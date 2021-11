Jason Helgerson, ancien directeur de Medicaid de l'État de New York, rejoint le conseil consultatif de Lyfegen

Lyfegen, le fournisseur de la principale plateforme d'accords fondés sur la valeur ajoutée dans le secteur pharmaceutique, est fier d'annoncer que Jason Helgerson a rejoint son conseil consultatif. Il apporte à ce poste sa riche expérience des soins de santé à valeur ajoutée et plus de 20 ans de service public. Le point fort de Jason est la création de systèmes de paiement efficaces basés sur la valeur ajoutée, la facilitation d'une collaboration intersectorielle réussie et l'engagement transformateur des parties prenantes - tous les éléments qui sous-tendent une stratégie réussie de soins de santé et de services sociaux à valeur ajoutée.

« En voyant comment Lyfegen utilise une technologie avancée pour résoudre l'immense problème de la tarification et de l'accessibilité des médicaments en permettant des accords fondés sur la valeur, ma décision de rejoindre le conseil consultatif de Lyfegen a été facile à prendre. Je suis enthousiasmé par la valeur que Lyfegen peut apporter aux organismes payeurs, aux prestataires de soins et aux patients aux États-Unis et dans le monde entier », déclare Jason.

En plus d'être conseiller de Lyfegen, Jason est le directeur général de Helgerson Solutions. Il est un leader reconnu au niveau national en matière de soins de santé basés sur la valeur ajoutée, de réforme des soins de santé et des systèmes de prestation.

Plus récemment, il était le directeur de Medicaid de l'État de New York, un rôle qu'il a occupé pendant plus de sept ans, gérant un budget annuel de plus de 68 milliards de dollars. Lorsqu'il dirigeait le programme Medicaid à New York, Jason a piloté le programme DSRIP (Delivery System Reform Incentive Payment) de l'État de New York. Pendant cinq ans, le programme DSRIP de New York a créé des partenariats locaux et multisectoriels dans le but de restructurer fondamentalement la prestation des soins de santé à New York et de transformer 80 % des paiements Medicaid en accords basés sur la valeur ajoutée. Jason est devenu un leader internationalement reconnu dans le domaine des soins de santé du secteur public grâce à sa direction de la Medicaid Redesign Team de New York, qui a contribué à remodeler le programme pour réduire les coûts - s'attaquer à un déficit budgétaire - et améliorer la qualité des soins de santé.

Jason Helgerson a obtenu un BA de l'American University en 1993, et une Maîtrise en politique publique de l'Université de Chicago en 1995. Il a également suivi le programme d'études supérieures d'été en économie internationale de la London School of Economics en 1994. Il a travaillé dans diverses administrations locales et d'État, notamment dans la ville de Milwaukee, la ville de San Jose, en Californie, dans l'État du Wisconsin et à New York. Il a occupé le poste de directeur de Medicaid pour l'État du Wisconsin et l'État de New York.

Fort de sa vaste expérience dans le domaine des soins de santé basés sur la valeur ajoutée, Jason fera progresser la mission de Lyfegen, qui consiste à accélérer les soins de santé basés sur la valeur ajoutée pour améliorer la vie des patients aux États-Unis.

À propos de Lyfegen

Lyfegen est une société d'analyse logicielle indépendante et internationale qui fournit une plateforme d'accords fondés sur la valeur et les résultats pour les assurances santé, l'industrie pharmaceutique, les technologies médicales et les hôpitaux du monde entier. La plateforme sécurisée de Lyfegen identifie et rend opérationnels des modèles de paiement basés sur la valeur, de manière rentable et à grande échelle, en utilisant une variété de données du monde réel et l'apprentissage automatique. Grâce à la plateforme en attente de brevet de Lyfegen, les assurances santé et les hôpitaux peuvent mettre en œuvre et étendre les soins de santé basés sur la valeur, améliorant ainsi l'accès aux traitements, les résultats pour la santé des patients et l'accessibilité financière.

Lyfegen est basée aux États-Unis et en Suisse et a été fondée par des personnes ayant des dizaines d'années d'expérience dans le domaine des soins de santé, de la pharmacie et de la technologie, afin de permettre le passage de soins de santé basés sur le volume et la rémunération à l'acte à des soins de santé basés sur la valeur.

