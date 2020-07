Japansk whiskyelite overrasker Kavalan med en æresbevisning

Kavalan placerede sig på 1., 2. og 3. pladsen på den endelige vinderliste.

Top 10 bedste single malt whiskyer på TWSC2020

Kavalan Solist Vinho Barrique (prisen Best of the Best) Kavalan Solist Ex-Bourbon Cask Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Refill Sherry Cask Komagatake 1991 28 Years Old Single Cask No.160 The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Montilla Wine Cask Tomatin 30 Years Old Kavalan Solist Fino Sherry Glenfiddich 21 Years Old Glenfiddich 18 Years Old Small Batch Reserve

Kavalan sikrede sig endvidere titlen "World Distillery of the Year" og "World Single Malt - NAS" for destilleriets Solist Oloroso Sherry.

Y. T. Lee, administrerende direktør, sagde, at resultatet gjorde ham ydmyg og var fuldstændig uventet.

"Det er en ære for os at blive bedømt på denne måde af den ansete japanske whiskyindustri", sagde Y. T. Lee.

Mamoru Tsuchiya, formand for TWSC's eksekutivkomité, udtalte: "Årets resultat viser igen Taiwans styrke, som fx Kavalan ... Taiwan har vist sin overlegenhed i fremstilling af whisky."

Kavalan modtog de fleste Superior Gold-medaljer, der gives til individuelle whiskyer, og vandt tre ud af otte.

Best of the Best

Kavalan Solist Vinho Barrique

Årets bedste destilleri i verden

Destilleriet Kavalan

Vinder i kategorien World Single Malt Whisky – NAS

Kavalan Solist Oloroso Sherry

3 Superior Gold-medaljer

Kavalan Solist Vinho Barrique

Kavalan Solist Ex-Bourbon

Kavalan Solist Oloroso Sherry

8 guldmedaljer

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Concertmaster Sherry Finish

Distillery Reserve Peaty Cask

Distillery Reserve Rum Cask

Kavalan King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Port

Dommerne udvælges af en elitegruppe af whiskymasters, whiskyinstruktører, berømte bartendere fra hele Japan samt importører, sælgere, producenter og journalister inden for alkoholbranchen.

Om Kavalan-destilleriet

Kavalan-destilleriet i Yilan Amt, Taiwan, har været banebrydende inden for kunsten at fremstille single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der ældes under stærk fugtighed og varme, bruger smeltevandet fra bjerget Snow Mountain, og destilleringen forstærkes af hav- og bjergbriser. Kombinationen af alt dette skaber Kavalans enestående cremede konsistens. Destilleriet er opkaldt efter Yilan Amtets oprindelige navn og bakkes op af 40 års erfaring med drikkevareproduktion i moderselskabet King Car Group. Vi har modtaget over 400 guldmedaljer eller finere i branchens mest konkurrenceprægede konkurrencer. Besøg www.kavalanwhisky.com

Kontaktperson:

Kaitlyn Tsai

Tlf. +886(0)39 229 000, lokal 7164

E-mail [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1212438/Kavalan.jpg

