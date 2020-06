Jeff Doyle von Apstra veröffentlicht erstes Buch über intent-based Networking Anfänger

„In den vergangenen Jahren wurde intent-based Networking zu einem beliebten Schlagwort, von dem viele Organisationen versuchen, es zu implementieren, aber das nur wenige verstehen", sagte Jeff Doyle, technischer Mitarbeiter bei Apstra und Autor von Intent-Based Networking for Dummies. „Mit diesem Buch möchten wir ein Augenmerk darauf legen, um was es sich bei IBN tatsächlich handelt, was sich als solider Entwurf für die Implementierung eignet und an welcher Stelle die Technologie zu den eigenen Bemühungen im Bereich digitale Transformation passt."

Intent-based Networking, das Doyle in seinem Buch beschreibt, ist der wichtigste Faktor für den Erfolg digitaler Transformation. Allerdings verfügen viele Organisationen nicht über die Ressourcen zu verstehen, wie man ihre Architektur implementiert und ihre Vorteile einsetzen kann, um das Vorhaben der digitalen Transformation zu unterstützen. Das Buch bietet von spezifischen Anwendungsfällen über Strategien für den Einsatz bisher nie da gewesene Einblicke in die Transformation und den Betrieb von Netzwerken durch Unterstützung schneller, richtig dimensionierter Veränderungen, die das Netzwerk während seines Lebenszyklus autonomer machen aktuelle Einblicke in das Netzwerk bieten.

„Organisationen, die ihre Betriebspraktiken nicht anpassen versagen dreimal häufiger in der digitalen Transformation ihres Betriebes", sagte Mansour Karam, Präsident und Gründer von Apstra. „Bei Apstra lassen wir unseren Kunden die notwendige Unterstützung zukommen, um deren Betriebspraktiken anzupassen und intent-based Networking zu implementieren, um ein agiles Netzwerk zu schaffen, das Veränderungen fördert. Wir hoffen, dass Organisationen aller Art durch dieses Buch das Wissen an die Hand bekommen, das sie benötigen, um die ersten Schritte hin zu dieser Transformation zu machen."

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung durch Spezialisierung auf IBN, IP-Routing-Protokolle, komplexe BGP-Richtlinien, SDN/NFV und Datenzentren, hat Doyle das Design von großen IP- und Ipv6-Dienstleisternetzwerken in 26 Ländern auf 6 Kontinenten übernommen oder daran mitgewirkt. Doyle ist als Autor die Anlaufstelle für softwaredefiniertes Networking, und hat u. a. CCIE Professional Development: Routing TCP/IP, Volumes I and II; OSPF and IS-IS: Choosing an IGP for Large-Scale Networks; and Software-Defined Networking: Anatomy of OpenFlow verfasst.

Doyle führt die Leser tiefer in die Realität von IBN ein. Spezifische Themen sind:

Die grundlegenden Eigenschaften des intent-based Networking

Planung einer intent-based Networking-Architektur

Gewinnen umsetzbarer Erkenntnisse mit intent-based Analytics

Die Wichtigkeit kontinuierlicher Automatisierung und Validierung im Betrieb

Wie man komplexe Architekturen schnell einsetzt und ihren Erfolg auch nach der Implementierungsphase gewährleistet

Apstra ist das führende Unternehmen im Bereich intent-based Networking und unterstützt seine Kunden dabei, die benötigte Zeit für die zuverlässige Bereitstellung von Infrastruktur-Dienstleistungen zu reduzieren, während gleichzeitig die betrieblichen Herausforderungen angegangen werden, sobald sich die Infrastruktur im Einsatz befindet. Apstras IBN-Dienstleistungen fördern ein fachkundigeres, kosteneffizienteres und agileres Netzwerk, wodurch wertvolle Ressourcen freigegeben werden, wodurch der Blick für Unternehmensinitiativen frei wird. Apstra wurde von Architekten und Anwendern für Architekten und Anwender geschaffen.

Laden Sie sich Ihr Exemplar von Intent-based Networking for Dummies unter https://go.apstra.com/en/intent-based-networking-for-dummies herunter. Für weitere Informationen über Apstra und den Einsatz von intent-based Networking, besuchen Sie bitte apstra.com.

Informationen zu Apstra, Inc

Apstra® ist ein multinationales Softwareunternehmen, das eine Komplettlösung zur Automatisierung der Architektur und des Betriebs von Rechenzentrennetzwerken bietet. Apstras Hauptprodukt AOS ermöglicht es Organisationen, sämtliche Aspekte des Designs, Aufbaus, Einsatzes und Betriebs ihrer Netzwerke zu automatisieren, was es ihnen ermöglicht, Veränderungen an ihren Netzwerken schnell und zuverlässig umzusetzen, während das Humankapital gleichzeitig effizient genutzt werden und sich die Organisation von Hardwareanbieter-Lock-ins befreien kann. Organisationen, die AOS verwenden, haben einen Rückgang von mehr als 80 Prozent ihrer Betriebskosten, eine 99-prozentige Verbesserung ihrer Agilität und eine mehr als 70-prozentige Verbesserung ihrer Zuverlässigkeit erfahren. AOS verwendet Apstras fortschrittliche intent-based Analytik zur kontinuierlichen Validierung des Netzwerks, wodurch Komplexität, Anfälligkeiten und Ausfälle eliminiert werden, was zu einem sicheren und widerstandsfähigen Netzwerk führt.

Das Unternehmen Apstra, das im Jahr 2014 von den etablierten und renommierten führenden Größen der Networking-Branche David Cheriton, Mansour Karam und Sasha Ratkovic gegründet wurde, hat seinen Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien und verfügt über Büros auf der ganzen Welt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1178711/Apstra_Intent_Based_Networking_for_Dummies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166841/Apstra_Logo.jpg

