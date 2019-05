Jacuzzi® macht Furore auf der Fuorisalone 2019

„In den letzten Jahren haben sich in den Bereichen Bad und Spa bedeutende Entwicklungen in Bezug auf Technologie und Design abgezeichnet", so Fabio Felisi, President und General Manager von Jacuzzi® EMEA. „Unser Unternehmen war angesichts dieser Veränderungen immer einen Schritt voraus, und wir werden dafür sorgen, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Wir arbeiten ständig an Innovationen, um neue Herausforderungen des Marktes anzugehen und zukünftiges internationales Wachstum zu sichern. Fuorisalone ermöglicht uns die Interaktion mit Designliebhabern, Meinungsbildnern und Architekten, die für uns eine strategisch wichtige Zielgruppe sind. Wir möchten in Zukunft mehr und mehr mit Architekten zusammenarbeiten, neue Ideen und Lösungen entwickeln, die durch das Prestige unserer Marke noch verstärkt werden."

Informationen zu Jacuzzi® :

Jacuzzi® EMEA (mit Firmensitz in Mailand, Italien) ist in Europa, Afrika und Asien direkt über verschiedene regionale Geschäftsstellen und indirekt über ein umfangreiches Vertriebsnetz tätig. Design, Wohlbefinden, Leistung und Pflege: Das sind die Warte, die die Essenz von Jacuzzi® ausmachen, einer Marke, die Bedürfnisse und Trends antizipiert und innovative Produkte und Lösungen entwickelt, die auf Wünsche jeglicher Art zugeschnitten sind.

Spas, Whirlpools, Multifunktionsduschen, Duschkabinen, Saunen, Hammams und vieles mehr: eine breite Produktpalette mit einer einzigartigen Kombination aus modernster Technologie, modernstem Design und exklusiven Funktionen, die höchste Leistung sowohl im Wohnbereich als auch im professionellen Umfeld des Gastgewerbes gewährleistet.

Giorgio Terzuolo

Brand & Communication Manager EMEA & Asia

gterzuolo@jacuzzi.eu

