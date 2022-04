Jahrestagung 2022 der Clinical Immunology Society: Pharming gibt positive Daten aus Leniolisib-Studie der Phase II/III bekannt

LEIDEN, Niederlande, 3. April 2022 /PRNewswire/ -- Pharming Group N.V. („Pharming" oder „das Unternehmen") (EURONEXT Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) gibt neue Daten aus der zulassungsrelevanten Phase-II/III-Studie mit Leniolisib zur Behandlung des aktivierten PI3K-Delta-(PI3Kδ)-Syndroms (APDS), einer primären Immunschwäche, bekannt. Der Hauptprüfarzt V. Koneti Rao, M.D., Arzt in der Primary Immune Deficiency Clinic an den National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, teilte die Ergebnisse im Rahmen einer Präsentation auf der Jahresversammlung 2022 der Clinical Immunology Society (CIS) mit.

Wie am 2. Februar 2022 bekannt gegeben, hat der multinationale, dreifach verblindete, placebokontrollierte, randomisierte Phase-III-Teil der von Novartis durchgeführten klinischen Studie seine beiden primären Endpunkte erreicht, in denen die Verringerung der Lymphknotengröße und die Korrektur der Immunschwäche bewertet worden waren. Die Schrumpfung der lymphadenopathischen Läsionen und der erhöhte Anteil an naiven B-Zellen sind in dieser Population wichtig, da sie auf eine Verringerung der APDS-Krankheitsmarker hindeuten. Die erstmalig auf der CIS vorgestellten beiden primären Endpunkte an Tag 85 nach Studienbeginn zeigten:

· Bei den Läsionen der Index-Lymphadenopathie wurde eine statistisch signifikante angepasste mittlere Veränderung der log10-transformierten Summe der Durchmesserprodukte (PPD) von -0,30 bei den Leniolisib-Patienten beobachtet, verglichen mit -0,06 bei den Patienten in der Placebo-Gruppe (95 %-KI: -0,37, - 0,11; p = 0,0012).

· Ausgehend von einem Ausgangsniveau von ˂48 % ergibt sich ein Anstieg des Anteils naiver B-Zellen um 34,76 % bei den Patienten, die Leniolisib erhielten, gegenüber einem Rückgang von -5,37 % bei den Patienten in der Placebo-Gruppe (95 % KI: 28,51; 51,75; p ˂ 0,0001).

Das Prüfmedikament wurde gut vertragen. Es gab keine unerwünschten Ereignisse, die zur Einstellung der Studienbehandlung führten, keine Todesfälle, und die Inzidenz schwerwiegender unerwünschter Ereignisse (SAE) war in der Leniolisib-Gruppe geringer als in der Placebo-Gruppe. Keines der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse stand im Verdacht, mit der Studienbehandlung in Verbindung zu stehen.

Charlotte Cunningham-Rundles, M.D., Ph.D., David S. Gottesman-Professorin für Immunologie an der Mount Sinai School of Medicine in New York, erklärte:

„Dass Leniolisib in dieser Phase-III-Studie bei APDS so positive Ergebnisse erzielt hat, ist eine großartige Nachricht. Es ist äußerst ermutigend zu sehen, dass dieses Medikament in der Lage ist, die Ursache dieser komplexen Krankheit zu bekämpfen und sowohl die Behandlung zu verbessern als auch die Symptome der Patienten zu lindern. Der Fortschritt hin zu einer für unsere Patienten mit APDS maßgeschneiderten Behandlung ist ein Meilenstein, auf den wir lange hingearbeitet haben."

Pharming plant, im zweiten Quartal 2022 mit der Einreichung weltweiter Zulassungsanträge für Leniolisib zu beginnen und, vorbehaltlich der Genehmigung, die Behandlung in den USA im ersten Quartal 2023 einzuleiten. In der zweiten Jahreshälfte 2023 soll mit der Markteinführung in Europa begonnen werden.

Anurag Relan, Chief Medical Officer von Pharming, kommentierte:

„Pharming freut sich, dass Leniolisib in beiden Endpunkten wirksam war und von diesen APDS-Patienten gut vertragen wurde. Die Zulassung des Produkts würde einen bisher ungedeckten Bedarf für Patienten mit dieser seltenen Krankheit decken, die derzeit auf unterstützende Therapien wie Antibiotika und eine Immunglobulin-Ersatztherapie angewiesen sind. Wir arbeiten eng mit den Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, um Leniolisib Immunologen, Hämatologen und ihren Patienten zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus werden wir diese Behandlung durch unsere Open-Label-Erweiterungsstudie und zwei weitere Studien, in die Kinder unter 12 Jahren aufgenommen werden, weiter entwickeln und möglicherweise die geografische Reichweite des Produkts erweitern."

Informationen zum aktivierten PI3K-Delta-Syndrom (APDS)

APDS ist eine seltene primäre Immunschwäche, die etwa ein bis zwei Menschen pro Million betrifft. Die Krankheit, auch bekannt als PASLI, wird durch Varianten in beiden Genen, PIK3CD oder PIK3R1, verursacht, die die Reifung der weißen Blutkörperchen regulieren. Varianten dieser Gene führen zu einer Hyperaktivität des PI3Kδ (Phosphoinositid-3-Kinase-Delta)-Signalwegs.1,2 Ein ausgewogenes Signal im PI3Kδ-Signalweg ist für die physiologische Immunfunktion unerlässlich. Wenn dieser Weg hyperaktiv ist, können Immunzellen nicht reifen und nicht richtig funktionieren, was zu Immunschwäche und Dysregulation führt.1,3 APDS ist durch schwere, rezidivierende sinopulmonale Infektionen, Lymphoproliferation, Autoimmunität und Enteropathie gekennzeichnet.4,5 Da diese Symptome mit einer Vielzahl von Erkrankungen verbunden sein können, einschließlich anderer primärer Immundefekte, werden Menschen mit APDS häufig falsch diagnostiziert und die Diagnose verzögert sich um Durchschnitt um sieben Jahre.6 Da APDS eine fortschreitende Krankheit ist, kann diese Verzögerung im Laufe der Zeit zu einer Anhäufung von Schäden führen, unter anderem zu dauerhaften Lungenschäden und Lymphomen.4-7 Die einzige Möglichkeit, diese Krankheit endgültig zu diagnostizieren, sind genetische Tests.

