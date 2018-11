James H. Billington, významný vedec, autor a trinásty hlavný knihovník kongresu USA zomrel vo veku 89 rokov

Po dobu viac ako 28 rokov bol organizátorom Národného knižného festivalu spolu s prvou dámou Laurou Bushovou, organizáciou John Kluge Center a Prize for the Study of Humanity (Cena za humanitné štúdiá), Gershwin Prize (Gershwinova cena) a Národným audiovizuálnym ochranným centrom.

V priebehu života zasväteného vede a službe, počas ktorého pracoval v službách každého prezidenta a kongresu od 60. rokov až do svojho odchodu do dôchodku, Dr. Billington zohral jedinečnú úlohu pri zachovaní, propagovaní a zdieľaní bohatého kultúrneho dedičstva Ameriky.

Narodil sa v Bryne Mawr, Pennsylvania 1. júna 1929 a vzdelanie získal vo verejných školách v oblasti Philadelphie. Dr. Billington študoval na strednej škole Lower Merion a Princetonskej univerzite, kde v roku 1950 promoval s najvyšším uznaním. V roku 1953 získal doktorát z ruskej modernej histórie na Balliol College Oxfordskej univerzity, kde získal vedecké štipendium Rhodes.

Doktor Billington získal 42 čestných titulov, ako aj občiansku medailu amerického prezidenta, rád priateľstva Ruskej federácie a francúzske vyznamenanie rytiera Radu čestnej légie.

Po vojenskej službe strávenej v kancelárii celoštátnych odhadov prezidenta Eisenhowera vyučoval históriu na Harvardskej univerzite v rokoch 1957 až 1962 a na Princetonskej univerzite, kde bol populárnym profesorom v rokoch 1964 až 1974.

V rokoch 1973 až 1987 bol Dr. Billington riaditeľom Medzinárodného vedeckého centra Woodrowa Wilsona, kde založil Kennanský inštitút pre pokročilé ruské štúdiá, sedem ďalších nových programov a časopis Wilson Quarterly.

Dr. Billington vydal deväť kníh, vrátane klasickej ruskej kultúrnej histórie The Icon and the Axe a The Face of Russia, sprievodnej knihy pre televízne seriály PBS.

Dr. Billington zasvätil viac ako 50 rokov svojho života pomoci americkým vodcom a občanom lepšie porozumieť bývalému Sovietskemu zväzu a jeho nástupníckym štátom, čo prispelo k hlbšiemu uznaniu amerických hodnôt a inštitúcií v krajinách, ktoré sa rozprestierajú na jednej tretine zemegule.

Prvýkrát navštívil Rusko v roku 1958, keď sprevádzal prezidenta a prvú dámu Ronalda a Nancy Reaganových na ceste do Moskvy v roku 1988 na stretnutie s Michailom Gorbačovom.

Počas svojho 28-ročného pôsobenia v knižnici kongresu Dr. Billington rozšíril a technologicky skvalitnil verejné priestory v budove Thomasa Jeffersona, aby z nich vytvoril národné výstavné centrum, ktoré usporiadalo viac ako 100 výstav, častokrát prezentujúcich materiály, ktoré nikdy predtým verejne vystavené v USA neboli.

Zdvojnásobil veľkosť tradičných analógových zbierok knižnice na viac ako 160 miliónov položiek a dohliadal na inovačné iniciatívy uchovávania. Dr. Billington bol priekopníkom rekonštrukcie pôvodnej knižnice Thomasa Jeffersona s využitím súkromných finančných prostriedkov od Rady Jamesa Madisona knižnice, ktorú sám založil.

Dr. Billington tiež založil Open World Leadership Center (Centrum otvoreného svetového líderstva), ktoré umožnilo viac ako 27 tisíckam euroázijských lídrov zapojiť sa do učenia o demokratických procesoch. Zároveň zabezpečil hladký online prístup do knižnice kongresu a spustil sériu inovatívnych knižničných programov, ktoré pomáhajú zdieľať bohatstvo knižnice s miliónmi Američanov a celým svetom.

Na Dr. Billingtona bude spomínať jeho manželka Marjorie Anna Brennanová (za slobodna), s ktorou bol ženatý 61 rokov a ktorú opísal ako svojho „nenahraditeľného partnera v každom smere a každom štádiu svojho dospelého života", jeho štyri deti, Dr. Susan Billington Harperová, Anne Billington Fischerová, reverend James Hadley Billington, Jr. a Thomas Keator Billington, spolu s 12 vnúčatami.

Fotografiu Dr. Billingtona vo vysokom rozlíšení nájdete tu.

Vyhlásenia a svedectvá popredných národných a medzinárodných predstaviteľov, ktorí Dr. Billingtona dobre poznali:

Vyhlásenie pani Laury W. Bushovej:

„Prezident Bush a ja sme zarmútení z toho, že Spojené štáty stratili Dr. Jamesa Billingtona. Dvadsaťosem rokov pracoval ako hlavný knihovník nášho národa a viedol knižnicu Kongresu počas transformácie do digitálneho veku, zohral kľúčovú úlohu pri zakladaní Národného knižného festivalu, ktorý privítal stovky tisíc milovníkov kníh na National Mall a v knižnici Kongresu. Celoživotná vášeň pre výskum a zachovanie histórie doktora Billingtona je zárukou, že tie najväčšie literárne poklady Ameriky budú k dispozícii všetkým nadchádzajúcim generáciám. Prezident Bush a ja vyjadrujeme svoju srdečnú sústrasť manželke Dr. Billingtona Marjorie a ich štyrom deťom."

