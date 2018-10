Jaguar Land Rover donne aux compétiteurs des Jeux Invictus un avant-goût de ce qu'est un futur autonome

À l'approche des Jeux Invictus de 2018 qui auront lieu à Sydney, le principal partenaire chargé de l'organisation, Jaguar Land Rover, a invité des combattants blessés et handicapés à se familiariser avec le tout nouveau Range Rover Sport sans chauffeur sur certaines des routes les plus difficiles du Royaume-Uni.

Le capitaine de l'équipe britannique Mark « Dot » Perkins et le membre de l'équipe italienne Simone Careddu ont rejoint les anciens concurrents Jamie Weller et JJ Chalmers et ont également pris place à bord du SUV autonome de niveau 4 sur le réseau routier public à Milton Keynes.

Le véhicule sans chauffeur a su tirer son épingle du jeu en négociant avec succès plusieurs ronds-points, feux de signalisation, carrefours et changements de voie, tout cela à des vitesses allant jusqu'à 50 mph. Ces innovations, développées dans le cadre du consortium UK Autodrive, répondent aux défis techniques posés par les environnements urbains tels que la sécurité des piétons et des cyclistes ainsi que l'infrastructure.

Les échos qui parviendront des participants aideront Jaguar Land Rover à comprendre à quel point la technologie autonome est en mesure d'améliorer la vie de millions de personnes à mobilité réduite. L'élimination des obstacles à la mobilité qui existent aujourd'hui pourrait permettre à des personnes extraordinaires d'accomplir des choses extraordinaires tout en incarnant l'esprit des Jeux Invictus.

Mark « Dot » Perkins a déclaré : « La technologie a tellement évolué que j'ai l'impression d'être un homme préhistorique. Lorsque mes enfants seront grands, il leur paraîtra extraordinaire que des personnes conduisaient autrefois eux-mêmes leur voiture. »

Jamie Weller, ingénieur en aéronautique vétéran de la Royal Navy, qui a souffert de déficience visuelle au cours de sa carrière militaire, a commenté : « Ce fut une magnifique opportunité de découvrir la toute nouvelle technologie que Jaguar Land Rover est en train de développer. C'est extrêmement excitant pour moi d'avoir une discussion au sujet de voitures qui pourront être utilisées par les malvoyants. Cette technologie présente de nombreux avantages positifs pour toute personne souffrant d'un handicap. »

Jim O'Donoghue, ingénieur de recherche autonome chez Jaguar Land Rover, a ajouté : « Le retour fourni par les concurrents a été inestimable. Nous travaillons déjà avec le milieu universitaire et les secteurs public et privé pour introduire des voitures sans chauffeur sur les réseaux routiers au cours des 10 prochaines années, avec l'ambition d'atteindre les objectifs zéro accident, zéro émission et zéro congestion pour les générations futures. Ajouter zéro obstacle à la mobilité constituerait un immense accomplissement, et c'est ce à quoi nous aspirons. »

Les Jeux Invictus utilisent le pouvoir que procurent les sports pour inspirer le rétablissement, soutenir la réadaptation et susciter une meilleure compréhension et un plus grand respect à l'égard de ceux et celles qui ont servi leur pays.

