Jeff Doyle z firmy Apstra publikuje pierwszą książkę o sieciach intuicyjnych z serii „dla bystrzaków"

„W ostatnich latach sieci intuicyjne stały się bardzo modne i wiele organizacji dąży do ich wdrożenia, jednak niewiele z nich faktycznie rozumie ich ideę – mówi Jeff Doyle, członek zespołu specjalistów Apstra i autor książki. - Przy pomocy wydanej właśnie książki chcemy rzucić nieco światła na to, czym naprawdę jest IBN, omawiamy solidne podstawy wdrożenia i wskazujemy miejsce tej technologii w cyfrowej transformacji danego przedsiębiorstwa".

Opisywane przez Doyle'a sieci intuicyjne są kluczowe dla pomyślnego przejścia procesu transformacji cyfrowej. Jednak zbyt wiele organizacji nie posiada wystarczających zasobów, aby zrozumieć, w jaki sposób należy wdrożyć tego rodzaju architekturę i wykorzystać drzemiący w niej potencjał do usprawnienia cyfryzacji. Od konkretnych przykładów zastosowania po strategie wdrażania, książka daje niespotykany dotąd wgląd w transformację i obsługę sieci, omawiając realizację szybkich i podejmowanych w odpowiedniej skali zmian zwiększających autonomię sieci w całym cyklu życia i zapewniając aktualne informacje o tym typie architektury sieciowej.

Zdaniem Mansoura Karama, prezesa i założyciela firmy Apstra, „Organizacje, które nie dostosują swoich praktyk operacyjnych mają trzykrotnie mniejsze szanse sukcesu w transformacji cyfrowej. Apstra zapewnia swoim klientom wsparcie niezbędne do dostosowania praktyk operacyjnych i wdrożenia sieci intuicyjnych w kierunku stworzenia tzw. 'zwinnej' sieci, która sprzyja zmianom. Mamy nadzieję, że nasza książka wyposaży organizacje wszelkiego rodzaju w wiedzę niezbędną do podjęcia pierwszych kroków w kierunku tego rodzaju transformacji".

Doyle posiada ponad 30 lat doświadczenia w zakresie IBN, protokołów trasowania IP, złożonej polityki BGP, SDN/NFV i struktur centrów danych oraz projektował i uczestniczył w projektowaniu wielkoskalowych sieci dostawców usług IP i IPv6 w 26 krajach na sześciu kontynentach. Jest głównym autorem książek na temat sieci sterowanych programowo (SDN), takich jak CCIE Professional Development: Routing TCP/IP (Droga do certyfikatu CCIE: Trasowanie TCP/IP), tomy I i II; OSPF and IS-IS: Choosing an IGP for Large-Scale Networks (OSPF i IS-IS: Wybór protokołu IGP dla sieci wielkoskalowych); oraz Software-Defined Networking: Anatomy of OpenFlow (Sieci sterowane programowo: anatomia OpenFlow).

Doyle zabiera czytelników w pasjonującą podróż w głąb świata sieci intuicyjnych. Szczegółowe tematy omówione w książce:

Podstawowe cechy sieci intuicyjnych.

Planowanie sprawnie funkcjonującej architektury sieci intuicyjnej.

Uzyskiwanie wskazówek umożliwiających podejmowanie działań dzięki narzędziom analitycznym sieci intuicyjnych.

Rola ciągłej automatyzacji i walidacji w prowadzeniu działalności.

W jaki sposób można w krótkim czasie wprowadzić w życie złożoną architekturę i zapewnić jej sprawne funkcjonowanie po fazie wdrożenia.

Apstra to czołowa firma zajmująca się sieciami intuicyjnymi, która pozwala swoim klientom na szybsze i niezawodne świadczenie usług infrastrukturalnych oraz zapewnia obsługę ewentualnych trudności operacyjnych po wdrożeniu infrastruktury. Usługi IBN firmy Apstra pozwalają zbudować sprawniejsze, bardziej opłacalne i elastyczne sieci, zapewniając klientom możliwość wykorzystania pozostałych cennych zasobów na realizację inicjatyw biznesowych. Apstra została stworzona przez i dla architektów i operatorów sieci.

Pobierz swoją kopię książki Intent-Based Networking for Dummies (Sieci intuicyjne dla bystrzaków): https://go.apstra.com/en/intent-based-networking-for-dummies . Więcej o firmie Apstra i sposobach wykorzystania sieci intuicyjnych na stronie internetowej apstra.com .

Apstra, Inc

Apstra® to wielonarodowy producent oprogramowania zapewniający ujednolicone rozwiązanie do automatyzacji architektury i działalności sieci centrów danych. Flagowy produkt Apstry, AOS, pozwala organizacjom zautomatyzować wszystkie aspekty projektowania, budowy, wdrożenia i obsługi sieci, co umożliwia szybkie i niezawodne wprowadzanie zmian przy efektywnym wykorzystaniu kapitału ludzkiego i uniezależnieniu się od producenta sprzętu. Organizacje korzystające z AOS uzyskały ponad 80-procentowe obniżenie wydatków na utrzymanie, 99-procentową poprawę sprawności operacyjnej i przeszło 70-procentowy wzrost niezawodności. AOS wykorzystuje zaawansowane narzędzia analityczne oparte na sieci intuicyjnej do ciągłej weryfikacji sieci, eliminując złożoność, podatność na zagrożenia i wyłączenia, co skutkuje bezpieczną i odporną na zagrożenia infrastrukturą sieciową.

Firma założona w 2014 r. przez doświadczonych i sprawdzonych liderów branży sieciowej Davida Cheritona, Mansoura Karama i Sashę Ratkovica, ma swoją siedzibę w Menlo Park, w Kalifornii oraz oddziały na całym świecie.

