Jak nowe technologie mogą pomóc przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do zmieniających się trendów, aby zapewnić wygodę współczesnym konsumentom

SHENZHEN, Chiny, 7 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Rok 2020 to rok znaczących zmian w preferencjach konsumentów, które znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniach adaptacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa i organizacje z całego świata. Coraz więcej osób korzysta z usług oferowanych przez Internet, a zatem wzrasta zapotrzebowanie na niezawodne rozwiązania w zakresie mobilnej sieci internetowej.

Zmiany zachodzące w preferencjach konsumentów są wyraźnie widoczne we wzroście zapotrzebowania na usługi online świadczone na zamówienie, w tym usługi gastronomiczne, na które zapotrzebowanie tylko w tym roku wzrosło o 25% pod względem sumarycznej wartości transakcji (ang. Gross Merchandising Value, GMV), osiągając wartość ok. 195 mld USD. Nie ma wątpliwości co do tego, że klienci pragną, aby prowadzony przez nich nowoczesny styl życia był coraz wygodniejszy, a zatem, zamiast wyjścia po zakupy, preferują dostawy towarów pod drzwi. Tendencję tę obserwuje się na całym świecie, ale największy wzrost odnotowuje się w Chinach. Chiny są dziś największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem usług na zamówienie obejmujących dostawę „pod drzwi". Przewiduje się, że w 2024 roku roczna stopa wzrostu na tym rynku wyniesie 15%, czyli 181 mld USD.

Mimo że zjawisko to może po części wynikać z ogólnoświatowej pandemii, warto również przeanalizować ogólny kontekst, jaki panował na przestrzeni kilku ubiegłych lat. Zmiana preferencji klientów niejednokrotnie nastręczała przedsiębiorstwom wielu problemów związanych z koniecznością opracowania nowych technologii, które pozwoliłyby na dotarcie do szerszej grupy klientów. Jednocześnie otworzyła ona szereg możliwości przed tymi podmiotami, które są gotowe na podbój świata przy wyższym poziomie cyfryzacji.

Nowa rzeczywistość branży lifestylowej

Nie tylko spółki działające w branży gastronomicznej, ale także podmioty z innych sektorów muszą dostosować się do zmian zachodzących w preferencjach konsumentów, jeśli ich oferta ma pozostać aktualna i ciekawa. Spółki działające w branży i sektorach lifestylowych rozwijają się, wykorzystując zdobycze nowoczesnej technologii.

W roku 2019 dostawy żywności „pod drzwi" stanowiły około 80% wszystkich dostaw żywności, przy czym ich udział w zyskach brutto wyniósł zaledwie 30%. Dostawy żywności „pod drzwi" stały się tak popularne, że w roku 2017 w USA stanowiły one 70% wszystkich dostaw produktów żywnościowych. Od roku 2017 obserwuje się konieczność zidentyfikowania słabych punktów tej branży i ciągłego dostosowywania się do zmian.

Zmieniające się preferencje konsumentów wymuszają sposób prowadzenia działalności w Internecie. Klienci coraz częściej korzystają ze smartfonów, aby znaleźć, wyszukać i zamówić żywność i inne produkty, co zwiększa zapotrzebowanie na wysokiej jakości i szyte na miarę platformy, takie jak Meituan. Platforma Meituan jest doskonałym przykładem na to, jak aplikacje lifestylowe mogą ułatwić podbój zmieniającego się rynku konsumenckiego. Ta aplikacja jest dziś numerem jeden wśród platform umożliwiających dokonywanie zakupów produktów i usług online o wartości oszacowanej w październiku na 250 mld USD. Platforma odniosła sukces, ponieważ odzwierciedla gotowość do zaakceptowania zmian zachodzących w świecie cyfrowym i oferuje usługi uwielbiane przez klientów.

Pozostałe sektory usług na żądanie również odnotowują wzrosty. Jak wynika z danych, Meituan obsługuje obecnie ponad 400 i 60 mln klientów oraz 6,3 mln podmiotów handlowych, oferując takie usługi, jak rezerwacja lotu i miejsca w hotelu, sprzedaż detaliczna online i inne.

Oprócz generowania większego zapotrzebowania na usługi online w ujęciu ogólnym, konsumenci coraz lepiej orientują się w nowych technologiach, takich jak maszynowe uczenie się (ang. Machine Learning, ML) oraz asystenci cyfrowi, tym samym poszukując platform internetowych integrujących te funkcjonalności.

