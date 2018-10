JCS International anuncia os vencedores do segundo Prêmio Anual de Jovens Talentos da Criação

O prestigiado painel de jurados reuniu-se na sede da International Academy em Nova York no dia 27 de setembro para escolher os vencedores entre 24 finalistas. Este ano houve a participação de 39 países. Os jurados foram: Michal Grayevsky, presidente da JCS International; a primeira-dama do Panamá, Lorena Castillo Garcia De Varela; Patrick Connolly, vice-presidente sênior de programação da AMC/SundanceTV Global; Amy Hargreaves, atriz e produtora; Mozhan Marnò, atriz e produtora; Ben Pyne, consultor independente da Pyne Media; Stephen Segaller, vice-presidente de programação da WNET Channel 13 e Daniel Wiedemann, coordenador do escritório da TV Globo para as Américas.

Os três vencedores irão até Nova York para receber o prêmio no sábado, 17 de novembro, durante a cerimônia do Festival de Televisão Mundial Emmy International, diante dos indicados ao Emmy International de 2018. Eles serão também convidados a participar da cerimônia de entrega dos prêmios Emmy no dia 19 de novembro, segunda-feira.

"É uma honra e motivo de orgulho para a JCS International apoiar e honrar os jovens artistas que defendem a paz através da criatividade", disse Michal Grayevsky, presidente da JCS International e membro do conselho da International Academy of Television Arts & Sciences. "Somos muito gratos à International Academy por levar o concurso Jovens Talentos na Criação a um novo patamar."

PRÊMIO JOVENS TALENTOS DA CRIAÇÃO DA JCSI 2018:

TeaShirt

De: Raj Dutta

Raj Dutta País: Índia

Índia Sumário: Dois homens estão brigando por um problema sem grande importância quando um jovem interfere, lembrando-os do que é ser pacífico. Este filme pode ensinar a todos que independentemente da situação, podemos sempre optar pela paz.

Peace is Action

De: Puti Puar

Puti Puar País: Indonésia

Indonésia Sumário: Nós frequentemente associamos paz a tranquilidade ou calma. Mas a paz é um tipo de energia que precisa se mostrar e ser disseminada mediante ações, apesar de isso nem sempre ser bem recebido. Este filme de animação de um minuto de duração mostra como podemos defender a paz através de ações, resistindo inclusive ao bullying online ou fazendo parte de uma greve em defesa da paz.

Mr. Peace

De: Shubham Upreti

País: Índia

Índia Sumário: Esta história gira em torno da paz, e mostra um personagem real vivendo no mundo moderno e tentando descobrir seu valor em um mundo em rápido movimento e no qual todos se esqueceram dele.

Sobre a JCSI

A JCS International é uma empresa global de mídia com sede na Cidade de Nova York. Fornece uma grande variedade de serviços, desde comunicações estratégicas, relações públicas e criação de conteúdo até pesquisa política. A JCS — uma empresa privada de Ronald S. Lauder — tem como compromisso fornecer resultados mensuráveis e possui um histórico comprovado de trabalho com organizações e clientes prestigiados e de alto nível.

