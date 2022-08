Jack Forster nommé directeur éditorial mondial chez WatchBox

WatchBox renforce sa mission d'éducation et de divertissement des collectionneurs avec l'arrivée d'un journaliste horloger de renom

PHILADELPHIE, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- WatchBox, la plus importante plateforme de montres de collection, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Jack Forster en tant que directeur éditorial mondial de la société. Depuis sa fondation en 2017, WatchBox s'est imposé comme la ressource de référence pour les collectionneurs de pièces d'horlogerie rares et complexes. Le catalogue soigné de l'entreprise est accompagné d'une équipe de conseillers de confiance, d'une empreinte internationale et d'un programme médiatique dynamique. Jack Forster est chargé d'élargir la portée et la diversité du contenu éditorial et de contribuer à la stratégie vidéo de WatchBox ainsi qu'à la culture événementielle mondiale.

Jack Forster joins WatchBox as the Global Editorial Director.

M. Forster rejoint WatchBox après avoir travaillé chez Hodinkee, où il a d'abord occupé le poste de directeur de la rédaction, puis celui de rédacteur en chef depuis 2015. Il a passé les sept années précédentes au sein du Revolution Magazine, d'abord en tant que rédacteur en chef technique et spécialisé, puis en tant que rédacteur en chef de l'édition américaine du magazine. Ses travaux éditoriaux dans le domaine du journalisme horloger sont nombreux, avec notamment le livre Cartier Time Art: Mechanics Of Passion, et il a passé ses années de formation dans la communauté horlogère en participant à des groupes de discussion en ligne et en tant que modérateur sur ThePuristsPro.com. Le style narratif de M. Forster et sa compréhension intrinsèque de la dynamique de l'industrie horlogère seront précieux pour WatchBox, qui renforce son engagement en faveur de l'éducation.

« Le contenu et le contexte sont essentiels en matière de connexions émotionnelles que nous établissons avec les montres », a expliqué Danny Govberg, président exécutif de WatchBox. « Tout au long de sa carrière, Jack a conduit des générations de collectionneurs à approfondir les conversations sur la collection et l'histoire d'une marque. Il était chez Revolution pendant la renaissance du journalisme imprimé, chez Hodinkee tout au long des débuts de la publication numérique, et nous sommes honorés qu'il nous rejoigne pour ce prochain chapitre, alors que nous faisons passer la vidéo et le contenu numérique au niveau supérieur. »

Le contenu vidéo a été un élément central chez WatchBox, les prouesses de Tim Mosso et des experts résidents de l'entreprise ayant alimenté le succès de ses canaux médiatiques. Avec le soutien des départements marketing et créatif de WatchBox, M. Forster, M. Mosso et l'ensemble de l'équipe WatchBox continueront d'éduquer et d'engager la communauté horlogère mondiale.

« WatchBox est un leader de l'industrie dynamique et en pleine croissance, non seulement dans le secteur des montres d'occasion, mais également dans la création de contenu vidéo de pointe conçu pour informer, éduquer et divertir les amateurs de montres avertis », a déclaré M. Forster. « C'est un honneur de rejoindre l'équipe, et j'ai hâte de contribuer à la croissance continue de la société grâce aux solides bases déjà en place. »

À PROPOS DE WATCHBOX

WatchBox est la principale plateforme mondiale de montres de luxe à collectionner, fondée en 2017 par Justin Reis, Tay Liam Wee et Danny Govberg. La société propose une sélection soignée de pièces d'horlogerie signées par les marques de montres les plus réputées ainsi que par des horlogers indépendants émergents, via un modèle d'inventaire géré, toutes certifiées authentiques et couvertes par une garantie mondiale de deux ans. Avec le soutien de conseillers de confiance, une plateforme médiatique dynamique, une infrastructure numérique, des bureaux et des salles d'exposition dans le monde entier, WatchBox offre un service de qualité à une communauté mondiale de collectionneurs.

Pour en savoir plus, consultez le site www.thewatchbox.com .

