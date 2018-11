JD Digits kündigt Markenausweitung mit größeren Kapazitäten für Digitaltechnologie an

Shengqiang Chen, CEO von JD Digits, sprach am Dienstag auf der 2018 JD Discovery Conference in Peking und erläuterte die Pläne des Unternehmens: „FinTech wird weiterhin das Kerngeschäft des Unternehmen sein. Gleichzeitig arbeiten wir jedoch intensiv an der Weiterentwicklung digitaler Technologien, um unsere Dienste auch in anderen Branchen anbieten zu können. Das bedeutet, dass die Unternehmenserweiterung weiterhin unserem Grundprinzip folgt, d. h. wir konzentrieren uns weiterhin primär auf das Datengeschäft.

In den letzten fünf Jahren hat sich JD Digits in Bezug auf die Datenverarbeitungskapazitäten und den Einsatz moderner Datentechnologien zum globalen Marktführer entwickelt. KI und IoT sind dabei die stärksten Bereiche des Unternehmens. Zum Datentechnologie-Angebot von JD Digits zählen seine Kernkapazitäten im Bereich Data-Warehouse, Data-Mining, visuellen Analysen und anderen datenbezogenen Funktionen. Die Innovationen des Unternehmens im Bereich KI wurden in viele Anwendungen übernommen, z. B. für Gesichtserkennungssysteme, biologische Sonden, Deep-Learning, Grafikprogramme und die Anwendung von RNN-Zeitserien-Algorithmen. Auch die IoT-Technologie von JD Digits wird in vielen Produkten und Lösungen angewendet, z. B. in der Sensortechnologie, Videoüberwachung, Technologie zur Funkfrequenzidentifizierung und Informationsverschlüsselung und etlichen weiteren technologische Entwicklungen.

JD Digits verfügt über sechs Labore in China und den Vereinigten Staaten: Silicon Valley AI Lab, Intelligent Risk Control Lab, JD Super Brain Lab, Block Chain Lab, Scenario Data Integration Lab und JD Intelligent Cities Research Center. 95 % des Geschäfts von JD Digits wird mit automatisierter und intelligenter Technologie betrieben.

Seit der Gründung im Jahr 2013 haben über 400 Millionen Einzelkunden von der starken Datentechnologie-Kapazität von JD Digits profitiert, darunter 8 Millionen Online- und Offlinehändler und über 700 Finanzinstitutionen. Gleichzeitig wurden 12.000 Startups und innovative Unternehmen unterstützt. JD Digits wird auch in der FinTech-Branche weltweit anerkannt: Das Unternehmen erreichte 2018 in der von H2 Venture und KPMG FinTech herausgegebenen FinTech 100-Rangliste den zweiten Platz.

JD Digits hat kürzlich die Reichweite seiner Geschäfte über den Finanzsektor hinaus erweitert und kündigte am 20. November den Start von JD Agriculture und des Husbandry Academic Research-Programms an.

Im Bereich Landwirtschaft führte JD Digits erstmals eine neue Lösung namens JD Stockbreeding Intelligent Solution ein, die vollständig mit KI, IoT, Robotern und Edge-Computing betrieben wird und die traditionelle Landwirtschaft digitalisiert. Dadurch können Landwirte Kosten sparen und eine effizientere Landwirtschaft betreiben.

Die Lösung wurde erfolgreich in der Schweinezucht eingesetzt und führte dort bereits zu einer Kostensenkung von 30 bis 50 Prozent, einer Reduzierung der benötigten Futtermenge um bis zu 10 Prozent und der Verkürzung der Schlachtzeit von 5–8 Tagen. Infolge davon sanken die effektiven Kosten in der Schweinezuchtindustrie von bis zu 50 Milliarden Yuan.

Im Bereich Städteentwicklung bietet JD Digits eine urbane Computerplattform an, die den Aufbau intelligenter Städte mit individuell angepassten intelligenten Lösungen unterstützt. Dies führt zu Verbesserungen in den Bereichen Umwelt, Transport, Energieverbrauch, Gesundheitswesen und zahlreichen anderen Branchen. Durch den Einsatz von KI-Technologie kann die Computerplattform z. B. städtische Notfallzentren optimieren. Dadurch kann die Zeit, die Ersthelfer und Krankenwagen im Verkehr verbringen, um bis zu 30 % zu gesenkt werden, wodurch mehr Menschenleben gerettet werden können. Die Plattform kann auch die Effizienz des Energieverbrauchs einer Stadt um bis zu 0,5 Prozent senken, wodurch effektive Kosten in Höhe von mehreren Millarden Dollar pro Jahr eingespart werden können.

Shengqiang Chen fügte hinzu, dass Digitaltechnologie als Hilfsmittel verwendet werden sollte, das auf bestehendes Wissen aufbaut und Big-Data und technologische Ressourcen einsetzt, um eine echt digitale Wirtschaft aufzubauen. Digitaltechnologie ist eine junge Branche, die sich schnell entwickelt und unterschiedliche Branchen mit modernsten Technologien zusammenbringt. Dies fördert die industrielle Entwicklung durch Internet, Digitalisierung und Intellektualisierung und senkt letztendlich Produktionskosten, verbessert die Benutzererfahrung und den Umsatz der Branchen und modernisiert industrielle Modelle.

JD Digits stellte auch die JDD-2018 Global Digitalization Challenge vor, einen weltweiten Wettbewerb, der die besten Technologietalente mit weitreichenden Branchenkenntnissen anziehen soll. Der Wettbewerb, der nach der Ankündigung auf der JD Discovery Conference am 20. November offiziell gestartet wurde, ist in vier Regionen aufgeteilt: Festland China, Hongkong, USA und Israel. Die Gewinner jeder Region werden an der Endrunde in Peking teilnehmen, bei der die Gewinner Geldpreise und potenzielle Arbeitsmöglichkeiten bei JD Digits gewinnen können.

Über JD Digits

JD Digits, früher als JD Finance bekannt, benannte sich im November 2018 nach umfangreicher Modernisierung um. Ziel des Betriebs ist es, Finanzindustrie und reale Industrie durch Einsatz von Digitaltechnologie zusammenzuführen, den Einfluss des Internets zu stärken, die digitale und intelligente Entwicklung der Industrien zu fördern, die Entwicklung der realen Wirtschaft zu pflegen und sozialen Mehrwert zu generieren.

Mit modernster Technologie und Expertise in den Bereichen Big-Data, KI, IoT und Blockchain ist JD Digits in zahlreichen Bereichen tätig, darunter Finanzen, städtische Computeranwendung, Landwirtschaft, Campus-Dienste und digitales Marketing. In Zukunft möchte JD Digits in realere Industriebranchen vordringen, um aktuelle Geschäftsmuster und Entwicklungstrends tiefergehend zu untersuchen.

JD Finance operiert weiterhin als unabhängige Tochtermarke von JD Digits und integriert die digitalen Finanzgeschäfte innerhalb des Unternehmens.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787472/JDD_JD_Digits_brand.jpg

SOURCE JDD