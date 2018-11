James H. Billington décède à l'âge de 89 ans ; l'universitaire et auteur émérite a exercé les fonctions de treizième bibliothécaire du Congrès américain

Dans le cadre de son mandat de 28 années, il a créé le Festival national du livre avec la Première dame Laura Bush, le Centre John Kluge et le Prix pour l'étude de l'humanité, le Prix Gershwin, ainsi que le Centre national de conservation audiovisuelle.

Ayant consacré toute sa vie au savoir et au service de son pays — dans le cadre duquel il a servi tous les présidents et Congrès depuis les années 1960 jusqu'à sa retraite — le Dr Billington a joué un rôle unique dans la préservation, la promotion, et le partage du riche patrimoine culturel de l'Amérique.

Né à Bryn Mawr, en Pennsylvanie, le 1er juin 1929, il a été formé dans les écoles publiques de la région de Philadelphie. Le Dr Billington a été major de promotion à la Lower Merion High School et à l'Université de Princeton, où il a obtenu son diplôme avec mention en 1950. En 1953, il obtient un doctorat d'histoire moderne de la Russie au Balliol College de l'Université d'Oxford, où il était titulaire d'une bourse Rhodes.

Le Dr Billington a obtenu 42 diplômes honorifiques, ainsi que la Médaille présidentielle des citoyens des États-Unis, l'Ordre de l'amitié de la Fédération de Russie, ainsi que le titre de chevalier français de la Légion d'honneur.

Suite à son service auprès de l'armée américaine au sein du Bureau des estimations nationales du président Eisenhower, il a enseigné l'histoire à l'Université d'Harvard de 1957 à 1962, puis à l'Université de Princeton, où il a été un professeur populaire de 1964 à 1974.

De 1973 à 1987, le Dr Billington a été directeur du Centre international Woodrow Wilson pour les boursiers, où il a fondé l'Institut Kennan pour les études russes avancées, sept autres nouveaux programmes et le Wilson Quarterly.

Le Dr Billington a rédigé neuf ouvrages, notamment le classique sur l'histoire culturelle russe intitulé The Icon and the Axe, et The Face of Russia, ouvrage accompagnant la série télévisée PBS.

Le Dr Billington a consacré plus de 50 ans à aider les dirigeants et citoyens américains à mieux comprendre l'ancienne Union soviétique et ses États successeurs, en contribuant à une meilleure appréciation des valeurs et des institutions de l'Amérique dans plusieurs pays s'étendant sur un tiers de la planète.

Il a visité la Russie pour la première fois en 1958, puis a accompagné le président et la Première dame, Ronald et Nancy Reagan, à Moscou en 1988, dans le cadre de la réunion au sommet de Reagan et Mikhaïl Gorbatchev.

Au cours de son mandat de 28 années à la Bibliothèque du Congrès, le Dr Billington a étendu et technologiquement amélioré les espaces publics du Thomas Jefferson Building, en le réaffectant en tant que lieu d'exposition nationale ayant accueilli plus de 100 expositions, dont un grand nombre ont présenté des documents jamais exposés publiquement auparavant en Amérique.

Il a multiplié par deux la taille des collections analogues traditionnelles de la Bibliothèque pour atteindre plus de 160 millions d'articles, et a supervisé plusieurs initiatives innovantes de préservation. Le Dr Billington a lancé la reconstruction de la bibliothèque originale Thomas Jefferson, en utilisant des fonds privés soulevés par le Conseil James Madison de la Bibliothèque, qu'il a lui-même créé.

Le Dr Billington a également créé l'Open World Leadership Center, qui a permis à plus de 27 000 dirigeants eurasiens de participer et de découvrir le processus démocratique. Dans le même temps, il a développé une nouvelle présence massive de la Bibliothèque du Congrès sur Internet, et a lancé une série de programmes innovants de la Bibliothèque afin de partager les richesses éducatives de la Bibliothèque avec des millions d'Américains, ainsi qu'avec le monde entier.

Le Dr Billington laisse derrière lui son épouse de 61 ans, de son nom de jeune fille Marjorie Anne Brennan, qu'il a décrite comme sa « partenaire privilégiée indispensable dans tous les domaines et à tous les stades de sa vie d'adulte » ; quatre enfants, le Dr Susan Billington Harper, Anne Billington Fischer, le révérend James Hadley Billington, Jr., et Thomas Keator Billington ; ainsi que 12 petits-enfants.

Une photographie en haute résolution du Dr Billington est disponible en cliquant ici.

