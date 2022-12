Jaarlijkse Vergadering van het IFF - Het aanzwengelen van de consumptie en het verdiepen van hervormingen zijn essentieel voor China's economische groei

Er wordt voornamelijk gediscussieerd hoe China zowel kwantitatief als kwalitatief economische groei zal verwezenlijken in het licht van het nieuwe mondiale landschap

GUANGZHOU, China, 5 december 2022 /PRNewswire/ -- Deskundigen en onderzoekers bespraken China's uitdagingen en beleidsaanbevelingen tijdens het IFF-rondetafelgesprek op de Jaarlijkse Vergadering van het IFF.

Beleid, waaronder het uitbreiden van sociale voorzieningen voor geëmigreerde werknemers, het verdiepen van hervormingen en het aanpassen van de Covid-maatregelen, is essentieel om de economische groei in China te bevorderen.

Liu Shijin, vice-directeur van het Comité voor Economische Zaken van het Nationaal Comité van de CPPCC, zei dat de sociale zekerheid geëmigreerde werknemers moet opnemen om de binnenlandse consumptie aan te zwengelen.

"China moet de hervorming van het socialezekerheidsstelsel versnellen, zodat geëmigreerde werknemers dezelfde voordelen kunnen genieten in steden, wat op zijn beurt de consumptie en investeringen in de dienstensector zal aanwakkeren", zei Liu.

Han Seung-soo, medevoorzitter van het IFF en voorzitter van de Raad van de Voorzitters van de Algemene Vergadering van de VN (UNCPGA), zei dat China marktgebaseerde hervormingen moet versnellen om duurzame en hoogwaardige ontwikkeling op de middellange tot lange termijn te bereiken. Het land heeft de afgelopen tien jaar gestage vooruitgang geboekt op het gebied van structurele hervormingen. Volgens hem moet China een belangrijke rol spelen in de wereldwijde reactie op de klimaatverandering.

Qu Hongbin, voormalig hoofdeconoom voor Groot-China bij HSBC, zei dat de Chinese export ondanks de impact van de wereldwijde pandemie bijna iedereens verwachtingen ver heeft overtroffen. Het land moet zijn Covid-19-maatregelen verfijnen en binnenlandse consumptie en investeringen stimuleren.

Shen Minggao, Global Chief Economist en Head of Global Institute for Supply Chains van Guangfa Securities, zei dat voorspellingen van grote wereldwijde instellingen over toekomstige wereldwijde groei op de lange termijn tonen dat de economieën van opkomende markten de grootste aandrijvers van regionale groei zullen zijn. Wat China nu moet doen, is uitzoeken hoe de kwantitatieve groei kan worden aangehouden, aangezien het land daarvoor niet langer op de export kan rekenen.

De relatie tussen China en de VS is een topprioriteit geworden, zegt Hu Weixing, lid van het Academisch Comité van het IFF en decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Macau. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om de betrekkingen tussen China en de VS centraal te stellen bij het beantwoorden van de enorme uitdagingen die het nieuwe mondiale landschap met zich meebrengt. De betrekkingen tussen de twee landen hebben een aanzienlijke invloed op de wereld.

Hij voegde eraan toe dat leiders van beide landen tijdens hun recente top op Bali bij diplomatische gesprekken tussen de staatshoofden ietwat een gemeenschappelijke basis hebben gevonden.

Over het International Finance Forum (IFF)

Het International Finance Forum (IFF) is een non-profit, niet-officiële, onafhankelijke internationale organisatie die in oktober 2003 werd opgericht door leiders uit China, de VS, de EU en de andere G20-landen, in samenwerking met opkomende economieën en de leiders van meerdere internationale organisaties, waaronder de VN, de Wereldbank en het IMF. De IFF, ook bekend als de Finance 20 (F20), is daarnaast een permanent dialoogmechanisme op hoog niveau en een multilaterale samenwerkingsorganisatie binnen de financiële wereld.

SOURCE International Finance Forum (IFF)