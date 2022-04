Japans IT-Engineering-Unternehmen DS Technologies der DSK Group wählt NewNets branchenweit erste STC-Anwendung für die Einführung von Zahlungsdiensten

NewNet STC auf AWS unterstützt DS Technologies bei der Einführung von Cloud-basierten sicheren Zahlungserfassungsdiensten

CHICAGO, 18. April 2022 /PRNewswire/ -- DS Technologies Inc., ein Unternehmen der DSK Group, Japans wichtigstem Anbieter von Rechnungszahlungsdiensten, hat sich für die Anwendung Secure Transaction Cloud (STC) von NewNet Secure Transactions LLC für die Einführung seiner Zahlungsinfrastruktur in der AWS Cloud entschieden. DS Technologies nutzt NewNets STC für die nahtlose Einführung von Zahlungsvermittlung, Routing und Transport von Zahlungstransaktionen mit höchster Sicherheit von über Tausenden von Wireless-, IP- und Internet-Zahlungsgeräten in Japan, die jährlich mehrere Millionen Zahlungstransaktionen generieren.

DS Technologies entschied sich für NewNets STC aufgrund seiner bewährten Fähigkeiten, einschließlich der hochinnovativen und virtualisierten Zahlungsverkehrsanwendung, die es Zahlungsanbietern ermöglicht, große Mengen an Internet- und mobilen Zahlungstransaktionen mit einem Höchstmaß an Sicherheit, Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit in der Cloud zu tätigen. Die STC-Lösung in der Cloud bietet DS Technologies eine fortschrittliche Datensicherheit für Zahlungstransaktionen durch die Nutzung von AWS CloudHSM und bietet gleichzeitig einzigartige integrierte Funktionen wie Transaktionsaggregation, TLS-Beschleunigung, Lastausgleich, Web-Zahlungstransport, Übersetzung von Zahlungsprotokollen, dynamisches Routing, Host-Lastverteilung, Handhabung mehrerer Zahlungsmodi und Abrechnungsberichte.

„Die STC-Lösung von NewNet bietet der Zahlungsverkehrsbranche eine der innovativsten und fortschrittlichsten Zahlungsanwendungen in einer hochsicheren Cloud-Umgebung für eine nahtlose Einführung mit großen wirtschaftlichen und betrieblichen Vorteilen", sagte Krishna Viswanadham, Präsident von NewNet Secure Transactions LLC. „Die virtualisierten Zahlungs- und Sicherheitsfunktionen von STC, die auf einer dynamischen, belastbaren und hochleistungsfähigen Cloud-Infrastruktur laufen, bieten die dringend benötigte Leistung und Sicherheit für den Zahlungsverkehr. Wir liefern kontinuierlich innovative Lösungen, um unseren führenden Kunden wie DS Technologies die besten Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihr Zahlungsgeschäft ausbauen und den sich schnell ändernden Kundengewohnheiten und -erwartungen in der extrem dynamischen und sich schnell entwickelnden FinTech-Landschaft gerecht werden können."

„Wir sind bestrebt, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, und NewNets STC hilft uns dabei, die Vorteile der fortschrittlichen Zahlungstechnologie zu nutzen, indem wir die digitale Cloud-Transformation mit den neuesten Technologien und der höchsten Sicherheit verbinden, um den Unternehmen und Geschäften, die wir beliefern, kontinuierlich Innovationen und modernste Zahlungslösungen anbieten zu können", sagte Yasuhiro Sakamoto, Präsident & CEO von DS Technologies. „Wir haben uns für NewNet entschieden, weil STC robuste Merkmale und Funktionen, ein hohes Maß an Innovation im Bereich der Sicherheit und eine umfassende Erfahrung im Zahlungsverkehr bietet. Wir vertrauen NewNet als strategischem Partner, um unsere Zahlungsinfrastrukturlösungen für das gesamte Spektrum von Zahlungen, einschließlich POS, Mobile und Web, auszubauen, die unseren Kunden helfen, steigende Volumina mit höchster Sicherheit zu erzielen."

Informationen zu NewNet Secure Transactions LLC.

NewNet bietet Cloud-Zahlungslösungen. https://newnet.com/

Informationen zu DS Technologies Inc.

DS Technologies Inc. bietet technische Unterstützung und Entwicklung, spezialisiert auf die Bereiche LegalTech und Payment, wobei das Unternehmen seinen Kunden durch Förderung der Qualität, des Fortschrittsmanagements und der erforderlichen Fähigkeiten eine einzigartige Branchenerfahrung bietet und eng mit Geschäftspartnern zusammenarbeitet. DS Technologies ist auch im BNPL-Geschäft tätig. https://www.ds-tech.co.jp/eng/

