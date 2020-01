Jediný veľtrh cestovného ruchu v Hongkongu ITE pokrýva aj oblasť južnej Číny

Viac aktívnej turistiky počas dovolenkových sezón Leto a Vianoce

HONG KONG, 14. januára 2020 /PRNewswire/ -- Veľtrh ITE, ktorý usporiada spoločnosť TKS Exhibition Services Ltd, pokrýva regionálny obchodný cestovný ruch, konferencie, výstavy a propagačné podujatia a tiež individuálnu turistiku. Z celkového počtu 11613 nákupcov a návštevníkov v priebehu dvoch dní trvania výstavy ITE 2019, ktorá vyžadovala registráciu pred vstupom, bolo 11% zo zámoria a 26% z pevninskej Číny, najmä z oblasti Guangdong. 85% z celkového počtu 73665 návštevníkov boli osoby vyznávajúce individuálnu turistiku.

V rámci podnikateľských stretnutí a programov pre podniky a organizátorov konferencií, výstav a propagačných podujatí sa počas veľtrhu ITE konalo niekoľko rýchlych stretnutí nákupcov a predajcov, propagačných podujatí pre vystavovateľov, seminárov, workshopov a pod.

Obyvatelia Hongkongu cestujú do zahraničia stále častejšie, dnes toto číslo predstavuje 23 miliónov odletov, čo je o 1,7% viac od júla do septembra. V prvý deň „predĺžených" vianočných sviatkov vzrástol počet turistov o 5% na 318 000. Počet predaných leteniek z Hongkongu vzrástol o 9% v júli, o 8,5% v septembri a o 11,7% v novembri. V auguste toto číslo pokleslo o 8,6% a v októbri opäť o 7,3%. Príjmy v období od januára do novembra stúpli o 3,8% na 27,5 miliárd HKD.

Takmer všetky medzinárodné výstavy v období od júla do decembra sa konali podľa plánu. Veľký úspech a hladký priebeh zaznamenal aj veľký outdoorový spotrebiteľský veľtrh, ktorý sa konal od 10. do 31. decembra v centre mesta.

Hongkong má 7,4 milióna obyvateľov, ale do aktívnej turistiky investuje 26,5 miliárd USD, čo ho radí na 11. miesto na svete a na 3. miesto v Ázii vo veľkosti trhu v roku 2018 po pevninskej Číne a Južnej Kórei (počet obyvateľov približne 50 miliónov). Priemerná spotreba turistov z Hongkongu v zahraničí predstavuje 3580 USD, čo je suma prevyšujúca spotrebu Austrálčanov pohybujúcu sa okolo 1500 USD aj Britov, približne 1150 USD. V roku 2018 navštívilo Austráliu 309 000 obyvateľov Hongkongu a Veľkú Britániu si za svoju destináciu vybralo 243 000 Hongkončanov.

V priebehu prvých deviatich mesiacov roku 2019 vzrástol počet turistov z Hongkongu v Austrálii o 2,7% na 232 300, Japonsko ich od júla do septembra navštívilo 562 970, čo znamená nárast o 2,2%.

Tohtoročný veľtrh ITE je spojením 34. ročníku veľtrhu ITE (voľný čas) a 15. ročníku veľtrhu ITE MICE a bude sa konať od 11. do 14. júna 2020 v hale 1 Hongkonského výstavného a kongresového centra. Medzi jeho organizátorov patrí medzi inými čínske ministerstvo kultúry a cestovného ruchu a Hongkonský výbor pre cestovný ruch.

Počas ITE 2019 sa predstavilo viac než 87% zo 675 vystavovateľov zo zahraničia a vyše polovica z 56 vystavujúcich krajín a regiónov pochádzalo z krajín mimo Ázie. Z Európy sa predstavilo Arménsko, Chorvátsko, Záhreb, Cyprus, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Island, Rusko, Petrohrad, Moskva, Španielsko, Katalánsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. Vystavovatelia sa zamerali na tematické cestovanie a veľtrh ITE MICE privítal približne 140 organizácií a 18% obchodných partnerov spomedzi organizátorov konferencií, výstav a propagačných podujatí.

Podrobnosti nájdete na stránke: www.itehk.com alebo kontaktujte TKS prostredníctvom emailu: travel@tkshk.com.

Related Links

http://www.itehk.com



SOURCE TKS Exhibition Services Ltd