Jedyne w Hongkongu targi turystyczne ITE obejmą także południowe Chiny

Więcej podróży wychodzących w okresie wakacji i świąt bożonarodzeniowych

HONGKONG, 14 stycznia 2020 r. /PRNewswire/ -- Targi ITE organizowane przez TKS Exhibition Services Ltd obejmują regionalny handel turystyczny, MICE i wysokiej jakości FIT. Spośród 11 613 nabywców i gości w ciągu dwóch dni targów ITE 2019, które wymagają uprzedniej rejestracji, 11% przybyło zza granicy, a 26% z Chin kontynentalnych, głównie Guangdong. Natomiast 85% z 73 665 odwiedzających miało charakter wysokiej jakości FIT.

Programy B2B i B2MICE na targach ITE obejmują szybkie sesje nawiązywania kontaktów sprzedawców z nabywcami oraz promują obecność na seminariach i warsztatach wystawców.

Turystyka wychodząca z Hongkongu ciągle rośnie. Mieszkańcy odbyli 23 miliony podróży wychodzących, więcej o 1,7% między lipcem a sierpniem i o 5% więcej, aż 318 000 podróży pierwszego dnia dłuższego okresu świąt bożonarodzeniowych. Poziom sprzedaży biletów lotniczych w mieście wzrósł o 9% w lipcu, 8,5% we wrześniu i 11,7% w listopadzie, spadł o 8,6% w sierpniu i 7,3% w październiku. Przychód między styczniem a listopadem wzrósł o 3,8% do 27,5 miliona HK$.

Prawie wszystkie międzynarodowe wystawy między lipcem a grudniem odbyły się zgodnie z planami. Co istotne, duże, plenerowe targi konsumenckie odbywające się w dniach 10 do 31 grudnia w centrum miasta przebiegły sprawnie i zanotowały dużą liczbę odwiedzających.

Hongkong liczy 7,4 miliona mieszkańców, którzy wydają 26,5 miliarda US$ na podróże zagraniczne, tym samym zajmując 11 miejsce na świecie i 3 miejsce w Azji w 2018 r. jako rynek źródłowy po Chinach kontynentalnych i Korei Południowej (populacja około 50 milionów). Wydatki na głowę na turystykę zagraniczną wyniosły średnio 3580 US$; wynik ten jest wyższy niż średnia w Australii wynosząca około 1500 US$ i w Wielkiej Brytanii – 1150 US$. Państwa te w 2018 r. odwiedziło odpowiednio 309 000 i 243 000 obywateli Hongkongu.

W pierwszych 9 miesiącach 2019 r. liczba turystów z Hongkongu przybywających do Australii wzrosła o 2,7% do 232 300, a od lipca do września liczba turystów do Japonii wyniosła 562 970, co stanowi wzrost o 2,2%.

Targi ITE łączą 34. edycję targów ITE (LEISURE) i 15. edycję ITE MICE. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11 do 14 lipca 2020 w Hali 1 centrum konferencyjno-wystawowego w Hongkongu. Targi wspiera między innymi chińskie Ministerstwo Kultury i Turystyki oraz Rada Turystyki Hongkongu.

Na targach ITE 2019 ponad 87% z 675 wystawców pochodziło zza granicy, a ponad połowa z 56 krajów i regionów wystawców była spoza Azji. Wśród wystawców z Europy znalazły się Armenia, Chorwacja, Zagrzeb, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Gruzja, Islandia, Rosja, Sankt Petersburg, Moskwa, Hiszpania, Katalonia, Szwajcaria i Wielka Brytania. Wystawcy stawiali na podróże THEME, natomiast w ramach MICE około 140 wystawców i 18% odwiedzających wywodziło się z MICE i korporacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.itehk.com lub kontaktując się z TKS pod adresem travel@tkshk.com.