Déclarations et témoignages d'importantes personnalités nationales et internationales qui ont bien connu le Dr Billington :

Déclaration de Mme Laura W. Bush :

« Le président Bush et moi-même sommes tristes d'apprendre que les États-Unis ont perdu le Dr James Billington. Le Dr Billington a exercé pendant 28 ans en tant que bibliothécaire de notre nation, ayant dirigé la transition de la Bibliothèque du Congrès vers l'âge numérique. En 2001, il a joué un rôle clé dans la création du Festival national du livre, qui a accueilli plusieurs centaines de milliers d'amateurs de livres au National Mall et à la Bibliothèque du Congrès. La passion de toute une vie du Dr Billington pour la recherche et la préservation de l'histoire permet aux trésors littéraires les plus précieux de l'Amérique d'être accessibles à tous pour les générations à venir. Le président Bush et moi-même adressons nos plus sincères condoléances à l'épouse du Dr Billington, Marjorie, et à leurs quatre enfants. Il va nous manquer. »

Déclaration de Nancy Pelosi, leader démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis :

« Le décès du Dr James Billington est une perte profonde pour sa famille et ses proches, mais aussi pour notre nation. Au cours de sa longue et prolifique carrière, le Dr Billington est devenu un inépuisable gardien de l'histoire américaine, contribuant à protéger et préserver le plus précieux passé de notre nation pour des générations d'Américains.

« Le Dr Billington était un serviteur de l'État d'une intelligence, d'un dévouement et d'une vision exceptionnels. Sous sa direction, la Bibliothèque du Congrès a vu sa collection doubler, et a commencé à proposer en ligne ses ressources désormais nombreuses. Le Dr Billington était profondément convaincu que les trésors de l'histoire américaine qui lui étaient confiés appartenaient au peuple, et il a travaillé avec passion pour veiller à ce que les Américains de tout le pays puissent accéder à ces collections d'une valeur inestimable.

« Que ce soit dans son enseignement à Harvard ou Princeton, dans sa collaboration avec des experts et académiciens, ou en tant que professeur et conseiller de confiance auprès d'innombrables membres du Congrès, le Dr Billington était un enseignant engagé. Son implication dans l'expansion du programme éducatif de la Bibliothèque a permis à une génération de jeunes Américains de découvrir leur amour de l'histoire, et de devenir inspirés pour s'engager dans notre formidable expérimentation de la démocratie.

« Notre nation a perdu un véritable patriote, et l'un de ses défenseurs les plus indéfectibles. La vie et l'héritage remarquable du Dr Billington laissent une marque indélébile sur notre histoire américaine unique, permettant aux générations de jeunes de voir, d'expérimenter et d'apprendre de cette histoire qu'il promouvait avec tant de passion. Que ces mots puissent réconforter un tant soi peu son épouse aimante, Marjorie, leurs enfants Susan, Anne, James Jr. et Thomas, ainsi que toute la famille Billington, aux côtés desquels nous sommes si nombreux à pleurer en cette période difficile. »

Déclaration de l'ancienne secrétaire d'État américaine Condoleeza Rice :

« Je suis profondément attristée par l'annonce du décès du Dr Jim Billington. C'était un être original -- brillant, réfléchi et bienveillant. Il dirigeait la Bibliothèque du Congrès avec compétence et passion. Sur un plan personnel, il a été pour moi un formidable modèle, en tant qu'universitaire et serviteur de l'État. Son ouvrage intemporel, The Icon and the Axe, est littéralement le livre qui a conduit ce major de promotion en musique à étudier l'Union soviétique. Il en va de même pour la portée de son influence dans le domaine. Je me joins à tous ses amis et collègues, en adressant mes pensées et prières à Marjorie et à la famille Billington. »

Déclaration de Nina Khrouchtcheva, professeur d'affaires internationales à l'université The New School, et petite-fille de Leonid Khrouchtchev, fils aîné de l'ancien Premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev

« Le Dr Billington était une personnalité si importante dans l'étude de la Russie, ainsi que dans le domaine des relations entre les États-Unis et la Russie, qu'il nous manquera profondément dans les décennies à venir. Dans le cadre de son travail, que ce soit en tant qu'universitaire ou bibliothécaire du Congrès, il a brillamment mêlé l'art et la politique, dans le but d'amener les États-Unis à mieux comprendre et apprécier les autres cultures à travers le monde. La Russie, son domaine d'expertise, a été particulièrement privilégiée. L'ouvrage de James Billington, The Icon and the Axe, a été en lui-même emblématique pour les générations à la fois russes et russianistes. Dans les périodes sombres de l'Union soviétique, nous les Russes avons cherché à comprendre notre propre culture sous l'œil critique, instruit et bienveillant du Dr Billington. Dans le même temps, son approche philosophique et historique autour d'un pays complexe, celui des bombes, des ballets et des Frères Karamazov, est devenue une feuille de route dans l'étude de la culture et de la politique russe, pour les nombreux universitaires qui ont suivi ses pas. Que son âme repose en paix. »

Déclaration de David M. Rubenstein concernant le décès du Dr James Billington, du 21 novembre 2018 :

« Jim Billington a été l'un des plus formidables serviteurs de l'État – et en réalité l'une des plus grandes personnalités américaines – que j'aie eu le privilège de rencontrer au cours de mon existence. Son dévouement pour notre pays, et pour la Bibliothèque du Congrès au cours des trente dernières années de sa vie, rendent tous les Américains redevables de lui. Jim a contribué à transformer la Bibliothèque du Congrès en une bibliothèque du peuple américain – un trésor national accessible et bénéfique pour tous les Américains. Il manquera profondément à ceux d'entre nous qui ont eu la chance de le connaître et de travailler avec lui. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/788323/James_Hadley_Billington.jpg

SOURCE The Family of James H. Billington