Informationen zu Leniolisib

Leniolisib ist ein niedermolekularer Inhibitor der Delta-Isoform der katalytischen 110-kDa-PI3K-Untereinheit der Klasse IA mit immunmodulierenden und potenziell antineoplastischen Aktivitäten. Leniolisib hemmt die Produktion von Phosphatidylinositol-3-4-5-trisphosphat (PIP3). PIP3 dient als wichtiger zellulärer Botenstoff, der spezifisch AKT (via PDK1) aktiviert und eine Vielzahl von Zellfunktionen wie Proliferation, Differenzierung, Zytokinproduktion, Zellüberleben, Angiogenese und Stoffwechsel reguliert. Im Gegensatz zu PI3Kα und PI3Kβ, die ubiquitär exprimiert werden, werden PI3Kẟ und PI3Kγ primär in Zellen hämatopoetischen Ursprungs exprimiert. Die zentrale Rolle von PI3Kẟ bei der Regulierung zahlreicher zellulärer Funktionen des adaptiven Immunsystems (B-Zellen und in geringerem Maße T-Zellen) sowie des angeborenen Immunsystems (Neutrophile, Mastzellen und Makrophagen) weist stark darauf hin, dass PI3Kẟ ein gültiges und potenziell wirksames therapeutisches Ziel für mehrere Immunerkrankungen ist.

Bisher wurde Leniolisib sowohl während der Phase-I-Studie bei gesunden Probanden als auch während der Phase-II/III-Zulassungsstudie gut vertragen.

Informationen zu Pharming Group N.V.

Pharming Group N.V. ist ein weltweit tätiges, kommerzielles biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Proteinersatztherapien und Präzisionsmedikamente für die Behandlung seltener Krankheiten und für ungedeckte medizinische Bedürfnisse entwickelt.

Das Flaggschiff unseres Portfolios ist unser Franchise für rekombinante humane C1-Esterase-Inhibitoren (rhC1INH). C1INH ist ein natürlich vorkommendes Protein, das die Komplement- und Kontaktkaskaden herunterreguliert, um Entzündungen im betroffenen Gewebe zu kontrollieren.

Unser Hauptprodukt, RUCONEST®, ist die erste und einzige plasmafreie rhC1INH-Proteinersatztherapie. Sie ist zur Behandlung von akuten hereditären Angioödemen (HAE) zugelassen. Wir vertreiben RUCONEST® in den USA, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich über unsere eigene Vertriebsorganisation und im Rest der Welt über unser Vertriebsnetz.

Darüber hinaus untersuchen wir die klinische Wirksamkeit von rhC1INH bei der Behandlung weiterer Indikationen, unter anderem bei einer Präeklampsie, akuten Nierenverletzungen und schweren Lungenentzündungen als Folge von COVID-19-Infektionen.

Wir untersuchen auch unser orales Präzisionsmedikament Leniolisib (ein Phosphoinositid-3-Kinase-Delta- oder PI3K-Delta-Hemmer) zur Behandlung des aktivierten PI3K-Delta-Syndroms oder APDS. Die weltweiten Rechte für Leniolisib wurden 2019 von der Novartis AG lizenziert. Leniolisib hat in einer Registrierung, die die Phase II/III-Studie in den USA und Europa ermöglicht, beide Endpunkte erreicht. Wir streben weltweite Zulassungsanträge für Leniolisib ab dem zweiten Quartal 2022 an.

Darüber hinaus sind wir eine strategische Zusammenarbeit mit Orchard Therapeutics eingegangen, um OTL-105 zu erforschen, zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. Dabei handelt es sich um eine neu veröffentlichte experimentelle Ex-vivo-Gentherapie mit autologen hämatopoetischen Stammzellen (HSC) zur Behandlung von HAE.

Darüber hinaus nutzen wir unsere transgene Herstellungstechnologie, um Proteinersatztherapien der nächsten Generation zu entwickeln, insbesondere für die Pompe'sche Krankheit, die sich derzeit in der präklinischen Entwicklung befinden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich hinsichtlich des Zeitplans und des Fortschritts der präklinischen Studien von Pharming und der klinischen Studien seiner Produktkandidaten, der klinischen und kommerziellen Aussichten von Pharming, der Fähigkeit von Pharming, die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie in Bezug auf Geschäftstätigkeit zu bewältigen, und die Erwartungen von Pharming in Bezug auf den prognostizierten Betriebskapitalbedarf und die Barmittel. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Dazu gehören unter anderem: der Umfang, der Fortschritt und die Erweiterung der klinischen Studien von Pharming und die Auswirkungen auf die Kosten dieser Studien sowie klinische, wissenschaftliche, regulatorische und technische Entwicklungen. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten sowie anderer Risiken und Ungewissheiten, die im Pharming-Jahresbericht 2020 und im Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Jahr bei der U.S. Securities and Exchange Commission beschrieben werden, werden die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erörterten Ereignisse und Umstände möglicherweise nicht eintreten, und die tatsächlichen Ergebnisse von Pharming könnten wesentlich und nachteilig von den damit erwarteten oder implizierten abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich lediglich auf das Datum dieser Pressemitteilung und basieren auf den Informationen, die Pharming zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung stehen.

