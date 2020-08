Japanisches Nō-Theaterstück „Aoi no Ue" (Geschichte der Genji) geht am 13. September von der Burg Odawara aus online

ODAWARA, Japan, 7. August 2020 /PRNewswire/ -- Odawara Tourism Co., Ltd. in der Stadt Odawara, Präfektur Kanagawa, wird die erste Online-Veranstaltung auf einer japanischen Burg abhalten. Die „Nō"-Vorstellung mit dem Titel „Japanese Noh Theater at Odawara Castle ‚Aoi no Ue'--The Tale of Genji", wird am Sonntag, den 13. September 2020 gestreamt. In der Aufführung wird die Shite-Kata (die Hauptrolle) im Kanze-Stil von Yoshimasa Kanze gespielt, einem berühmten Nō-Darsteller, der in vielen Nō-Aufführungen weltweit auftritt. Seine atemberaubende auf der Burg Odawara gefilmte Video-Performance wird gleichzeitig weltweit über Streaming verfügbar sein.

Datum und Uhrzeit:

Sonntag, 13. September 2020, von 20:00 bis 21:00 Uhr (JST)

Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106180/202007312670/_prw_PI1fl_z69zT1ra.jpg

Vor und nach dem Nō-Programm wird neben der Ninja-Show „FUMA NINJA Legend of ODAWARA", die letztes Jahr in Vietnam gut ankam, eine japanische Taiko-Show (Trommel), „Hojo Daiko", von einer lokalen Gruppe aufgeführt, um die Veranstaltung noch spannender zu machen.

- Programm-Höhepunkte:

Klicken Sie hier für Einzelheiten:

Image: „Aoi no Ue" https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106180/202007312670/_prw_PA1fl_C8h348gb.pdf

Inhalte der Aufführung (ca. 1 Stunde):

Japanische Trommelaufführung - Hojo Daiko

Japanisches Nō-Theater auf der Burg Odawara „Aoi no Ue" - Die Geschichte der Genji

FUMA NINJA Legend of ODAWARA

Bitte klicken Sie hier, um eine Vorschau anzusehen:

PV1: https://youtu.be/d4MZ3NviM0g (45 Sek.)

PV2: https://youtu.be/l8M84KQu228 (15 Sek.)

PV3: https://youtu.be/pKc20-cY4os

- Besondere Merkmale

Gestreamt wird eine vorab aufgezeichnete Videoperformance, die auf der Burg Odawara gefilmt wurde. Diejenigen, die Karten gekauft haben, erhalten Anleitungen in mehreren Sprachen, die im Voraus heruntergeladen werden können. So können die Zuschauer die sensationelle Welt und die Tiefe von Nō von zu Hause aus überall auf der Welt ohne Sprachbarrieren genießen. Die Archive werdn drei Tage lang zur Ansicht zur Verfügung stehen.

„Japanisches Nō-Theater auf der Burg Odawara „Aoi no Ue" - Die Geschichte der Genji"

- Datum und Uhrzeit des Streamings

Sonntag, 13. September 2020, von 20:00 bis 21:00 Uhr (JST)

- Datum und Uhrzeit zur Ansicht der Archive

Bis Dienstag, 15. September 2020, 23:59 Uhr

- Ticket-Verkaufszeitraum

Vom 5. August 2020, 10:00 Uhr bis zum 16. September 2020, 20:00 Uhr.

- Ticketpreis

1.000 JPY (einschließlich Steuern)

URL: https://amazingodawara-noh.zaiko.io/_item/328862

Bitte beachten Sie, dass ein Ticket über die ZAIKO-Site (https://zaiko.io) vor der Ansicht des Streams gekauft werden sollte.

SOURCE Odawara Tourism Co., Ltd.