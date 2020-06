Jeff Doyle, da Apstra, lança o primeiro livro sobre trabalho em rede baseado em intenção para leigos

"Nos últimos anos, a rede baseada em intenção se tornou um clichê que muitas organizações pretendem implementar, mas de que poucas realmente entendem", disse Jeff Doyle, da equipe técnica da Apstra e autor do livro Intent-Based Networking for Dummies. "Com este livro, buscamos esclarecer o que realmente é a IBN, como fazer um plano sólido para a implementação e onde a tecnologia se encaixa nos esforços de transformação digital".

A rede baseada em intenção, descrita por Jeff Doyle em seu livro, é um elemento essencial para o sucesso da transformação digital. Muitas organizações, no entanto, carecem de recursos para entender como implementar sua arquitetura e aproveitar seus benefícios para apoiar os esforços de transformação digital. Desde casos de uso específico até estratégias de implementação, o livro oferece insights inigualáveis sobre a transformação e a operação de redes, sendo compatível com mudanças rápidas e em escala, tornando a rede mais autônoma durante todo o seu ciclo de vida e fornecendo-lhe informações atualizadas.

"As organizações que não adaptam suas práticas operacionais têm três vezes mais chances de fracassar em sua transformação digital de negócios", disse Mansour Karam, presidente e fundador da Apstra. "Na Apstra, fornecemos aos clientes o apoio necessário para adaptar práticas operacionais e implementar redes baseadas em intenção para criar redes ágeis que promovam mudanças. Nossa esperança é que o livro ofereça às organizações de todos os tipos o conhecimento necessário para dar os primeiros passos na direção dessa transformação".

Com mais de 30 anos de experiência especializada em IBN, protocolos de roteamento IP, política complexa de BGP, SDN/NFV e fábricas de centros de dados, Jeff Doyle projetou ou assessorou o projeto de redes de provedores de serviços de IP e IPv6 em grande escala em 26 países, por seis continentes. Foi o autor principal de redes definidas por software, escrevendo livros como CCIE Professional Development: Routing TCP/IP, volumes I e II; OSPF and IS-IS: Choosing an IGP for Large-Scale Networks; and Software-Defined Networking: Anatomy of OpenFlow.

Ele leva os leitores mais fundo na realidade da IBN. Entre os tópicos específicos, estão:

As características fundamentais da rede baseada em intenção

Planejamento de arquitetura de rede bem-sucedida baseada em intenção

Extração de ideias acionáveis de análises baseadas em intenção

A importância da automação e validação contínuas nas operações

Como implantar rapidamente arquiteturas complexas e garantir sucesso além da fase de implementação

A Apstra é a empresa líder em redes baseadas em intenção, que ajuda os clientes a reduzir o tempo para fornecer serviços de infraestrutura de maneira confiável, enquanto enfrentam os desafios operacionais da implementação da infraestrutura. Os serviços da IBN da Apstra permitem a criação de redes mais eficientes, econômicas e ágeis, liberando recursos valiosos para se concentrar em iniciativas de negócios. A Apstra foi criada por arquitetos e operadores, para arquitetos e operadores.

Faça o download de uma cópia do livro Intent-Based Networking for Dummies, https://go.apstra.com/en/intent-based-networking-for-dummies. Saiba mais sobre a Apstra e como aproveitar a rede baseada em intenção, visitando apstra.com.

Sobre Apstra, Inc

A Apstra® é uma empresa multinacional de software que fornece uma solução unificada para automatizar a arquitetura e as operações da rede do centro de dados. O principal produto da Apstra, o AOS, permite que as organizações automatizem todos os aspectos do projeto, da construção, implantação e operação de suas redes, permitindo que façam alterações de maneira rápida e confiável, enquanto fazem uso eficiente do capital humano, e deixem de ficar presas a fornecedores de hardware. As organizações que usam o AOS tiveram redução de mais de 80% em OpEx, melhoria de 99% na agilidade e mais de 70% na confiabilidade. O AOS usa as análises avançadas baseadas em intenção para validar continuamente a rede, eliminando assim a complexidade, as vulnerabilidades e as interrupções, resultando em redes seguras e resilientes.

A Apstra foi fundada em 2014 pelos líderes do setor de redes estabelecidos e comprovados David Cheriton, Mansour Karam e Sasha Ratkovic. Sua sede fica em Menlo Park, Califórnia, com escritórios no mundo todo.

