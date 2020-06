Jeff Doyle d'Apstra publie le premier livre sur la réseautique basée sur l'intention pour les nuls

« Ces dernières années, la réseautique basée sur l'intention est devenue un mot à la mode que de nombreuses organisations cherchent à mettre en œuvre, mais que peu comprennent vraiment », a déclaré Jeff Doyle, membre du personnel technique d'Apstra et auteur de la réseautique basée sur l'intention pour les nuls. « Avec ce livre, nous nous efforçons de faire la lumière sur ce qu'est réellement l'IBN, sur ce qui constitue un plan de mise en œuvre solide et sur la place de cette technologie dans les efforts de transformation numérique de chacun. »

La réseautique basée sur l'intention, que Doyle décrit dans son livre, est un élément clé du succès de la transformation numérique. Cependant, trop d'organisations manquent de ressources pour comprendre la manière de mettre en œuvre son architecture et de tirer parti de ses avantages pour soutenir les efforts de transformation numérique. Le livre offre, des cas d'utilisation spécifiques aux stratégies de déploiement, un aperçu inégalé de la transformation et de l'exploitation des réseaux en soutenant des changements rapides et à l'échelle, en rendant le réseau plus autonome tout au long de son cycle de vie et en fournissant des informations actualisées sur le réseau.

« Les organisations qui n'ajustent pas leurs pratiques opérationnelles ont trois fois plus de chances d'échouer dans leur transformation commerciale numérique », a déclaré Mansour Karam, président et fondateur d'Apstra. « Chez Apstra, nous fournissons à nos clients le soutien nécessaire pour ajuster les pratiques opérationnelles et mettre en œuvre une réseautique basée sur l'intention afin de créer un réseau agile qui favorise le changement. Notre espoir est que ce livre équipe les organisations de tous types avec les connaissances dont elles ont besoin pour faire les premiers pas vers cette transformation. »

Doyle, qui possède plus de 30 ans d'expérience spécialisée dans les IBN, les protocoles de routage IP, les politiques BGP complexes, les SDN/NFV et les tissus de centres de données, a conçu ou participé à la conception de réseaux de fournisseurs de services IP et IPv6 à grande échelle dans 26 pays sur six continents. Doyle a été l'auteur principal de réseaux définis par logiciel et a écrit des livres tels que CCIE Professional Development: Routing TCP/IP, Volumes I and II; OSPF and IS-IS: Choosing an IGP for Large-Scale Networks ; et Software-Defined Networking: Anatomy of OpenFlow.

Doyle emmène les lecteurs plus profondément dans la réalité de l'IBN. Parmi les sujets spécifiques, citons :

Les caractéristiques fondamentales de la réseautique basée sur l'intention

La planification d'une architecture de réseautique basée sur l'intention réussie

L'extraction des informations exploitables grâce à l'analyse des intentions

L'importance de l'automatisation et de la validation continues des opérations

Comment déployer rapidement des architectures complexes et assurer leur succès au-delà de la phase de mise en œuvre

Apstra est l'entreprise leader de réseautique basée sur l'intention qui aide ses clients à réduire le temps nécessaire pour fournir des services d'infrastructure fiables tout en relevant les défis opérationnels une fois l'infrastructure déployée. Les services IBN d'Apstra permettent de mettre en place un réseau plus efficace, plus rentable et plus souple, libérant ainsi des ressources précieuses qui peuvent être consacrées à des initiatives commerciales. Apstra a été construit par des architectes et des opérateurs, pour des architectes et des opérateurs.

Téléchargez une copie de Intent-Based Networking for Dummies, https://go.apstra.com/en/intent-based-networking-for-dummies. Pour en savoir plus sur Apstra et sur la façon de tirer parti de la réseautique basée sur l'intention, visitez le site apstra.com.

À propos d'Apstra, Inc.

Apstra® est une société multinationale de logiciels qui fournit une solution unifiée pour automatiser l'architecture et les opérations du réseau de centres de données. Le produit phare d'Apstra, AOS, permet aux organisations d'automatiser tous les aspects de la conception, de la construction, du déploiement et de l'exploitation de leurs réseaux en leur permettant d'apporter des modifications à leurs réseaux de manière rapide et fiable, tout en utilisant efficacement le capital humain et en se débarrassant du verrouillage des fournisseurs de matériel. Les organisations qui utilisent AOS ont constaté une réduction de plus de 80 % des charges d'exploitation, une amélioration de 99 % de l'agilité et de plus de 70 % de la fiabilité. AOS utilise les analyses avancées d'Apstra basées sur les intentions pour valider continuellement le réseau, éliminant ainsi la complexité, les vulnérabilités et les pannes, ce qui, en retour, permet d'obtenir un réseau sûr et résilient.

Apstra, fondée en 2014 par les leaders de l'industrie des réseaux David Cheriton, Mansour Karam et Sasha Ratkovic, a son siège à Menlo Park, en Californie, et possède des bureaux dans le monde entier.

