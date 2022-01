Jean-Guy Desjardins wordt Executive Chairman of the Board bij Fiera Capital

Jean-Philippe Lemay aangesteld als Global President en Chief Executive Officer

MONTRÉAL, 6 januari 2022 /PRNewswire/ -- Fiera Capital ("Fiera Capital" of het "bedrijf") (TSX: FSZ), een toonaangevende, onafhankelijke vermogensbeheerder, heeft vandaag aangekondigd dat als deel van zijn plan voor de opvolging van de CEO de heer Jean-Guy Desjardins, oprichter van Fiera Capital, Executive Chairman zal worden van Fiera Capitals Raad van Bestuur en Jean-Philippe Lemay Global President en Chief Executive Officer ("CEO") van Fiera Capital, met ingang vanaf 1 januari 2022. Jean-Guy Desjardins zal actief blijven bij essentiële strategische en investeringsbeslissingen in de organisatie, waaronder een aanhoudend engagement om de klanten van het bedrijf te bedienen.

"Ik heb het voorrecht gehad om de droom te verwezenlijken van het uitbouwen van een globaal eersteklas vermogensbeheerbedrijf met een sterk team van leiders en portfoliomanagers die elke dag bijdragen tot ons succes en onze voortgezette duurzame groei. We hebben een duidelijke strategie en visie voor de toekomst en er is nooit een beter moment geweest om door te gaan met de volgende fase van onze leiderschapstransitie," zei Jean-Guy Desjardins.

"Sinds hij toetrad tot Fiera Capital, heeft Jean-Philippe een robuuste reputatie opgebouwd als een gerespecteerde leider evenals een indrukwekkende staat van dienst, in het bijzonder met de succesvolle doorvoering van Fiera Capitals globale visie in de loop van de afgelopen jaren. Zijn grondige kennis van de beleggingsbranche en ons bedrijf, zowel vanuit een distributie- als operationeel standpunt, bevestigt mijn keuze en maakt hem uniek gekwalificeerd om de functie op te nemen van Global President en CEO. Hij belichaamt onze kernwaarden en ik heb er het volle vertrouwen in dat hij in staat is om onze groei in de komende jaren te leiden, samen met ons huidige getalenteerde managementteam", voegde de heer Desjardins toe.

"Ik wil Jean-Guy en de Raad van Bestuur van harte bedanken voor hun vertrouwen in mij", zei Jean-Philippe Lemay. "Ik heb de laatste tien jaar het voorrecht gehad om nauw samen te werken met Jean-Guy en te profiteren van zijn brede ervaring en waardevolle inzichten. Ik kijk ernaar uit te blijven samenwerken met hem, het managementteam en onze werknemers op de hele wereld aan de spannende opportuniteiten die Fiera Capital te wachten staan", voegde hij nog toe.

"De Raad van Bestuur is verheugd om te kunnen blijven profiteren van Jean-Guys leiderschap en heeft het volle vertrouwen in Jean-Philippe, een breed gerespecteerde leider met een bewezen vermogen om ambitieuze resultaten af te leveren", zei David R. Shaw, Lead Director van Fiera Capitals Raad van Bestuur.

Jean-Philippe Lemay heeft meer dan twintig jaar leiderschaps- en beleggingservaring. Hij ging in 2012 aan de slag bij Fiera Capital waar hij sindsdien diverse uitvoerende functies met een steeds grotere verantwoordelijkheid had, waaronder die van Global President en Chief Operating Officer sinds maart 2020. In die periode leidde hij met succes activiteiten met betrekking tot de openbare markten en globale distributie, terwijl hij de operationele kant van het bedrijf beheerde. Voordien was hij verantwoordelijk voor Fiera Capitals Canadese afdeling sinds 2017. Hij is een Fellow of the Society of Actuaries (FSA), een Fellow of the Canadian Institute of Actuaries (FCIA) en houder van een CAIA-charter (Chartered Alternative Investments Analyst).

Fiera Capital is een toonaangevende, onafhankelijke vermogensbeheerder met een groeiende wereldwijde aanwezigheid en heeft per 30 september 2021 ongeveer 180,8 miljard CAD aan beheerd vermogen. Het bedrijf levert op maat gemaakte en multi-assetoplossingen in activaklassen van de publieke en private markt aan institutionele, financiële intermediaire en particuliere vermogenscliënten in Noord-Amerika, Europa en belangrijke markten in Azië. De gedegen expertise, het gediversifieerde beleggingsplatform en de toewijding van Fiera Capital om uitstekende service te leveren, vormen de kern van onze missie om voorop te lopen in de wetenschap op het gebied van beleggingsbeheer om duurzaam vermogen voor klanten te creëren. Fiera Capital handelt onder de ticker FSZ op de effectenbeurs van Toronto. www.fieracapital.com

Fiera Capital, met hoofdkantoor in Montréal, heeft vestigingen in verschillende rechtsgebieden en heeft kantoren in meerdere steden over de hele wereld, waaronder New York (VS), Londen (VK) en Hongkong (SAR).

In de VS worden diensten voor vermogensbeheer geleverd door de aan het bedrijf gelieerde beleggingsadviseurs die geregistreerd zijn bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) of vrijgesteld zijn van registratie. Registratie bij de SEC impliceert geen bepaald niveau van vaardigheid of training. Klik voor meer informatie over de specifieke registratie bij de SEC of de vrijstellingen daarvan waarop een Fiera Capital-entiteit vertrouwt op webpage.

Meer informatie over Fiera Capital Corporation, inclusief het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf kunt u nalezen op SEDAR op www.sedar.com.

Analisten en beleggers, Marie-France Guay, Senior Vice-President, Treasury- en Beleggersrelaties, Fiera Capital Corporation, 514 294-5878, [email protected]; Vragen van de media – Wereldwijd, Alex-Anne Carrier, Senior Advisor, Externe Communicatie, Fiera Capital Corporation, 514 262-5668, [email protected]

