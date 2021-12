Japan Airlines accorde à CHAMP une prolongation de 5 ans

LUXEMBOURG, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Japan Airlines (JAL) et CHAMP Cargosystems ont prolongé leur partenariat très fructueux pour cinq années supplémentaires.

Depuis 2014, le transporteur utilise la solution renommée Cargospot de CHAMP pour gérer ses processus commerciaux quotidiens liées au fret. Depuis lors, JAL s'est associé à CHAMP dans le cadre d'une série de projets de transformation numérique révolutionnaires construits autour de l'écosystème Cargospot, notamment le lancement d'une plateforme commerciale de fret qui permet un processus de bout en bout entièrement numérisé dans l'ensemble des opérations nationales de la compagnie aérienne, ainsi qu'une solution unique basée sur une API qui permet aux clients de la compagnie aérienne de comparer et de réserver des voyages par rapport à de multiples options de transport aérien et terrestre.

En prolongeant son partenariat avec CHAMP, Cargospot demeurera la clé de voûte informatique des activités de fret de JAL, permettant à la compagnie aérienne de profiter de la solution au fur et à mesure qu'elle continue d'évoluer au profit de la grande et croissante communauté de clients de CHAMP. L'exploitation de Cargospot par JAL sera complétée et améliorée davantage par l'utilisation continue par la compagnie aérienne des services de conformité ULD Manager et Traxon de CHAMP, qui prennent en charge les déclarations de préchargement et de pré-arrivée auprès des autorités douanières et de protection des frontières.

« L'écosystème Cargospot présente un grand potentiel pour notre communauté croissante de clients », a déclaré Nicholas Xenocostas, vice-président chargé de l'engagement commercial et de la clientèle chez CHAMP Cargosystems. « Nos solutions ont été et continueront d'être au cœur des activités de fret de Japan Airlines. Cargospot et les autres services de CHAMP continuent d'évoluer en fonction de ses besoins commerciaux émergents et continuent de faire partie intégrante de notre transformation numérique à long terme.

CHAMP est honoré que Japan Airlines renouvelle sa confiance dans nos technologies et notre personnel. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.champ.aero .

À propos de CHAMP

CHAMP Cargosystems offre la gamme la plus complète de solutions informatiques intégrées et de services de distribution pour la chaîne de transport du fret aérien. Le portefeuille couvre les systèmes de gestion de base, les services d'échange de données numériques et les solutions eCargo. Celles-ci incluent des applications permettant de répondre aux exigences en matière de douane et de sécurité, d'optimisation de la qualité ainsi que les besoins de fret électronique et de mobilité. Les produits et services sont connus sous les marques Cargospot, Traxon et Logitude.

La société dessert plus de 200 compagnies aériennes et administrations de services généraux et les relie à quelque 3 000 transitaires et agents de manutention au sol dans le monde entier. Les solutions de CHAMP aident ses clients et leurs clients à s'adapter aux changements importants et continus de la logistique du transport aérien pour répondre aux exigences du commerce mondial.

CHAMP Cargosystems a son siège social au Luxembourg et possède des bureaux à Londres, Zurich, Francfort, Manille, Singapour et Atlanta.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.champ.aero .

Related Links

www.champ.aero/



SOURCE CHAMP Cargosystems