Huawei daje przedsiębiorstwom możliwość oferowania klientom bardziej niezawodnych usług

Konkurencja jest potężna, co wynika z faktu powstawania coraz większej liczby outletów i sieciowych platform e-handlu, oferujących żywność w oparciu o zamawianie dostaw za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Możliwość zamówienia przez Internet żywności i innych artykułów codziennego użytku pozwala klientom oszczędzić czas i energię, niejednokrotnie dając im ogromny wybór różnych towarów dostępnych za jednym kliknięciem. Wsparcie Huawei zapewnia technologię gwarantującą konkurencyjność i obecność na tym rynku. Przede wszystkim umożliwia klientom bardziej bezpośredni dostęp do lokalnych restauracji i outletów sprzedających żywność, a także możliwość dołączenia do platform e-handlu oferujących ogromny wybór towarów, które klienci mogą zamówić w wybranym przez siebie czasie.

Tę samą technologię wykorzystuje się do systematycznego dostarczania żywności oraz uaktualniania informacji o dostawach i powiadomień o nich, a także w celu zaoferowania klientom możliwości dokonywania bezpośrednich rezerwacji w pobliskich restauracjach. Dotyczy to również zakupów i dostaw realizowanych z poziomu platform e-handlu. Użytkownicy rozwiązań oferowanych przez Huawei mogą zamówić taksówkę, która dowiezie ich do wybranej restauracji, skorzystać ze zdefiniowanej wcześniej metody płatności, a nawet skorzystać z podpowiedzi dotyczących trasy prowadzącej do danej restauracji. W porównaniu do marginesu błędu występującego w tradycyjnych rozwiązaniach GPS, margines błędu rozwiązania Huawei Assistance wynosi zaledwie jeden metr.

Na tym możliwości się nie kończą, ponieważ Huawei ML Kit można również zintegrować w taki sposób, aby szybko odnaleźć publikowane w sieci kupony rabatowe oferowane przez restaurację preferowaną przez klientów. Oprócz dostaw żywności i rezerwacji miejsc w restauracji Huawei Assistance pomaga również dostawcom oferującym innego rodzaju usługi lifestylowe w rozwijaniu ich działalności. Huawei Assistant może nawet podpowiedzieć użytkownikom, jakie loty i hotele warto zarezerwować, uwzględniając sugerowany plan podróży, wymagania lifestylowe, rozrywkowe, zawodowe i rodzinne.

Technologia Huawei pomaga przedsiębiorstwom maksymalnie wykorzystać nowinki technologiczne, aby odnieść sukces

Zapotrzebowanie na usługi „domowe" będzie wzrastać w najbliższych latach, a przed firmami skłonnymi do dostosowania się do zmian otworzy się szereg nowych możliwości.

Największy sukces odniosą przedsiębiorstwa, które w głównej mierze skupiają się na skali i efektywności działania oraz są w stanie udowodnić, że mogą dostosować się do zmian zachodzących w preferencjach obecnej bazy klientów i pozyskiwać nowych. Szybkie przekształcenia, jakie nastąpiły w roku 2020, dowiodły, że rozwijać się mogą tylko firmy wykazujące chęć dostosowania się do zmian w preferencjach lifestylowych konsumentów.

Ponieważ rośnie zapotrzebowanie na usługi lifestylowe i gastronomiczne oferowane przez Internet, Huawei chce nadal wspomagać firmy, niezależnie od ich wielkości i profilu działalności, w dostosowywaniu się do zmian zachodzących w sektorze i maksymalnym wykorzystaniu nowych technologii w rozwijającym się świecie online.

Gavin Kinghall Were, wiceprezes, szef Działu Globalnych Rozwiązań BD firmy Huawei, dokonał szczegółowej analizy przedmiotowego zagadnienia podczas zorganizowanego przez Huawei panelu master class #EmpowerInnovations, „Rozwój branży lifestylowej oparty na aplikacji Huawei AppGallery", który odbył się 3 grudnia w ramach corocznej, transmitowanej w sieci, konferencji technologicznej. Materiał można obejrzeć na stronie: https://consumer.huawei.com/en/partners/videolibrary/lifestyle-websummit/

SOURCE AppGallery, Huawei