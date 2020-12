Jahresrückblick 2020 bei GAC MOTOR: Aufschwung entgegen des Branchentrends, vielversprechende Zukunft

GUANGZHOU, China, 23. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2020 expandierte GAC MOTOR umfassend in den internationalen Automobilmarkt. Im Rückblick auf dieses Jahr ist das internationale Geschäft von GAC MOTOR stetig gewachsen und der Umsatz stieg entgegen dem Trend, die Geschäftsberichte sind äußerst positiv.

Es gibt verschiedene Indikatoren für die bedeutenden Fortschritte, die GAC MOTOR in diesem Jahr erzielt hat:

Die Vertriebskanäle werden durch die Eröffnung von 30 brandneuen Showrooms in diesem Jahr weiter optimiert;

Erkundung neuer Kanäle wie weltweite Online-Live-Übertragungen, die dem Markt mit der Einführung neuer Blockbuster-Modelle Leben einhauchen;

Durchbrüche in 6 wichtigen Märkten: Der Jahresumsatz wird voraussichtlich um 22 % gegenüber dem Vorjahr wachsen und damit an der Spitze der Branchenwachstumsrate stehen.

Wie kann sich GAC MOTOR auf einem Markt mit solch widrigen und schwierigen Bedingungen erfolgreich weiterentwickeln? Auf seinem Weg zur weltweiten Entwicklung trifft GAC MOTOR seine strategischen Entscheidungen weiterhin auf der Grundlage der Bedürfnisse des Marktes und der Verbraucher. Die maßgeschneiderten Produkte und Dienstleistungen konzentrieren sich auf die Schwachstellen der Kunden, weshalb sich GAC auf dem hart umkämpften Automobilmarkt abheben kann.

GAC MOTOR wird von der weltweit führenden Technologie- und Forschungsressourcen unterstützt und bietet weiterhin seine hervorragende Produktmatrix an, die für alle Arten von Modellen auf dem Markt führend ist. Das Unternehmen hat eine Reihe neuer Fahrzeuge in Ländern wie Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Russland, Chile und Nigeria eingeführt. Die innovative Nutzung weltweiter Online-Live-Übertragungen und anderer neuer Formen, die physische Grenzen aufhebt, um durch eine multimediale Allround-Präsentation der neuen Fahrzeugvorteile eine effektivere Interaktion zu erreichen, vermittelt ein beispielloses Gefühl der direkten Teilnahme am Geschehen.

Die globale Expansion von GAC MOTOR verlief stets wohlbedacht und realistisch und unter strikter Einhaltung von Qualitätsstandards, basierend auf strategischen Investitionen in Kernmärkten und der Entwicklung eines hohen Markenansehens.

Aufgrund der positiven Bewertungen vieler Eigentümer hat GAC MOTOR viel Aufmerksamkeit von den lokalen Medien erfahren. Viele bedeutende Medien berichteten über GAC MOTOR und dessen Designinnovationen, Funktionsverbesserungen und Supply-Chain-Systeme, um den Erfolg der Marke zu analysieren.

GAC MOTOR setzt auf verbraucherorientierte Innovation und Forschung und entwickelt mit handwerklichem Geschick hochwertige Produkte, die von Autobesitzern und der Industrie weltweit unterstützt und anerkannt werden. Dank der hervorragenden Ergebnisse von 2020 wird GAC MOTOR seine qualitativ hochwertige Entwicklung fortsetzen, um Kunden weltweit die besten Erfahrungen mit ihrem Fahrzeug zu bieten.

SOURCE GAC MOTOR