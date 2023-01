Jackery otorga cuatro premios a la innovación CES 2023 por sus soluciones portátiles de energía renovable

LAS VEGAS, 6 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , el líder mundial en soluciones innovadoras de energía portátil y energía ecológica para exteriores, anunció que cuatro de sus soluciones de energía ecológica han recibido los premios a la innovación CES 2023, con Jackery's LightTent-AIR, una carpa con energía fotovoltaica equipada con células solares de arseniuro de galio delgado y flexible (GaAs) que ofrecen una potencia de salida total de hasta 1.200 W, siendo nombrada una de las CES Best of Innovation Honorees.

Una de las competencias anuales más esperadas de la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA), el programa de Premios a la Innovación CES evalúa las presentaciones en 28 categorías de productos en función de la revisión realizada por un panel de élite de jueces expertos de la industria. El anuncio, que se realizó antes del CES 2023 que se llevará a cabo del 5 al 8 de enero en Las Vegas, reconoce los productos a la vanguardia de la innovación y la ingeniería en electrónica de consumo, y las entradas con la calificación más alta en cada categoría reciben la distinción "Best of Innovation".

Los honores recibidos por los productos de Jackey, que incluyen su generador de energía solar insignia SG Explorer 2000 Pro, el generador de energía eólica portátil Air-W y la solución de almacenamiento de energía para exteriores con ruedas LightCycle-S1, subrayan la capacidad de Jackey para desarrollar soluciones portátiles de energía limpia con Innovación revolucionaria, calidad de primera línea y funcionalidad versátil que empoderan a los clientes globales para una vida ecológica.

Jackery LightTent-AIR, ganadora del premio CES Best of Innovation, remodela el futuro de los campamentos al combinar la experiencia de la compañía en tecnología solar con una solución futurista para vivir al aire libre para crear una carpa inflable portátil única en su tipo que ofrece acceso 24/7 a energía verde y seguridad total. La carpa está hecha de tela recubierta de PVC impermeable e ignífuga que tiene excelentes propiedades de aislamiento térmico y es de fácil mantenimiento para su limpieza.

Los paneles solares de GaAs flexibles instalados en la capota ajustable ofrecen 1.200 W de potencia y cargan los módulos de almacenamiento de electricidad integrados que proporcionan un suministro de energía fiable durante la noche. La carpa luce una apariencia minimalista y está diseñada con un enfoque en la simplicidad para agilizar el procedimiento de configuración para que los usuarios puedan pasar más tiempo divirtiéndose y menos tiempo preparándose. La estructura inflable autoportante significa que no se necesitan puntales al tiempo que garantiza una gran robustez, proporcionando un refugio cómodo y seguro para los entusiastas del todoterreno.

Jackery SG Explorer 2000 Pro se creó para ser un compañero perfecto de energía ecológica para los campistas y los que viven en camionetas que buscan un producto versátil que se adapte a todas sus necesidades de energía. Duradero y potente, el SG Explorer 2000 Pro cuenta con una batería de 2.160 Wh equipada con una carcasa de plástico ignífugo de grado 94V-0 que le permite soportar las duras condiciones ambientales al aire libre. Debajo del capó hay un sistema de seguridad de doble chip, combinado con 4 sensores para evitar problemas de sobrecalentamiento y prolongar la vida útil. Los paneles solares plegables tardan unos segundos en configurarse, junto con la capacidad de carga súper rápida que puede cargar completamente la batería en 2,5 horas.

Jackery ha dado otro paso para llevar la energía verde a la vida cotidiana de las personas al lanzar Air-W, un accesorio portátil de generación de energía eólica que puede producir 200 W de potencia. El mini aerogenerador, con su diseño de estructura mínima y cuerpo liviano, es fácil de montar y transportar, capaz de generar electricidad estable incluso en condiciones de viento fuerte gracias a su diseño de motor dual y rotor de ventilador de doble rodamiento, lo que lo convierte en un gran sustituto cuando la luz del sol u otras fuentes de energía no están disponibles.

Jackery LightCycle-S1 es una combinación de energía verde y movilidad. La batería con ruedas puede almacenar hasta 3.500 Wh de electricidad y ofrecer 3.500 W de potencia. Puede ser remolcado por un vehículo y convertir la energía cinética en electricidad que carga la batería incorporada. El LightCycle-S1 puede cargarse por completo después de viajar 200 km, y su diseño robusto y resistente a los golpes ofrece tranquilidad al usuario para viajes de larga distancia.

Para explorar soluciones de energía renovable portátiles más innovadoras, visite el stand de CES de Jackery en #8943, LVCC, North Hall, Las Vegas.

