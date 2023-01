Jackery remporte quatre prix de l'innovation CES 2023 pour ses solutions innovantes portables d'énergie renouvelable

LAS VEGAS, 7 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , le leader mondial des solutions innovantes d'énergie portable et d'énergie verte en extérieur, a annoncé que quatre de ses solutions d'énergie verte avaient été récompensées par des prix de l'innovation du CES 2023. Ainsi, LightTent-AIR, une tente photovoltaïque équipée de cellules solaires minces et flexibles à l'arséniure de gallium (GaAs), qui offre une puissance totale allant jusqu'à 1 200 W, a été l'une des solutions lauréates d'un prix CES Best of Innovation.

Il s'agit de l'une des compétitions annuelles les plus attendues de la Consumer Technology Association (CTA) : le programme des prix de l'innovation CES évalue des produits présentés dans 28 catégories de produits en fonction de l'examen effectué par un jury d'experts de l'industrie. L'annonce, faite avant le CES 2023 qui doit avoir lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas, reconnaît les produits à l'avant-garde de l'innovation et de l'ingénierie dans l'électronique grand public, et les participants ayant obtenu la note la plus élevée dans chaque catégorie reçoivent le prix « Best of Innovation ».

Les honneurs reçus par les produits de Jackery, qui comprennent son générateur solaire phare SG Explorer 2000 Pro, le générateur d'énergie éolienne portable Air-W, et la solution de stockage d'énergie extérieure sur roues LightCycle-S1, soulignent la capacité de Jackery à développer des solutions portables d'énergie propre avec une innovation révolutionnaire, une qualité supérieure et des fonctionnalités polyvalentes, qui permettent aux clients du monde entier de mener un mode de vie écologique.

Jackery LightTent-AIR, lauréat du CES Best of Innovation Award, redéfinit l'avenir du camping en combinant l'expertise de l'entreprise dans la technologie solaire avec une solution de vie en plein air futuriste pour créer une tente gonflable, portable et unique en son genre, qui offre un accès 24h/24 et 7 jours/7 à une énergie verte en toute sécurité. La tente est faite d'un tissu imperméable et ignifuge enduit de PVC, qui a d'excellentes propriétés calorifuges et se nettoie facilement.

Les panneaux solaires flexibles GaAs montés sur l'auvent réglable permettent de bénéficier d'une puissance de 1 200 W et chargent les modules de stockage d'électricité intégrés, qui fournissent une alimentation fiable la nuit. La tente présente une apparence minimaliste et est conçue en mettant l'accent sur la simplicité afin de faciliter la procédure d'installation. Les utilisateurs pourront ainsi passer plus de temps en loisirs et moins de temps en préparation. La structure gonflable autoportante signifie assure une grande robustesse sans qu'aucun montant ne soit nécessaire, offrant ainsi un abri confortable et sûr pour les amateurs de tout-terrain.

Jackery SG Explorer 2000 Pro a été créé pour être le compagnon idéal, à même de fournir une énergie verte aux campeurs et « vanlifers » à la recherche d'un produit polyvalent complet qui réponde à tous leurs besoins énergétiques. Durable et puissant, le SG Explorer 2000 Pro dispose d'une batterie de 2 160 Wh équipée d'un boîtier en plastique ignifuge de classe 94V-0, qui lui permet de résister à l'environnement extérieur hostile. Sous le capot se trouve un système de sécurité à double puce, jumelé à 4 capteurs pour éviter les problèmes de surchauffe et prolonger la durée de vie. Les panneaux solaires pliables sont mis en place en quelques secondes et la capacité de charge super-rapide peut complètement recharger la batterie en 2 heures et demie.

Jackery a fait une autre avancée en rendant accessible l'énergie verte pour les activités de la vie quotidienne grâce à l'Air-W, un accessoire de génération d'énergie éolienne portable qui peut produire une puissance de 200 W. La mini-éolienne, avec sa structure minimale et son corps léger, est facile à assembler et à transporter, capable de produire de l'électricité stable même dans des conditions de vent violent grâce à sa conception à deux moteurs et sa turbine à double enroulement, ce qui en fait un excellent substitut lorsque la lumière du soleil ou d'autres sources d'énergie ne sont pas disponibles.

Jackery LightCycle-S1 est le fruit de l'alliance entre l'énergie verte et la mobilité. La batterie sur roues peut stocker jusqu'à 3 500 Wh d'électricité et proposer une puissance de 3 500 W. Elle peut être remorquée par un véhicule et convertir l'énergie cinétique en électricité qui charge la batterie intégrée. La solution LightCycle-S1 peut être chargée entièrement après un voyage de 200 km, et sa conception robuste et résistante aux chocs donne à l'utilisateur la tranquillité d'esprit pour les voyages long-courriers.

Pour explorer des solutions portables d'énergie renouvelable plus innovantes, veuillez visiter le stand CES de Jackery au n °8943, LVCC, North Hall, Las Vegas.

À propos de Jackery

Jackery, le premier fournisseur mondial de solutions innovantes en matière d'alimentation portable et d'énergie verte en plein air, fondé en Californie en 2012, est une marque de générateurs solaires les plus vendus au monde, née avec la vision d'offrir de l'énergie verte à tous, partout. Jackery a lancé les premières centrales électriques portables d'extérieur en 2016 et a développé les premiers panneaux solaires portables au monde en 2018. Ayant introduit les générateurs solaires dans les grands espaces, Jackery répond aux besoins en énergie de tous les amoureux de la nature, les incitant à explorer davantage et à rechercher des expériences plus extraordinaires.

Étendant son empreinte des États-Unis à l'Europe, au Japon et à la Chine, Jackery a vendu plus de 2 millions d'unités dans le monde depuis 2018, ses produits étant régulièrement sélectionnés comme meilleures ventes sur Amazon. La marque a reçu jusqu'à présent 40 prix internationaux prestigieux en matière de design, notamment le Red Dot Design Award, le iF Design Award, le A' Design Award and Competition, le Best of IFA Award.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1978655/image_5009324_33926664.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

SOURCE Jackery Inc.