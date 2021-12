Japan Airlines estende parceria com a CHAMP por mais cinco anos

LUXEMBURGO, 17 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Japan Airlines (JAL) e a CHAMP Cargosystems estenderam sua parceria de grande sucesso por mais cinco anos.

Desde 2014, a companhia aérea utiliza a aclamada solução Cargospot da CHAMP para gerenciar seus processos comerciais de carga cotidianos. Desde então, a JAL tem sido parceira da CHAMP em uma série de projetos inovadores de transformação digital desenvolvidos em torno do ecossistema Cargospot, incluindo o lançamento de uma plataforma de negócios de carga que permite um processo totalmente digitalizado de ponta a ponta em toda a operação doméstica da companhia aérea e uma solução única baseada em API que permite que seus clientes façam reservas após compararem várias opções de transporte aéreo e terrestre.

Ao estender sua parceria com a CHAMP, a Cargospot continuará sendo o pilar do negócio de cargas da JAL, permitindo que a companhia aérea aproveite a solução à medida que ela continua a evoluir, beneficiando a grande e crescente comunidade de clientes da CHAMP. A operação da Cargospot da JAL será complementada e aprimorada ainda mais pelo uso contínuo da companhia aérea dos serviços ULD Manager e de conformidade Traxon da CHAMP, que suportam declarações de pré-carregamento e pré-chegada às autoridades alfandegárias e de proteção de fronteiras.

"O ecossistema Cargospot tem um grande potencial para nossa crescente comunidade de clientes", disse Nicholas Xenocostas, vice-presidente comercial e engajamento do cliente da CHAMP Cargosystems. "Nossas soluções estiveram e continuarão a estar no centro das operações de carga da Japan Airlines. Os outros serviços da Cargospot e da CHAMP continuam a evoluir de acordo com suas necessidades comerciais emergentes e a fazer parte de nossa transformação digital de longo prazo.

A CHAMP está honrada com o fato de a Japan Airlines renovar sua confiança em nossas tecnologias e em nossa equipe."

Sobre a CHAMP

A CHAMP Cargosystems oferece a gama mais abrangente de soluções integradas de TI e serviços de distribuição para a cadeia de transporte aéreo de cargas. Seu portfólio engloba sistemas de gestão essenciais, serviços de intercâmbio de dados digitais e soluções de eCargo. Esses serviços incluem aplicações para atender aos requisitos alfandegários e de segurança, otimização da qualidade, além de necessidades de frete eletrônico e mobilidade. Seus produtos e serviços são bem conhecidos sob as marcas Cargospot, Traxol e Logitude.

A empresa atende a mais de 200 companhias aéreas e agentes gerais de vendas e os conecta com cerca de três mil despachantes e agentes de aeroportos do mundo todo. As soluções da CHAMP ajudam seus clientes a se adaptarem a mudanças críticas e contínuas na logística de transporte aéreo para atender às demandas do comércio global.

A CHAMP Cargosystems está sediada em Luxemburgo e possui escritórios em Londres, Zurique, Frankfurt, Manila, Singapura e Atlanta.

