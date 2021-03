Japan Blue Energy, actionnaire de Ways2H, lance une installation de production d'hydrogène renouvelable, à Tokyo

« L'hydrogène renouvelable est un carburant énergétique propre, important pour Tokyo et le monde », a déclaré Naoki Dowaki, membre du conseil d'administration de Ways2H et président de Japan Blue Energy (JBEC), partenaire technique du projet et détenteur du brevet du procédé. « Nous avons passé plus d'une décennie à développer ce procédé avancé pour convertir les déchets en hydrogène et il est encourageant de voir la demande d'hydrogène augmenter au Japon et dans le monde, alors que nous achevons notre première installation de production d'hydrogène à Tokyo. »

La construction, dirigée par TODA Corporation, étant désormais achevée, les entreprises prévoient de commencer la montée en puissance des opérations d'ici la mi-2021.

Outre les boues d'épuration, le plastique, le papier, les déchets solides municipaux et d'autres déchets seront traités. Les déchets sont chauffés à haute température et transformés en un gaz dont on extrait de l'hydrogène pur. L'installation est neutre en carbone et produit son propre carburant dans un processus en boucle fermée.

Alors que 95 % de l'hydrogène mondial est produit à partir de gaz naturel et de charbon, Ways2H et JBEC s'efforcent de fournir de l'hydrogène propre pour remplacer les combustibles fossiles pour la mobilité et la production d'électricité.

« La production d'hydrogène renouvelable à partir de déchets est une voie essentielle pour accroître l'approvisionnement mondial en énergie propre tout en luttant contre le changement climatique et la crise mondiale des déchets », a ajouté Jean-Louis Kindler, PDG de Ways2H. « Cette installation a été construite pour soutenir les efforts pionniers de Tokyo en matière d'énergie propre et de réduction des déchets, et contribuer aux objectifs du Japon en matière d'hydrogène propre et de réduction du carbone. »

À propos de Ways2H

Ways2H, Inc. est une équipe mondiale qui applique un procédé thermochimique avancé, neutre en carbone, pour convertir la biomasse résiduelle en hydrogène renouvelable. Le procédé breveté de l'entreprise extrait l'hydrogène des pires flux de déchets au monde - déchets solides municipaux, déchets médicaux, plastiques et organiques - sans incinération, afin de produire un carburant propre pour la mobilité et la production d'électricité. Fruit d'une joint-venture entre les entreprises américaines Clean Energy Enterprises et Japan Blue Energy Co., Ltd., Ways2H est une solution unique pour le marché mondial de la gestion des déchets solides, qui représente plus de 400 milliards de dollars, et pour l'économie de l'hydrogène, qui connaît une croissance rapide et devrait atteindre 2 500 milliards de dollars d'ici 2050. Veuillez consulter notre site :www.Ways2H.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1476768/Tokyo_Hydrogen_facility_3.jpg

Related Links

http://www.Ways2H.com



SOURCE Ways2H, Inc.