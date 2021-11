Japan Tobacco fait partie de l'indice DJSI Asia Pacific pour la huitième année consécutive

Le DJSI est un indice boursier environnemental, social et de gouvernance reconnu à l'échelle mondiale [1] et un indice de référence mondial en matière de développement durable qui suit la performance boursière des principales entreprises mondiales en fonction de critères économiques, environnementaux et sociaux, dont les composantes sont sélectionnées sur la base de l'évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global. [2] Le DJSI Asia Pacific est un indice des entreprises de la région Asie-Pacifique révisé une fois par an et dont les composantes sont sélectionnées parmi environ 600 grandes entreprises de la région.

Kazuhito Yamashita, membre du conseil d'administration et vice-président principal, responsable du développement durable, de la conformité et des affaires générales, a déclaré : « Nous sommes ravis que JT fasse à nouveau partie de l'indice DJSI Asia Pacific cette année. Le cadre d'évaluation de la durabilité des entreprises est une approche globale qui intègre les dernières tendances et discussions dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance. La participation à des évaluations environnementales, sociales et de gouvernance internationales et crédibles nous permet d'évaluer objectivement nos propres mesures de durabilité et nos documents d'information. Nous nous engageons à promouvoir des divulgations transparentes et fiables d'informations non financières. C'est l'un des objectifs sur lesquels nous nous sommes concentrés ces dernières années, et c'est une initiative importante pour faire avancer les choses avec nos parties prenantes. »

JT a obtenu un score de 79/100 dans l'évaluation mondiale du développement durable des entreprises de S&P en 2021, obtenant un score complet dans les critères de matérialité, de gestion des risques et des crises, de reporting environnemental, d'éco-efficacité opérationnelle, de reporting social et de citoyenneté et philanthropie d'entreprise sur un total de 24 critères (données de score : 12 novembre 2021).

La stratégie de durabilité du Groupe JT est formulée sur la base du modèle des 4S[3], et englobe ses analyses de matérialité. Les fondements de sa stratégie de durabilité pour l'ensemble du Groupe sont ses « trois exigences absolues en matière de durabilité » :

· Le respect des droits humains ;

· Un impact social et environnemental amélioré ; et

· Une bonne gouvernance et des normes commerciales .

Le Groupe JT soutient les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et leurs objectifs connexes dans le contexte de l'environnement commercial et opérationnel de l'entreprise.[4] Afin d'atteindre une croissance durable, il est essentiel que le Groupe contribue au développement durable de la société par le biais de ses activités commerciales. Le Groupe JT continuera à s'engager auprès de ses parties prenantes et à déployer des efforts concertés pour s'assurer que la société et le Groupe puissent croître ensemble afin de garantir un avenir durable.

[1] L'indice boursier environnemental, social et de gouvernance reflète les mesures d'une organisation en termes de performances sociales, environnementales et de gouvernance en plus de ses performances financières.

[2] L'évaluation de la durabilité des entreprises est une évaluation menée par S&P Global. Les entreprises sont classées par secteur d'activité et reçoivent des questionnaires portant sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance les plus importants et les plus pertinents dans chaque secteur afin d'évaluer leurs approches environnementales, sociales et de gouvernance en termes de transparence et de performance.

[3] La poursuite du modèle 4S est le principe de gestion de l'entreprise. Le Groupe JT s'efforce d'assumer ses responsabilités envers ses consommateurs, ses actionnaires, ses employés et la société au sens large, en prenant soigneusement en compte les intérêts respectifs de ces quatre groupes de parties prenantes clés et en dépassant leurs attentes chaque fois qu'il le peut.

[4] Veuillez consulter le site https://www.jt.com/sustainability/strategy/materiality_strategy_sdgs/index.html pour plus de détails sur l'engagement du Groupe JT envers les ODD et les moyens spécifiques par lesquels nous pouvons contribuer à atteindre certains des objectifs.

