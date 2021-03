Jamie Foxx, Unidos Contra El Cáncer y Exact Sciences lanzan anuncio de servicio público para aumentar la concientización sobre el cáncer colorrectal

"El cáncer afecta a todas las personas. He perdido buenos amigos —amigos muy jóvenes— a causa de esta mortal enfermedad", expresó Foxx. "Tenemos que asegurarnos de que cuidamos nuestro cuerpo, prestando atención a ciertas cosas en las que no pensábamos necesariamente cuando éramos más jóvenes. Surgen complicaciones médicas y es posible que uno no sepa lo que tiene a su disposición, por eso me enorgullece destacar la importancia de someterse a una prueba de detección del cáncer de colon de manera temprana y sensibilizar sobre las opciones disponibles con esta campaña a través de un PSA".