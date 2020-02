JAF brengt een video uit met veiligheidstips voor plezierig autorijden in Japan; de Japanse verkeersregels zijn anders dan in andere landen

TOKIO, 4 februari 2020 /PRNewswire/ -- Japan Automobile Federation (hierna: "JAF") heeft op 4 februari de lancering bekendgemaakt van een speciale website met een videogids over gedrag en regels in het Japanse verkeer voor buitenlandse bezoekers. Op deze website worden videoclips gepubliceerd.

- Voor veilig en zorgeloos autorijden in Japan

Vandaag de dag neemt het aantal verkeersovertredingen en ongelukken waarbij buitenlandse bezoekers in huurauto's bij betrokken zijn toe. Om hen te helpen veilig en zorgeloos auto te rijden in Japan, heeft JAF video's geproduceerd en gepubliceerd die de verschillen schetsen tussen verkeersgedrag en -regels in Japan en die in andere landen.

- Video's in het Engels en vijf andere talen behandelen drie voor buitenlandse bezoekers verwarrende onderwerpen

https://english.jaf.or.jp/safe-driving/drive-safe-to-enjoy-your-stay-in-Japan

Deze korte video's portretteren een buitenlandse toerist die een autorit gaat maken met een inwoner van Japan. Als de toerist een verschil ontdekt met de praktijk in zijn of haar land, geeft de inwoner hiervoor een verklaring. De videocontent is zo ontworpen dat deze meer inlevingsmorgen opwekt bij de kijkers. De video's zijn geproduceerd in het Engels, en vijf andere versies in vreemde talen hebben Franse, Duitse, Chinese, Vietnamese en Portugese ondertiteling. Op deze manier biedt JAF in totaal zes talen om de adviezen zo begrijpelijk te maken voor veel buitenlandse bezoekers in Japan. Deze video's behandelen drie zorgvuldig geselecteerde onderwerpen die te maken hebben met verkeersgedrag en -regels in Japan en bijzonder verwarrend kunnen zijn voor buitenlandse bezoekers.

1. Linksrijdend verkeer

In 70 landen en gebieden ter wereld rijdt men aan de linkerkant van de weg, en Japan is daar één van.

2. Stopbord

Japanse stopborden zijn driehoekig met de punt naar beneden en er staat in het Japans "STOP" op geschreven. De internationale standaard is een achthoekig bord met daarop het woord "STOP".



*Op sommige Japanse stopborden staat het woord "STOP" in zowel Japans als Engels maar dit aantal is beperkt.

3. Stop voor spoorwegovergang

In een zeer beperkt aantal en landen en gebieden is het verplicht om te stoppen voor een spoorwegovergang. Dit is ook verplicht in Japan omdat de treinen door nauwe woonwijken en wegen rijden.

Speciale website "Rijd veilig om te genieten van uw verblijf in Japan"

https://english.jaf.or.jp/safe-driving/drive-safe-to-enjoy-your-stay-in-Japan

JAF's officiële website: https://english.jaf.or.jp/

