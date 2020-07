Jeans com combate ao vírus da Diesel

BREGANZE, Itália, 17 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- À medida que surgem novas tendências de consumo em proteção de tecidos, a DIESEL tem o orgulho de anunciar a introdução de um tratamento ultra inovador para jeans, que interrompe fisicamente 99% de qualquer atividade viral. Desenvolvido em parceria com a empresa sueca Polygiene, o inovador aplicativo ViralOff® - do qual a DIESEL mantém 100% exclusivo de jeans - será implementado em uma seleção dos estilos de jeans da primavera / verão de 2021 da marca, visando uma maior variedade de produtos no futuro.

ViralOff® é o resultado dos extensos esforços da Polygiene em proteção de roupas, que começaram com a epidemia de SARS no início dos anos 2000. A DIESEL aplicará o tratamento a uma seleção de modelos de jeans durante as etapas finais da produção. A tecnologia está "sempre ligada" e tem capacidade para desativar mais de 99% da atividade viral dentro de duas horas após o contato entre patógeno e tecido. ViralOff® mostrou eficácia contra uma ampla variedade de vírus, incluindo o COVID-19. Ele funciona interagindo com as principais proteínas, inibindo a ligação do vírus às fibras têxteis.

Além disso, o ViralOff® oferece um benefício extra de sustentabilidade: o tratamento dura toda a vida útil da peça e, com menor número de ciclos de lavagem, a vida útil da peça é prolongada e o uso de água e energia é reduzido.

Como parte de sua filosofia "Para uma vida bem-sucedida", a Diesel permanece profundamente comprometida em pesquisar e encontrar soluções progressivas para que seus clientes vivam o melhor da vida, do conforto ao estilo, da ergonomia e tendências à saúde e segurança. Polygiene ViralOff® representa uma resposta especialmente crítica na proteção dos clientes. Segurança e responsabilidade pública nunca foram tão importantes, e a DIESEL se orgulha de inovar e se adaptar às situações em evolução do mundo com rapidez e responsabilidade. A saúde e a segurança de nossos clientes estão na vanguarda da marca, que está avaliando ainda mais medidas nesse campo.

Comentários sobre Polygiene: O tratamento do denim também inclui o Odor Crunch®, que também protege contra odores provenientes de fontes externas. É essa combinação que é exclusiva da DIESEL em jeans para SS21.

