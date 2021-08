JAFRA lanza una nueva fragancia unisex

"La fragancia es más que algo que usas en tu piel, es parte de tu sentido del estilo", comenta Elsa Delgado, directora de Marketing Mundial para Fragancias de JAFRA. "Diseñado para todos los géneros, Nuud by JAFRA combina elementos de fragancias masculinas y femeninas. Cuando se aplica en la piel, responde a la química corporal única de cada persona para crear una versión personalizada. Se convierte en una extensión del usuario, una fragancia verdaderamente única para todos".

¿Por qué unisex?

"Este tipo de fragancia sin género es algo que la gente anhela y (apuntamos) a una generación a la que realmente no le importan las etiquetas", explica Pascale Gaurin. "En realidad no quieren algo que sea masculino o femenino, solo quieren algo con lo que se sientan bien. Por mucho tiempo, la fragancia no tenía género. La fragancia tiene una historia, y las historias no tienen género. Esta es una historia de unidad que creo que la gente aclamará".

FAMILIA DE FRAGANCIAS: oriental amaderada y elaborada con ingredientes de origen natural

ACERCA DE JAFRA:

JAFRA Cosmetics International es uno de los fabricantes de productos de belleza líderes a nivel mundial, y ofrece una gama completa de líneas de productos para el cuidado de la piel, fragancias, maquillaje y artículos para baño y cuerpo. Fundada en Malibú, California, en 1956 por Jan y Frank Day, JAFRA crea productos de belleza y oportunidades de negocios que se centran en las mujeres, permitiéndoles explorar, descubrir, reinventar y revelar su verdadero ser y su potencial. Con más de 600,000 consultores independientes en todo el mundo y ganancias anuales de casi USD 500 millones, JAFRA vende su cartera de productos a nivel global en 16 países de Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia.

Para obtener más información sobre JAFRA, visite https://www.jafra.com y síganos en Instagram @JAFRACosmetics, Twitter @JAFRACosmetics y Facebook @JAFRACosmetics.

FUENTE JAFRA Cosmetics International

SOURCE JAFRA Cosmetics International