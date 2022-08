JBS ANNONCE LA NOMINATION DE SON NOUVEAU CHEF DE L'ÉTHIQUE ET DE LA CONFORMITÉ

SÃO PAULO, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- JBS S.A. (« la société » ou « JBS » – B3: JBSS3;OTCQX: JBSAY), a annoncé à ses actionnaires et au marché la nomination de Michael Koenig en tant que chef de l'éthique et de la conformité de la société. M. Koenig occupait le poste de responsable de l'éthique et de la conformité chez Pilgrim's depuis août 2021. Il a auparavant travaillé près de 25 ans en tant qu'avocat pour la défense des entreprises, des cadres et des fonctionnaires dans le cadre d'enquêtes et de procès criminels, civils et réglementaires. M. Koenig a également été procureur fédéral au ministère de la Justice de Washington, D.C.

En plus de la promotion de M. Koenig, le Comité exécutif mondial sur la conformité a été formé en juin 2022. Son objectif principal est d'aider à créer un programme de conformité plus uniforme et cohérent pour toutes les entités de JBS, dont Pilgrim's. Le Comité est chargé de superviser le développement et les améliorations continues du programme de conformité, et de promouvoir une culture de conformité à l'échelle de l'entreprise toute entière pour ses employés, ses intervenants, ses associés et ses clients.

À propos de JBS

JBS est le leader mondial de la production alimentaire à base de protéines. Avec une plateforme mondiale diversifiée par type de produits (volaille, porc, bœuf et agneau), la société compte plus de 250 000 équipiers dans des unités de production et des bureaux sur tous les continents, dans des pays comme le Brésil, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Chine, entre autres. JBS est le plus grand employeur du pays au Brésil, comptant plus de 145 000 membres dans son équipe. JBS propose un vaste portefeuille de marques reconnues pour leur excellence et leur innovation dans le monde entier : Seara, Swift, Pilgrim's Pride, Moy Park, Primo et Just Bare, entre autres, qui se retrouvent chaque jour sur la table des consommateurs de 190 pays. La société investit dans des activités corrélées comme le cuir, le biodiesel, le collagène, l'hygiène personnelle et le nettoyage, les emballages naturels, les solutions de gestion des déchets solides, le recyclage, les emballages métalliques et le transport, en mettant l'accent sur l'économie circulaire. JBS mène ses activités en accordant la priorité à la qualité et à la sécurité alimentaire, tout en adoptant les meilleures pratiques en matière de développement durable et de bien-être animal sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. En mars 2021, elle a pris l'engagement de devenir « net zéro » d'ici 2040. Cela signifie que JBS annulera le solde net de ses émissions de gaz à effet de serre, en réduisant l'intensité des émissions directes et indirectes et en compensant toutes les émissions résiduelles. JBS a été la première entreprise mondiale du secteur des protéines à prendre cet engagement, avec l'intention de nourrir les populations du monde entier de manière de plus en plus durable.

