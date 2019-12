Jay Stella intègre Sai Life Sciences en tant que Directeur des activités commerciales

Jay Stella dispose de plus de 25 ans d'expérience dirigeante dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux dans les domaines de la R-D, de la fabrication, du développement commercial, des finances et des intégrations après fusion-acquisition. Ses responsabilités sont allées croissant chez Millennium Pharmaceuticals et Takeda Pharmaceuticals durant 15 ans en matière de stratégie et activités, de développement commercial et d'acquisition et cession, tout en accumulant une grande expérience du contexte culturel et commercial japonais. Avant cela, il a travaillé pour des entreprises de biotechnologie de taille moyenne, Biogen et Genetics Institute, où il a assumé différentes fonctions financières et opérationnelles. Avant d'intégrer l'industrie pharmaceutique, Jay a travaillé dans les opérations techniques, la fabrication, la planification et l'achat stratégique dans le secteur des dispositifs médicaux. Jay est titulaire d'un MBA de l'Université de Boston et d'un diplôme universitaire en espagnol, options chimie et biologie de l'Université du Vermont.