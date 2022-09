Jacqueline Shi : Huawei Cloud met l'accent sur son objectif « par les locaux, pour les locaux » pour stimuler la transformation numérique

BANGKOK, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'événement HUAWEI CONNECT 2022 a débuté le 19 septembre à Bangkok, en Thaïlande. Jacqueline Shi, présidente du service mondial de marketing et de vente de Huawei Cloud, a souligné l'engagement de la société envers son objectif « By Local, For Local » (« par les locaux, pour les locaux ») visant à favoriser un écosystème solide pour la numérisation. Huawei Cloud estime que la transformation numérique ne peut se développer que lorsque l'écosystème local se développe, et ce de manière saine et durable.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud's Global Marketing and Sales Service

Huawei Cloud fournit des technologies numériques de pointe aux utilisateurs du monde entier, ce qui permet aux entreprises et aux développeurs de mieux parvenir au développement numérique. Afin de fournir de meilleurs services locaux, la société continue de bâtir un réseau mondial unique pour proposer des services cloud de haute qualité et une expérience uniforme. Implanté en Asie-Pacifique depuis 2018, Huawei Cloud gère des filiales locales à Singapour et en Malaisie, et est le premier fournisseur de cloud public à opérer en Thaïlande. Huawei Cloud bâtit des centres de données 3AZ à Bangkok, Chonburi et Samut Prakan, et fournit des services de site Web et de conseil en thaïlandais.

Huawei Cloud et ses partenaires bâtissent également un écosystème industriel numérique par tous et pour tous. Huawei Cloud travaille sans relâche à la construction d'un écosystème mondial de startups. De multiples méthodes d'habilitation, telles que l'optimisation des coûts, l'assistance technique, la formation à l'entrepreneuriat et les ressources commerciales, permettront à au moins 10 000 startups à fort potentiel de se développer dans le monde entier au cours des trois prochaines années, aidant ainsi les startups à adopter le cloud avec souplesse et à se focaliser sur l'innovation.

Dans la seule région Asie-Pacifique, plus de 120 entreprises ont rejoint le programme de Huawei Cloud dédié aux startups. Huawei Cloud a par exemple aidé ReverseAds à développer ses activités en Thaïlande, à Singapour et en Amérique du Sud. Grâce à ce programme, ReverseAds a reçu un financement de plus de 20 millions de dollars. « Nous allons continuer à promouvoir le programme pour les startups dans le monde entier. Nous espérons que de plus en plus d'entreprises comme ReverseAds pourront innover et parvenir à un résultat bénéfique pour tous », a déclaré Mme Shi.

Au cours de l'événement HUAWEI CONNECT 2022, Huawei Cloud a également présenté son projet d'écosystème « Go Cloud, Go Global » (« accédez au cloud, accédez au monde ») pour partager la conformité locale et les ressources humaines de Huawei dans plus de 170 pays et régions. Ce projet partage également les connaissances de Huawei Cloud sur les secteurs d'activité et les domaines les plus populaires, ainsi que les produits et solutions correspondants pour permettre à un plus grand nombre d'entreprises de se mondialiser.

Mme Shi a présenté 15 services innovants au cours de la conférence, dont CCE Turbo (Cloud Container Engine), UCS (Ubiquitous Cloud Native Service), Pangu wave model, DataArts LakeFormation, Virtual Live, CodeCheck et CloudTest, KooMessage, KooSearch et KooGallery. C'est la première fois que ces services font l'objet d'une annonce de mise en œuvre à l'échelle internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1902833/image.jpg

SOURCE HUAWEI CLOUD