Jackery complète sa famille de générateurs solaires haut de gamme Pro avec le lancement du 3000 Pro et du 1500 Pro au CES 2023

LAS VEGAS, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , le leader mondial des solutions innovantes en matière d'alimentation portable et d'énergie verte en plein air, a ajouté deux générateurs solaires portables innovants, le 3000 Pro et le 1500 Pro, à sa famille Pro haut de gamme, offrant ainsi à ceux qui aiment le plein air un plus grand choix d'options d'alimentation électrique. Les deux nouveaux produits, qui seront présentés au CES 2023, le plus grand événement technologique du monde, qui se tiendra au Las Vegas Convention Center du 5 au 8 janvier, pourront être vus sur le stand de Jackery (numéro 8943 ). Les modèles 1000 Pro et 2000 Pro ayant également été lancés en 2022, la famille des générateurs solaires haut de gamme Pro de Jackery est désormais complète, prête à satisfaire pleinement un large éventail de besoins et d'utilisations différents pour les amateurs de plein air.

Passez au vert avec la famille de générateurs solaires Pro haut de gamme de Jackery

Le concept de générateur solaire est le résultat d'années de recherche et développement sur l'énergie solaire et la production d'énergie portable. Un générateur solaire est une solution solaire qui combine une station d'alimentation portable avec des panneaux solaires. Il convertit l'énergie solaire captée par les panneaux solaires en énergie électrique, puis la stocke dans une centrale électrique portable pour une utilisation ultérieure.

Les générateurs solaires haut de gamme de la famille Pro de Jackery ne produisent aucune émission et fournissent une énergie durable. Ils peuvent réaliser une charge ultra-solaire à une vitesse optimale de 1,8 heure. Ils s'adaptent également à des environnements froids, jusqu'à -20°C (-4°F), ce qui en fait des ressources énergétiques de secours fiables en cas de conditions météorologiques extrêmes, comme une tempête hivernale. Les panneaux solaires affichent un taux d'efficacité de conversion solaire de 25 %, ce qui permet aux générateurs solaires de produire davantage d'énergie. Même par temps chaud et par temps nuageux, ils sont plus performants que les panneaux solaires classiques.

Garantissant une sécurité totale, les quatre produits de la famille Pro sont tous résistants aux chocs et ignifuges, conformément aux normes UL 94V-0. Ils sont tous équipés de systèmes intelligents de gestion de la batterie (BMS) offrant 12 formes de protection pour couvrir toutes sortes de scénarios inattendus, notamment les surintensités, les courts-circuits, les décharges excessives, les surcharges, les surtensions, la protection thermique, etc. Cela ajoute une sécurité supplémentaire pour les utilisateurs lorsqu'ils passent du temps avec leur famille et leurs amis et qu'ils ne peuvent pas faire attention à l'état de l'appareil. Grâce à son système de refroidissement inégalé soutenu par des puces de haute précision et un maximum de neuf capteurs, les produits atteignent une efficacité de dissipation de 30 %.

Un choix idéal pour avoir de l'énergie en déplacement, les générateurs solaires haut de gamme de la famille Pro de Jackery sont plus légers et plus petits. Ils s'installent rapidement en une minute seulement et peuvent alimenter jusqu'à 99 % des appareils nécessaires à la vie en plein air. Avec des panneaux solaires magnétisés et pliables, les produits sont facilement transportables et libèrent de l'espace grâce à leur design compact. Le son qu'ils produisent pendant leur fonctionnement est aussi silencieux qu'un murmure, seulement 30-46 décibels.

La dernière réponse de Jackery aux différents besoins des amateurs de plein air

Depuis plus de dix ans, Jackery est un pionnier de la technologie des énergies renouvelables, spécialisé dans les générateurs solaires portables polyvalents. La société a mis à profit son expérience et son expertise dans le domaine de l'énergie solaire pour développer des générateurs d'électricité portables performants, sûrs et abordables qui réduisent la dépendance aux combustibles fossiles. La famille des générateurs solaires Pro de Jackery, avec des caractéristiques de sécurité améliorées et une large gamme d'options de capacité de puissance, est la dernière réponse de la marque pour répondre à un large éventail d'exigences.

Avec leurs capacités de charge rapide, les Jackery 1000 Pro et 1500 Pro sont idéaux pour les voyages de camping. Les Jackery 2000 Pro et 3000 Pro ont une plus grande capacité de stockage, ils font d'excellents compagnons pour des véhicules de loisir ou des alimentations d'urgence fiables. Le 3000 Pro, par exemple, peut permettre à une famille de subvenir aux besoins essentiels de la vie tels que l'éclairage de secours, la conservation des aliments ou la cuisine, et de survivre à une panne d'électricité pendant au maximum deux jours avec une seule charge complète.

C'est également un bon choix pour les familles et les personnes qui aiment passer du temps en plein air. Qu'il s'agisse d'explorer des terres nouvelles et vierges, de faire du camping, de partir en voyage en camping-car ou simplement de rester dans le jardin pour un week-end confortable, la famille Pro de Jackery garantit un accès facile à une énergie propre à tout moment, que ce soit sur ou hors réseau.

À propos de Jackery

Jackery, le premier fournisseur mondial de solutions innovantes en matière d'alimentation portable et d'énergie verte en plein air, fondé en Californie en 2012, est une marque de générateurs solaires les plus vendus au monde, née avec la vision d'offrir de l'énergie verte à tous, partout. Jackery a lancé les premières centrales électriques portables d'extérieur en 2016 et a développé les premiers panneaux solaires portables au monde en 2018. Ayant introduit les générateurs solaires dans les grands espaces, Jackery répond aux besoins en énergie de tous les amoureux de la nature, les incitant à explorer davantage et à rechercher des expériences plus extraordinaires qu'auparavant.

Étendant son empreinte des États-Unis à l'Europe, au Japon et à la Chine, Jackery a vendu plus de 2 millions d'unités dans le monde depuis 2018, ses produits étant régulièrement sélectionnés comme meilleures ventes sur Amazon. La marque a reçu jusqu'à présent 40 prix internationaux prestigieux en matière de design, notamment le Red Dot Design Award, le iF Design Award, le A' Design Award and Competition, le Best of IFA Award et le CES Innovation Award.