Vyhlásenie Nancy Pelosiovej, členke Snemovne reprezentantov USA za Demokratickú stranu:

„Odchod Dr. Jamesa Billingtona je hlbokou stratou pre jeho rodinu a blízkych, ako aj pre náš národ. Dr. Billington sa počas svojej dlhej a plodnej kariéry stal neúnavným správcom americkej histórie a pomohol chrániť našu najcennejšiu minulosť pre budúce generácie Američanov."

„Dr. Billington bol človek mimoriadnej inteligencie, odhodlania a vízie. Počas jeho éry došlo v knižnici Kongresu k zdvojnásobeniu zbierky a zavedeniu rozsiahlych online zdrojov. Dr. Billington pevne veril, že poklady americkej histórie v jeho starostlivosti patria ľuďom a vášnivo pracoval na tom, aby zabezpečil Američanom v celej krajine prístup k týmto neoceniteľným zbierkam."

„Počas rokov strávených na Harvarde alebo Princetone, v priebehu spolupráce s odborníkmi a akademikmi ako aj v roli uznávaného učiteľa a poradcu mnohých členov Kongresu bol Dr. Billington oddaným pedagógom. Jeho oddanosť rozšíreniu vzdelávacích programov knižnice umožnila generácii mladých Američanov objavovať lásku k histórii a hľadať inšpiráciu k zapojeniu sa do nášho veľkého demokratického experimentu."

„Náš národ stratil skutočného patriota a jedného z jeho najodhodlanejších obhajcov." Život Dr. Billingtona a jeho pozoruhodný odkaz zanechali nezmazateľnú stopu v našom unikátnom americkom príbehu, ktorý umožnil generáciám mladých ľudí vidieť, prežívať a učiť sa z histórie. Nech je aspoň malou útechou pre jeho milujúcu manželku, Marjorie, ich deti Susan, Anne, James Jr. a Thomasa a celú rodinu, že v tomto ťažkom období smúti s nimi mnoho ľudí. "

Vyhlásenie bývalej americkej ministerky zahraničných vecí Condoleezy Riceovej:

„Som hlboko zarmútená správou o odchode Dr. Jima Billingtona. Bol jedinečný, skvelý, premýšľavý a láskavý. Knižnicu kongresu viedol odborne a s nadšením. Pre mňa osobne bol skvelým vzorom vedca a štátneho zamestnanca. Jeho nadčasové dielo, The Icon and the Axe je vskutku tým pravým dôvodom, ktorý mňa, ako bývalú študentku hudby, prilákal k štúdiám Sovietskeho zväzu. Taký bol dosah jeho vplyvu v tejto oblasti. Pripájam sa ku všetkým jeho priateľom a kolegom, ktorí zdieľajú svoje myšlienky a modlitby s Marjorie a rodinou Dr. Billingtona."

Vyhlásenie Niny Chruščovovej, profesorky medzinárodných vzťahov na univerzite The New School a vnučky Leonida Chruščova, najstaršieho syna bývalého sovietskeho premiéra Nikitu Chruščova

„Dr. Billington bol takou veľkou osobnosťou v štúdiách ruských dejín a v oblasti americko-ruských vzťahov, že nám bude chýbať po celé desaťročia. Vo svojej práci, či už ako vedec alebo hlavný knihovník Kongresu, dokázal skvelo zlúčiť umenie a politiku za účelom lepšieho porozumenia a ocenenia ostatných kultúr na celom svete občanmi Spojených štátov. Rusko, jeho oblasť expertízy, má v tomto ohľade veľké šťastie. Kniha Jamesa Billingtona, The Icon a the Axe bola sama o sebe ikonou generácií Rusov aj Rusistov. V temných dňoch Sovietskeho zväzu sme sa my, Rusi, pokúsili porozumieť našej vlastnej kultúre cez kritické, znalecké a zhovievavé oko Dr. Billingtona. Jeho filozofický a historický prístup ku zložitej krajine plnej bômb, baletu a bratov Karamazovcov sa stal kompasom štúdia ruskej kultúry a politiky pre mnohých učiteľov, ktorí nasledujú jeho kroky."

Vyhlásenie Davida M. Rubensteina o odchode Dr. Jamesa Billingtona dňa 21. novembra 2018:

„Jim Billington bol jedným z najkvalitnejších verejných činiteľov, jedným z najpozoruhodnejších Američanov, akých som mal kedy možnosť spoznať. Vo svetle jeho odhodlanosti pracovať v službách tejto krajiny a počas ostatných troch desaťročí jeho života v službách kongresovej knižnice, sú všetci Američania jeho dlžníkmi. Jim pomohol premeniť knižnicu Kongresu na knižnicu amerického ľudu, na národný poklad dostupný a prospešný všetkým Američanom. Tým z nás, ktorí mali šťastie poznať ho a pracovať s ním, bude veľmi chýbať."

