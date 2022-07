Jason Sudeikis encabezará la primera conferencia Resources for Humans Virtual de Lattice en Europa

La estrella Ted Lasso se une a los principales profesionales del sector de los recursos humanos en el próximo evento virtual de Lattice para ayudar a las empresas a impulsar una mejor estrategia y rendimiento de las personas.

LONDRES, 27 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Lattice, la plataforma líder de gestión de personas para empresas con culturas que dan prioridad a las personas, ha anunciado hoy su lista de ponentes para su Resources for Humans Virtual Conference de 2022, que tendrá lugar virtualmente el 6 de octubre, incluido el invitado principal de este año, Jason Sudeikis. La lista actual de ponentes está disponible en la página web del evento.

Resources for Humans Virtual, una conferencia anual organizada por Lattice, reúne a la comunidad de RRHH para colaborar y conectarse a través de una rica programación con más de 40 ponentes líderes en la industria, paneles y oportunidades de networking. Este año, Lattice ampliará el evento a Europa, en el horario GMT+1 (horario de verano británico), para permitir que el ecosistema local de Personas y RR.HH. pueda participar en su zona horaria.

El tema del evento de este año, "La nueva era del éxito de las personas", se centra en las estrategias y las mejores prácticas para ayudar a las empresas a atraer, retener y desarrollar a sus empleados con el fin de impulsar el máximo rendimiento y grandes resultados empresariales.

Jason Sudeikis se une a la lista de ponentes de este año, que incluye a Priya Parker, autora de The Art of Gathering: How We Meet and Why It Matters, y James Clear, autor de Atomic Habits.

Sudeikis, el galardonado actor, comediante, productor y escritor, se sentará con la directora de Personal de Lattice, Cara Brennan Allamano, para conversar sobre el valor del trabajo en equipo, los secretos para construir un fuerte sentido de equipo, el difícil equilibrio entre la salud mental y el rendimiento, y la importancia de hacer que la gente se sienta exitosa.

"Jason Sudeikis en su papel de Ted Lasso está ayudando a evolucionar nuestra definición de un líder fuerte y moderno", dijo Jack Altman, consejero delegado de Lattice. "Su compromiso de invertir en el crecimiento profesional y personal de su equipo, al tiempo que les anima a aportar todo su ser, es exactamente la forma en que los líderes deben posicionarse en el nuevo mundo del trabajo de hoy. Estoy emocionado de que nuestra audiencia aprenda más de él sobre la inspiración detrás de este personaje y muestre que todos podemos llevarlo a nuestras vidas laborales."

Resources for Humans Virtual se creó para inspirar, educar y motivar a la comunidad de RR.HH. y Personal. El evento de la compañía cuenta con la asistencia de miles de profesionales de todo el mundo cada año y ha contado con ponentes como Trevor Noah, Serena Williams y Ed Catmull entre los líderes del espacio de Personal y RR.HH.

Para inscribirse gratuitamente en la conferencia Resources for Humans Virtual de este año y acceder a la información más reciente sobre los temas de las sesiones, los anuncios de los ponentes y otras emocionantes sorpresas, visite: lattice.com/rfh-virtual-2022.

Acerca de Lattice

Lattice es la plataforma de éxito de las personas que reúne todas las herramientas, flujos de trabajo y datos para ayudar a los líderes de las organizaciones a desarrollar empleados comprometidos y de alto rendimiento y culturas ganadoras. Al combinar la gestión continua del rendimiento, el establecimiento de objetivos, el compromiso de los empleados, la gestión de la compensación, el desarrollo de la carrera profesional y el análisis de las personas en una solución unificada, Lattice ayuda a los equipos de RR.HH., Personas y Operaciones a desarrollar conocimientos que construyen culturas envidiables e impulsan resultados empresariales impactantes. Clasificada en la lista de Inc. 500 Fastest-Growing Private Companies por dos años consecutivos y certificada como Great Place to Work por el 99 % de sus empleados, Lattice presta servicio a más de 4.250 clientes en todo el mundo, incluyendo Slack, Monzo y Tide. Conozca más sobre Lattice visitando: www.lattice.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745587/lattice_logo_full_color__33_Logo.jpg

SOURCE Lattice