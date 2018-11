JD Digits annonce l'accroissement de ses capacités en matière de technologie numérique

Ces cinq dernières années, JD Digits est devenu un leader mondial en termes de capacités de traitement de données et de mise en œuvre de technologies de données de pointe, avec l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des Objets (IdO) comme forces principales. Parmi les technologies de données de JD Digits figurent ses principales fonctionnalités de stockage de données, d'exploration de données, d'analyse visuelle, ainsi que d'autres fonctions liées aux données. Les innovations de la société en matière d'IA ont été intégrées à de nombreuses applications, telles que les systèmes de reconnaissance faciale, les sondes biologiques, l'apprentissage en profondeur, l'informatique graphique et l'utilisation d'algorithmes de série chronologique de réseaux neurologiques récurrents. La technologie de l'IdO de JD Digits a par ailleurs été appliquée à de nombreux types de produits et solutions dans les domaines de la technologie de détection, de la vidéosurveillance, de la technologie d'identification par radiofréquence et du cryptage d'information, parmi plusieurs autres développements technologiques.

JD Digits a créé six laboratoires en Chine et aux États-Unis, notamment le Silicon Valley AI Lab, le Intelligent Risk Control Lab, le JD Super Brain Lab, le Block Chain Lab, le Scenario Data Integration Lab et le JD Intelligent Cities Research Center. Jusqu'à 95 % de son activité est contrôlée par des technologies automatisées et intelligentes.

Depuis sa création en 2013, et grâce à ses fortes capacités informatiques, JD Digits a servi plus de 400 millions de clients individuels, dont 8 millions de marchands en ligne et hors ligne, et plus de 700 institutions financières, tout en aidant 12 000 start-ups et entreprises innovantes. JD Digits a également été saluée dans le monde des technologies financières en se classant à la deuxième place du classement Fintech 100 de 2018 effectué par H2 Ventures et KPMG Fintech.

JD Digits a récemment étendu la portée de ses activités au-delà du secteur financier et a annoncé le 20 novembre le lancement du JD Agriculture and Husbandry Academic Research program (programme de recherche universitaire en agriculture et élevage).

Dans le domaine de l'agriculture, JD Digits fait figure de pionnier avec une nouvelle solution baptisée JD Stockbreeding Intelligent Solution qui fait appel à une intelligence artificielle pleinement appliquée, l'IdO, des robots et une informatique de pointe dans le but de numériser les pratiques agricoles traditionnelles et de contribuer non seulement à la réduction des coûts pour les agriculteurs mais aussi à l'amélioration du rendement agricole.

Cette solution a été introduite avec succès au sein de l'industrie de l'élevage porcin, où il a été prouvé que les coûts étaient réduits de 30 à 50 %, la quantité de fourrage nécessaire jusqu'à 10% et la durée d'abattage de 5 à 8 jours. En conséquence, la solution a effectivement réduit les coûts dans l'industrie porcine jusqu'à 50 milliards de yuans.

En ce qui concerne le développement des villes, JD Digits fournit une plate-forme informatique urbaine permettant de soutenir pleinement la construction de villes intelligentes grâce à des solutions d'intelligence personnalisées bénéficiant à l'environnement, aux transports, à la consommation d'énergie, aux soins de santé et à de nombreux autres secteurs. Par exemple, de par l'utilisation de la technologie d'intelligence artificielle, la plate-forme informatique urbaine peut optimiser la répartition des stations d'intervention d'urgence de la ville, en aidant les secouristes et les ambulances à réduire jusqu'à 30 % le temps passé dans les bouchons, ce qui permet de sauver davantage de vies. La plate-forme peut également améliorer l'efficacité de la consommation d'énergie d'une ville de 0,5 %, réduisant ainsi les coûts de plusieurs milliards de dollars par an.

Shengqiang Chen a ajouté que la technologie numérique devrait être utilisée comme un outil faisant appel aux connaissances existantes pour mettre en œuvre le Big Data et les ressources technologiques et atteindre une véritable économie numérique. En tant que nouvelle industrie en plein essor, la technologie numérique – qui intègre des industries à la pointe de la technologie –peut favoriser le développement d'industries via Internet, la numérisation et l'intellectualisation, de manière à réduire les coûts de production, améliorer l'expérience utilisateur, augmenter les revenus industriels et mettre à niveau des modèles industriels.

JD Digits a également annoncé le lancement du JDD-2018 Global Digitalization Challenge, une compétition mondiale qui attirera les meilleurs talents du monde des technologies jouissant d'une connaissance approfondie du secteur. Le concours, qui a officiellement débuté après avoir été annoncé lors de la JD Discovery Conference le 20 novembre, est divisé en quatre secteurs régionaux : la Chine continentale, Hong Kong, les États-Unis et Israël. Les champions de chaque région seront sélectionnés pour participer à l'étape finale à Beijing, où ils pourront décrocher des récompenses monétaires ou recevoir des opportunités d'emploi au sein de JD Digits.

À propos de JD Digits

Avant sa complète modernisation en novembre 2018, JD Digits était connue sous le nom de JD Finance. Son objectif opérationnel consiste à relier les domaines de la finance et de l'industrie réelle en utilisant les technologies numériques, en renforçant l'influence d'Internet, en consolidant le développement intelligent et numérique des industries, en favorisant le développement de l'économie réelle et en créant une plus grande valeur sociale.

Grâce à ses technologies de pointe et à son expertise en matière de Big Data, d'IA, d'IdO et de blockchain, JD Digits s'est engagée dans de nombreux domaines tels que la finance, l'informatique urbaine, l'agriculture, les services aux campus et le marketing numérique. À l'avenir, JD Digits s'intégrera dans des secteurs de l'industrie réelle et explorera plus en profondeur les modèles commerciaux actuels et les tendances en développement.

JD Finance continuera à fonctionner en tant que sous-marque indépendante de JD Digits et intégrera des activités liées à la finance numérique au sein de l'entreprise.

