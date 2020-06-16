JA Solar заключила соглашение о сотрудничестве с мексиканским дистрибьютором Exel Solar

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JA Solar Technology Co., Ltd

Jun 16, 2020, 06:35 ET

ПЕКИН (BEIJING), 16 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar ("компания"), производитель высокоэффективного фотоэлектрического оборудования, недавно заключила партнерское соглашение с ведущим дистрибьютором PV-систем на мексиканском рынке Exel Solar. В рамках этого соглашения стороны будут расширять сотрудничество в вопросах поставок высококлассных солнечных модулей на потребительский рынок Мексики в целях содействия развитию регионального сегмента солнечной энергетики.

JA Solar активно сотрудничает с Exel Solar с момента собственного выхода на мексиканский рынок в 2016 году. На фоне стремления местных властей развивать отрасль возобновляемой энергетики сегмент фотовольтаики в Мексике переживает этап заметного роста.  Пользуясь этой возможностью, компания JA Solar как партнер Exel Solar - одного из ведущих отраслевых дистрибьюторов в регионе, - осваивает новые пути реформирования местного рынка фотоэлектрического оборудования.

Высокоэффективная и рентабельная продукция JA Solar пользуется спросом у мексиканских клиентов. В 2019 году компания достигла заметных успехов как в сегменте коммунальных фотовольтаических систем, так и в отрасли генерации и распределения электроэнергии.

Exel Solar располагает более чем 12-летним опытом работы на мексиканском рынке фотовольтаики. Предприятие специализируется на поставках продукции ведущих отраслевых брендов системным интеграторам, которые, в свою очередь, предоставляют готовые решения для бытовых, коммерческих и промышленных клиентов в Мексике. "Мы очень рады продолжить сотрудничество с JA Solar в качестве ведущего дистрибьютора продукции нашего партнера на мексиканском рынке, - прокомментировал генеральный директор Exel Solar Орасио Дюар (Horacio Duhart). - JA Solar не только выпускает высококачественные солнечные модули, но и оказывает первоклассную поддержку в вопросах продаж и технического обслуживания, помогая Exel Solar сохранять лидерские позиции в регионе".

"Наши продукты пользуются хорошей репутацией на мексиканском рынке, и этот факт не может не радовать, - отметил глава правления и генеральный директор JA Solar Цзинь Баофан. - Новое партнерское соглашение является важной вехой в развитии регионального сегмента высокопроизводительного и сверхсовременного PV-оборудования. В сотрудничестве с Exel Solar мы будем предлагать нашим мексиканским клиентам высококачественную продукцию для реализации проектов мирового класса".

"В дальнейшем мы планируем расширять партнерские связи с дистрибьюторами по всему миру в стремлении предоставлять премиальные сервисы клиентам и вносить собственный вклад в развитие глобальной отрасли солнечной энергетики", - добавил г-н Цзинь.

О компании Exel Solar

Exel Solar является ведущим дистрибьютором фотовольтаического оборудования на мексиканском рынке. Головной офис компании расположен в городе Мерида, столице штата Юкатан. Предприятие осуществляет свою деятельность по всей стране и располагает складской инфраструктурой в Мехико, Монтеррее, Гвадалахаре, Чиуауа, Тихуане и Мериде. Exel Solar - дочернее предприятие дистрибьютора Exel del Norte с 32-летним опытом работы в ИТ-отрасли.

О компании JA Solar

Основанная в 2005 году компания JA Solar специализируется на производстве высокоэффективной фотовольтаической продукции. Предприятие с 12 производственными базами и более чем 20 филиалами по всему земному шару выпускает кремниевые пластины, фотоэлектрические элементы, модули и осуществляет строительство солнечных электростанций.  Продукция JA Solar доступна в 120 странах и регионах мира, обширно используясь при обустройстве наземных СЭС, коммерческих и промышленных фотоэлектрических системах, монтируемых на крышах зданий, а также в бытовых PV-системах. Предприятие на протяжении нескольких лет подряд входит в рейтинг Fortune China 500 и Топ-500 ведущих мировых предприятий отрасли возобновляемой энергетики.

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https://www.jasolar.com/

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd

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