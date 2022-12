JELD-WEN nomme William J. Christensen chef de la direction

Le PDG par intérim, Kevin C. Lilly, est nommé vice-président exécutif chargé de la transformation globale

CHARLOTTE, N.C., 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), l'un des principaux fabricants mondiaux de produits de construction, a annoncé aujourd'hui la nomination avec effet immédiat de William (Bill) J. Christensen, 49 ans, au poste de président-directeur général. Parallèlement à sa nomination au poste de PDG, Christensen se joint également au conseil d'administration de JELD-WEN en tant que directeur. M. Christensen a rejoint l'entreprise en avril 2022 à titre de vice-président exécutif et président de JELD-WEN Europe.

« Après un processus de recherche approfondi auprès de nombreux candidats hautement qualifiés, nous sommes convaincus que Bill est le bon leader pour faire avancer JELD-WEN en cette période importante pour l'entreprise », a déclaré David G. Nord, président du conseil d'administration de JELD-WEN. « La compréhension de Bill de notre organisation, son expérience antérieure de PDG dans l'industrie des produits de construction et sa capacité éprouvée à diriger la transformation d'entreprises manufacturières mondiales font de lui la personne qu'il nous faut. Nous sommes impatients de travailler avec Bill dans le cadre de nos efforts visant à simplifier et à rationaliser l'entreprise afin d'être plus compétitifs sur les marchés que nous servons et à générer plus de valeur pour nos clients, nos employés et nos actionnaires. »

« Je suis honoré d'assumer le rôle de PDG de JELD-WEN à un moment charnière de l'histoire de l'entreprise », a déclaré M. Christensen. « J'ai confiance en l'avenir de JELD-WEN et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration, l'équipe de direction et nos associés mondiaux pour assurer une croissance rentable et une valeur accrue pour nos parties prenantes. »

Kevin C. Lilly, qui a assuré l'intérim du PDG, assumera le rôle de vice-président exécutif pour la transformation globale. Dans ce nouveau rôle, M. Lilly dirigera les initiatives de transformation de l'entreprise. En outre, il assurera la supervision exécutive de JELD-WEN Europe et continuera à assumer la responsabilité de l'organisation mondiale des technologies de l'information.

M. Nord a poursuivi : « Je tiens à remercier Kevin pour sa direction exceptionnelle de l'entreprise au cours des derniers mois. Il a constamment démontré sa capacité à conduire le changement tout en améliorant l'exécution dans l'ensemble de l'entreprise et restera un leader important au sein de notre organisation. Avec les changements de direction que nous avons effectués cette année, culminant avec la nomination de Bill au poste de PDG, nous positionnons JELD-WEN pour qu'elle réalise son plein potentiel ».

À propos de William (Bill) J. Christensen

M. Christensen a rejoint JELD-WEN en 2022 après avoir été PDG et président du conseil exécutif du groupe REHAU AG, un fabricant mondial basé en Suisse dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de trois milliards d'euros et qui compte environ 20 000 employés. Au cours de son mandat chez REHAU AG, il a orchestré une transformation de plusieurs millions de dollars pour améliorer la rentabilité, qui impliquait une restructuration, la vente d'activités non essentielles, la rationalisation des actifs de production et la définition de priorités de croissance stratégiques.

Avant de rejoindre REHAU AG, M. Christensen était PDG d'Arbonia AG, un fabricant mondial de produits de construction basé en Suisse. En outre, il a passé 10 ans chez Geberit International AG, un fabricant mondial de produits de plomberie, où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de membre du conseil exécutif du groupe et de responsable des ventes internationales, ainsi que celui de président et de PDG de The Chicago Faucets Company. Il a également occupé divers postes dans le domaine de la finance et du développement commercial chez J.P. Morgan Securities et Rieter Automotive Systems.

M. Christensen est titulaire d'une licence en économie du Rollins College et d'un MBA de la Booth School of Business de l'Université de Chicago. Il est membre du conseil d'administration de VELUX A/S depuis 2021.

À propos de JELD-WEN Holding, Inc.

JELD-WEN, dont le siège social est situé à Charlotte, en Caroline du Nord, est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits de construction intérieure et extérieure à haut rendement, offrant l'une des plus vastes sélections de fenêtres, de portes intérieures et extérieures et de systèmes muraux. JELD-WEN offre une expérience client différenciée, en fournissant aux professionnels de la construction des produits durables et éconergétiques ainsi que des services permettant d'économiser de la main-d'œuvre qui les aident à maximiser leur productivité et à créer des espaces esthétiques et sécuritaires dont tous pourront profiter. L'équipe JELD-WEN est motivée par l'innovation et s'engage à créer des environnements sûrs et durables pour les clients, les associés et les communautés locales. La famille de marques JELD-WEN comprend JELD-WEN® dans le monde entier ; LaCantina™ et VPI™ en Amérique du Nord ; Swedoor® et DANA® en Europe ; et Corinthian®, Stegbar® et Breezway® en Australie.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris les déclarations de notre président et les déclarations concernant notre capacité à exécuter nos plans, le potentiel du marché et nos attentes, croyances, plans, objectifs, perspectives ou autres événements futurs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « croire », « continuer » ou « potentiel », ou la forme négative de ces termes, ou d'autres variations de ces termes ou de termes comparables. Lorsque, dans une déclaration prospective, nous exprimons une attente ou une conviction quant à des résultats ou des événements futurs, cette attente ou conviction est basée sur les plans, attentes, hypothèses, estimations et projections actuels de notre direction. Bien que nous pensions que ces déclarations sont fondées sur des attentes, des hypothèses, des estimations et des projections raisonnables, elles ne sont que des prédictions et impliquent des risques connus et inconnus, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux indiqués dans ces déclarations. Les risques et incertitudes susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ces déclarations comprennent les facteurs abordés dans nos rapports annuels sur le formulaire 10-K et dans nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué sont effectuées à la date du présent document et, sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour, modifier ou clarifier les déclarations prospectives pour refléter les événements, les nouvelles informations ou les circonstances survenant après la date du présent communiqué.

