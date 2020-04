James Suckling coloca o biodinâmico Gê da vinícola Emiliana entre os melhores vinhos do Chile

Em seu informe anual, que leva o título de "A oferta de valor do Chile fica estabelecida", Suckling louva o que a maior vinícola orgânica do mundo está fazendo, reconhecendo a "fantástica qualidade de seus vinhos, desde a complexidade do Gê, uma mescla de 56% de syrah , 31% de carménère , 13% cabernet Sauvignon , ao delicioso Signos de Origen Pinot Noir do Valle de Casablanca".

Em sua anotação sobre o Gê, do vale de Colchagua, ao qual atribui 98 pontos, o famoso crítico faz referências a sua "elegância e fineza", cujos "tons maravilhosos e harmoniosos de taninos frutíferos outorgam pureza e enfoque ao vinho. O final é incrível e continua por minutos". Suckling termina sua anotação sobre o Gê com um "Fantástico".



No relatório geral sobre o Chile, disponível em https://www.jamessuckling.com/, Suckling faz uma referência especial à agricultura orgânica e biodinâmica, posicionando a Emiliana como líder dessa categoria de vinhos do Chile.



Outros vinhos orgânicos destacados



Não só o Gê 2017 surpreendeu com seus 98 pontos. Também o fizeram o Coyam 2018 com 95 pontos, o Signos de Origen Syrah com 94 pontos, o Signos de Origen Pinot Noir com 93, o Novas Carménère y Chardonnay com impressionantes 93 pontos.



"A agricultura orgânica e biodinâmica é, com direito, um dos aspectos mais destacados do Chile, que não devemos ignorar", comenta o crítico em seu informe sobre o país, no qual destaca a energia da vinícola Emiliana e o que ela vem fazendo há mais de 20 anos.



A visita de Suckling ao Chile ocorreu em fevereiro de 2019. Ele provou cerca de mil vinhos, destacando a qualidade e o entusiasmo dos produtores locais.

Contato com a vinícola Emiliana:

[email protected]

Telefone: +569 223539130

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1161415/Foto_Ge_Small_2017.jpg

FONTE Viña Orgánica Emiliana

Related Links

http://www.emiliana.cl



SOURCE Viña Orgánica Emiliana