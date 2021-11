Jellysmack assina parceria exclusiva com 'rezendeevil', 7o maior canal de YouTube do Brasil

SÃO PAULO, 23 de Novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Jellysmack anuncia hoje sua nova parceria exclusiva com o canal 'rezendeevil', do criador de conteúdo e influenciador digital Pedro Afonso Rezende. A partir de agora, o canal faz parte do conceituado Programa de Criadores que está presente em 11 países e trabalha com mais de 400 criadores de conteúdo em vídeo. A parceria utilizará as tecnologias proprietárias da Jellysmack para otimizar e distribuir o conteúdo do Rezende especificamente no Facebook, e as postagens começarão a partir de janeiro de 2022.

Mundialmente conhecido por seus vídeos sobre o game Minecraft, o paranaense Rezende começou o seu canal no YouTube em 2012 após retornar ao Brasil de uma temporada jogando futsal na Itália. Hoje ele produz conteúdo sobre pegadinhas, paródias, desafios e situações inusitadas sobre o seu cotidiano. Em 2017, ele foi eleito pela revista britânica Forbes como um dos 91 jovens mais influentes do mundo, e é reconhecido como o sétimo maior YouTuber do Brasil.

O Programa de Criadores da Jellysmack usa a seu inigualável banco de dados e tecnologia própria de Inteligência Artificial para expandir a presença e notoriedade dos criadores nas maiores redes sociais, e para construir comunidades altamente engajadas. Para isso, uma equipe de especialistas define uma estratégia de conteúdo, edita vídeos, executa testes A/B sofisticados, publica postagens e, consequentemente, aumenta o alcance do público online. O Programa de Criadores proporciona um desempenho excepcional para os participantes, frequentemente rendendo de 25 à mais de 300 milhões de visualizações adicionais por mês para cada criador de conteúdo. Atualmente, conta com mais de 400 dos mais influentes criadores do mundo como parceiros, incluindo MrBeast, PewDiePie, Karen Bachini, Receitas de Pai e Thai & Biel.

No começo do semestre, Jellysmack nomeou o ex-Spotify, Bruno Belardo, como Country Manager do Brasil. Além do Spotify, Bruno passou pelo Facebook e BuzzFeed e entrou com a missão de desenvolver os negócios da empresa no país. "Estamos muito felizes em ter o Rezende no nosso Programa de Criadores e essa parceria é uma conquista muito importante para a Jellysmack no Brasil", diz Bruno.

Rezende é um dos 15 criadores de conteúdo e influenciadores digitais brasileiros a assinar contrato para participar do Programa de Criadores recentemente."É uma honra para mim contar agora com a Jellysmack na minha jornada, o Programa de Criadores vai ser fundamental para o crescimento do meu canal. Estou ansioso para começar os trabalhos, tenho certeza que será um sucesso", comenta ele. O jovem casal Thai & Biel (6.230.000 inscritos), Receitas de Pai (9.320.000 inscritos) e a beauty stylist Karen Bachini (2.630.000 inscritos) são alguns dos outros criadores. Em maio deste ano, a Jellysmack recebeu um aporte Série C do Softbank, ganhando assim o status de Unicórnio. Além do Programa de Criadores, a empresa usa tecnologias proprietárias de detecção de tendências para identificar criadores de conteúdo em potencial de crescimento e, consequentemente, descobrir possíveis novos parceiros.

SOBRE A JELLYSMACK

Co-fundada em 2016 por Michael Philippe, Robin Sabban e Swann Maizil, Jellysmack detecta e desenvolve os criadores de vídeo mais talentosos do mundo por meio da tecnologia. Suas ferramentas proprietárias de dados e otimização de vídeo impulsionam o crescimento da audiência social, desbloqueando novos fluxos de receita e ampliando a monetização. A empresa trabalha atualmente com mais de 400 criadores de conteúdos influentes, incluindo Brad Mondo, Bailey Sarian, MrBeast, Patrick Starrr, Derek Deso, Karina Garcia e PewDiePie. A Jellysmack otimiza, opera e distribui conteúdo de vídeo feito por criadores no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. A estratégia da empresa se baseia em seu sucesso em escalar seus próprios canais de conteúdo original em beleza ("Beauty Studio"), futebol ("Oh My Goal"), jogos ("Gamology") e muito mais. O conteúdo gerenciado pela Jellysmack ostenta 10 bilhões de visualizações globais mensais de vídeo e um alcance de plataforma cruzada de 125 milhões de usuários únicos nos EUA, alcançando quase 45% de todos os americanos e tornando-se a maior empresa americana com pioneirismo digital em visualizadores de mídia social mensais. Para saber mais, visite jellysmack.com.

