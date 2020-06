Jeff Doyle, de Apstra, presenta el primer libro Intent-Based Networking for Dummies

Las redes basadas en intención, que Doyle describe en su libro, son un elemento clave para el éxito de la transformación digital. Sin embargo, muchas organizaciones carecen de los recursos para comprender cómo implementar esta arquitectura y aprovechar sus beneficios para respaldar los esfuerzos de transformación digital. Desde casos de uso específico a estrategias de implementación, el libro ofrece una perspectiva sin paralelos de la transformación y operación de redes mediante el respaldo de cambios rápidos y a escala, haciendo la red más automática a lo largo de su ciclo de vida, y proporcionando perspectivas actualizadas de la red.

"Las organizaciones que no ajustan sus prácticas operativas tienen tres veces más probabilidad de fracasar en la transformación digital de sus negocios", comentó Mansour Karam, presidente y fundador de Apstra. "En Apstra, les damos a nuestros clientes el apoyo necesario para ajustar las prácticas operativas e implementar la tecnología de intent-based networking para generar una red ágil que fomente el cambio. Nuestra esperanza es que este libro equipe a las organizaciones de todos los tipos con el conocimiento que necesitan para dar los primeros pasos hacia esta transformación".

Con más de 30 años de experiencia con especialización en IBN, protocolos de enrutamiento de IP, política de BGP complejo, SDN/NFV, y entramados de centros de datos, Doyle ha diseñado o asistido en el diseño de redes de proveedores de servicios de IP y IPv6 de gran escala en 26 países en seis continentes. Doyle ha sido el autor imprescindible para las redes definidas por software, escribiendo libros como CCIE Professional Development: Routing TCP/IP, Volúmenes I y II; OSPF and IS-IS: Choosing an IGP for Large-Scale Networks; y Software-Defined Networking: Anatomy of OpenFlow.

Lleva a los lectores a profundizar en la realidad de la tecnología IBN. Los temas específicos incluyen los siguientes:

Las características fundamentales de las redes basadas en intención

Planificación para una arquitectura exitosa de redes basadas en intención

Extracción de perspectivas accionables con analítica basada en intención

La importancia de la automatización y validación continuas en las operaciones

Cómo instalar rápidamente arquitecturas complejas y asegurar su éxito más allá de la fase de implementación

Apstra es la compañía líder en redes basadas en intención, y ayuda a los clientes a reducir el tiempo para proporcionar en forma confiable servicios de infraestructura, abordando al mismo tiempo los desafíos operativos una vez que la infraestructura ha sido instalada. Los servicios de IBN de Apstra facilitan una red más eficaz, económica y ágil, liberando recursos valiosos para enfocarse en las iniciativas comerciales. Apstra fue construida por arquitectos y operadores, para arquitectos y operadores.

Descargue una copia del libro Intent-Based Networking for Dummies, https://go.apstra.com/en/intent-based-networking-for-dummies. Para conocer más sobre Apstra y cómo aprovechar las redes basadas en intención, visite apstra.com.

Acerca de Apstra, Inc

Apstra® es una compañía multinacional de software que ofrece una solución unificada para automatizar la arquitectura y las operaciones de la red de centros de datos. El producto insignia de Apstra, AOS, empodera a las organizaciones para automatizar todos los aspectos del diseño, la construcción, la instalación y la operación de sus redes, permitiéndoles hacer cambios en sus redes en forma rápida y confiable, haciendo a la vez un uso eficiente de capital humano y liberándose de la obligación de atarse a un proveedor de hardware. Las organizaciones que usan AOS han visto una reducción de más del 80 por ciento en gastos operativos, una mejora del 99 por ciento en agilidad, y mejoras de más del 70 por ciento en confiabilidad. AOS utiliza la analítica basada en intención de avanzada de Apstra para validar continuamente la red, eliminando así complejidad, vulnerabilidades y cortes, lo que da lugar a una red segura y resiliente.

Apstra, fundada en 2014 por los líderes establecidos y probados del sector de redes David Cheriton, Mansour Karam y Sasha Ratkovic, tiene su sede central en Menlo Park, California, con oficinas en todo el mundo.

