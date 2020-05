Jaime Camil se une a los sobrevivientes de cáncer en un nuevo PSA para Unidos Contra El Cáncer® para fomentar la participación hispana en los ensayos clínicos sobre el cáncer

"El cáncer nos afecta a todos, pero solamente el 4 % de los participantes de ensayos clínicos son hispanos", declaró Camil. "Me uno a Unidos Contra El Cáncer para honrar a mi tío Raúl, al que perdí por culpa del cáncer pancreático. Esta campaña me da esperanzas para todos los que luchan contra esta terrible enfermedad, especialmente la comunidad hispana, y me siento honrado de unirme con cinco de los sobrevivientes de cáncer que se encuentran aquí hoy gracias a los avances realizados a través de los ensayos clínicos".

Los ensayos clínicos son de vital importancia para desarrollar mejores terapias para los pacientes con cáncer y lograr avances en la atención del cáncer. Si bien los ensayos clínicos permiten que los investigadores estudien nuevos tratamientos innovadores y que puedan salvar vidas, a menudo tienen baja participación de minorías raciales y étnicas. Este esfuerzo para aumentar la participación intenta fomentar una mayor comprensión de la biología y la genética del cáncer y los avances en tecnología, para lograr resultados similares para todas las poblaciones raciales y étnicas.

"Jaime Camil es una voz inspiradora para alentar la participación en ensayos clínicos. Lo hace para honrar la memoria de su tío y con su amplia comunidad hispana en mente", dijo la directora ejecutiva de Unidos Contra El Cáncer, Dra. Sung Poblete, PhD, RN. "La mayor participación de pacientes hispanos y latinos en los ensayos clínicos sobre el cáncer es fundamental para la misión de Unidos Contra El Cáncer de obtener nuevas terapias para los pacientes de manera rápida y salvar vidas ya. Estamos muy agradecidos con Jaime por acompañarnos y unirse a los sobrevivientes para promover los cuidados para el cáncer para todos".

El PSA anima a los pacientes y a sus seres queridos a visitar UnidosContraElCancer.org/EnsayosClinicos o StandUpToCancer.org/ClinicalTrials para obtener más información sobre los ensayos clínicos y comenzar la conversación con su médico para averiguar qué ensayo clínico puede ser adecuado para ellos.

Quienes visiten UnidosContraElCancer.org/EnsayosClinicos encontrarán contenido fácil de entender (en inglés y español) que explica lo que son los ensayos clínicos, los beneficios de participar y qué esperar de la participación en un ensayo clínico. El sitio web también ofrece una lista de preguntas que pueden imprimirse a modo de referencia durante las conversaciones con un proveedor de atención médica. Además, el sitio brinda un buscador de ensayos clínicos confidencial y gratuito que permite que los pacientes o sus cuidadores interesados en encontrar un ensayo clínico envíen un formulario en línea, o llamen a un número gratuito, para comenzar el proceso.

Camil interpretó a Rogelio de la Vega en la exitosa serie Jane the Virgin, que lo hizo ganar dos nominaciones a los Critics Choice Award por mejor actor secundario en una serie cómica. Sus otros créditos de actuación incluyen Las píldoras de mi novio (My Boyfriend's Meds), Coco y la serie cómica de CBS Broke.

Entre los sobrevivientes del cáncer que aparecen en el PSA junto a Camil se encuentran Christian, 22 años (leucemia); Ghecemy, 39 años (mamas y tiroides); Jason, 34 años (estómago); Joe, 51 años (cáncer colorrectal); y Jeanie, 78 años (cáncer de mama).

Los datos han demostrado que el cáncer, así como también la pandemia de la COVID-19, afecta las comunidades hispanas de manera desproporcionada. Unidos Contra El Cáncer mantiene su compromiso de servir a toda la comunidad de afectados por el cáncer, y ha desarrollado recursos para ayudar a pacientes con cáncer y cuidadores durante este momento difícil. Para acceder a estos recursos, visite UnidosContraElCancer.org/COVID19 o StandUpToCancer.org/COVID19.

Para obtener más información, visite UnidosContraElCancer.org/EnsayosClinicos y StandUpToCancer.org/ClinicalTrials, y siga a Unidos Contra El Cáncer en Facebook, Instagram y Twitter en @SU2C.

Acerca de Unidos Contra El Cáncer

Unidos Contra El Cáncer recauda fondos para acelerar el ritmo de la investigación para llevar nuevas terapias a los pacientes rápidamente y salvar vidas ahora. Unidos Contra El Cáncer, una división de Entertainment Industry Foundation, una organización caritativa 501(c)(3), fue establecida en 2008 por líderes del sector de medios y entretenimiento que utilizan los recursos de estas comunidades para involucrar al público en el apoyo a un nuevo modelo colaborativo de investigación del cáncer, aumentar la conciencia sobre la prevención del cáncer y resaltar el progreso que se está logrando en la lucha contra la enfermedad. Al mes de enero de 2020, más de 1,600 científicos que representan a más de 180 instituciones están involucrados en proyectos de investigación financiados por Unidos Contra El Cáncer.

El personal de Unidos Contra El Cáncer trabaja bajo la dirección de nuestro Comité de Asesoría Científica, dirigido por el premio Nobel Phillip A. Sharp, Ph.D., para implementar rigurosos y competitivos procesos de revisión destinados a identificar las mejores propuestas de investigación que serán recomendadas para entrega de financiación, supervisar la administración de las subvenciones y verificar que exista un trabajo colaborativo entre los diferentes programas de investigación.

Los miembros actuales del Consejo de Fundadores y Asesores (Council of Founders and Advisors, CFA) de Unidos Contra El Cáncer incluyen a Katie Couric, Sherry Lansing, Kathleen Lobb, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams y Ellen Ziffren. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, son también cofundadoras. La Dra. Sung Poblete, PhD, R.N., se desempeña como directora ejecutiva de Unidos Contra El Cáncer.

Para obtener más información, visite UnidosContraElCancer.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1170541/Unidos_Contra_El_Cancer_Clinical_Trials_Spanish_Ad.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1170544/Unidos_Contra_El_Cancer_Logo.jpg

FUENTE Unidos Contra El Cáncer

Related Links

http://www.StandUpToCancer.org



SOURCE Unidos Contra El Cáncer