniem zakończyły się również testy produktu pod kątem odporności na działanie mgły solnej, amoniaku, piasku i pyłu, co potwierdza zdatność produktu do stosowania w różnych środowiskach.