Jediný hongkongský veletrh cestovního ruchu, ITE, dobře pokrývá také oblast jižní Číny

Více výjezdů do zahraničí v období letních prázdnin a Vánoc

HONGKONG, 14. ledna 2020 /PRNewswire/ -- Veletrh ITE, pořádaný společností TKS Exhibition Services Ltd, pokrývá regionální cestovní ruch, trh konferencí a výstav (MICE) a kvalitní nezávislou zahraniční turistiku (FIT). Z 11613 odběratelů a návštěvníků během dvou obchodních dnů veletrhu ITE 2019, kteří pro účast vyžadují registraci, bylo 11% ze zahraničí a 26% z pevninské Číny, hlavně z oblasti Guangdongu, zatímco přibližně 85% ze 73665 veřejných návštěvníků byli zájemci o kvalitní turistiku FIT.

Programy B2B a B2MICE veletrhu ITE zahrnují rychlou výměnu mezi prodávajícími a odběrateli; angažují publikum pro obchodní semináře a workshopy vystavovatelů atd.

Zahraniční cestovní ruch z Hongkongu nadále rostl a jeho obyvatelé od července do září zaznamenali 23 milionů výjezdů, což je o 1,7% více; a 318 000 výjezdů, tedy až o 5% více, v první den „prodloužených" vánočních prázdnin. Prodej letenek ve městě vzrostl v červenci o 9%, v září o 8,5% a v listopadu o 11,7%; v srpnu klesl o 8,6% a v říjnu o 7,3%; příjmy od ledna do listopadu vzrostly o 3,8% na 27,5 miliardy HKD.

Téměř všechny mezinárodní výstavy od července do prosince se konaly podle plánu. Je důležité, že velký venkovní spotřebitelský veletrh konaný od 10. do 31. prosince v centru města proběhl hladce a údajně s dobrou návštěvností.

Hongkong se 7,4 miliony obyvatel, kteří však utratili 26,5 miliardy USD na cesty do zahraničí, se řadí na 11. místo na světě a je 3. největším cestovním trhem v Asii v roce 2018 po pevninské Číně a Jižní Koreji (populace kolem 50 milionů). Průměrná výše výdajů na vycestování na obyvatele činila 3580 USD, což je více než Austrálie s výdaji okolo 1500 USD a Velká Británie s průměrnými výdaji 1150 USD, které v roce 2018 navštívilo přibližně 309 000 a 243 000 občanů Hongkongu.

Za prvních 9 měsíců roku 2019 vzrostly výjezdy z Hongkongu do Austrálie o 2,7% na 232 300 cestujících, do Japonska od července do září celkem 562970, což je o 2,2% více.

Veletrh ITE kombinuje 34. veletrh ITE (odpočinková turistika) a 15. veletrh ITE pro trh konferencí a výstav (MICE). Bude konat od 11. do 14. června 2020 v hale 1 Hongkongského kongresového a výstavního centra. Veletrh je mimo jiné podporován čínským ministerstvem kultury a cestovního ruchu a Hongkongskou radou cestovního ruchu.

Na veletrhu ITE 2019 bylo více než 87% ze 675 vystavovatelů ze zahraničí a více než polovina z 56 vystavujících zemí a oblastí pocházela ze zemí mimo Asii. Konkrétně z Evropy byly zastoupeny Arménie, Chorvatsko, Záhřeb, Kypr, Česká republika, Finsko, Francie, Gruzie, Island, Rusko, Petrohrad, Moskva, Španělsko, Katalánsko, Švýcarsko a Velká Británie. Vystavovatelé představují tématické cestování; zatímco cestování na konference a výstavy (MICE) asi 140 vystavovatelů a 18% obchodních návštěvníků je z řad zástupců cestování MICE a korporací.

Více podrobností naleznete na webových stránkách www.itehk.com

